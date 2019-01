Una gara agrodolce per i fratelli Wagner

Julian e Simon Wagner, protagonisti del FIA European Rally Championship nelle ultime stagioni, hanno preso parte nel weekend al Jänner Rallye.

Julian(nella foto)ha conquistato la sua prima vittoria nel campionato austriaco al debutto con una R5, mentre suo fratello Simon ha dovuto dire addio all'evento per un problema elettrico che ha colpito la sua ŠKODA Fabia R5.



"E' un sogno che si realizza", ha detto il pilota vincitore della Baumschlager Rallye & Racing, affiancato da Anne Katharina Stein.



In gara c'era anche Hermann Neubauer, che però si è ritirato dopo pochi km per la rottura della trasmissione.

