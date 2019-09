Un weekend di forma per i piloti dell’ERC

Miko Marczyk si è laureato Campione in Polonia al Rajd Śląska dello scorso weekend.

Il polacco, terzo in ERC1 Junior al PZM 76th Rally Poland e al lavoro sulla partecipazione alla serie nel 2020, ha battuto Tomasz Kasperczyk per 13"7 con la Fabia R5 della ŠKODA Polska Motorsport in quella che è stata la sua terza affermazione stagionale che gli è valsa il primo titolo nazionale. Sul podio è salito anche Grzegorz Grzyb.



Yohan Rossel (pilota Peugeot Rally Academy in ERC3) ha invece vinto il Rallye Mont-Blanc Morzine in Francia nel campionato su asfalto.



Steve Røkland, a podio in ERC3 Junior, si è imposto al Rally Tron in Norvegia, mentre Sébastien Bedoret ha vinto l'Omloop van Vlaanderen, ultimo round della serie belga.

