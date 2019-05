Una gara agrodolce per Von Thurn und Taxis

Albert von Thurn und Taxis è tornato a correre nel FIA European Rally Championship al Rally Islas Canarias con alti e bassi.

Il pilota della Baumschlager Rallye & Racing ha portato la sua ŠKODA Fabia R5 al 17° posto finale, ma avrebbe potuto fare anche meglio se non ci fossero stati problemi meccanici a rallentarlo nella Tappa 2.



“Al mattino c'è stato un problema con la trasmissione, poi con la ruota posteriore che non girava bene, i freni e il disco, che si è bruciato - ha detto il tedesco - Senza frenare nella parte in discesa, siamo stati molto fortunati a non sbattere, ma non è nemmeno stata colpa nostra. Ci è andata bene".

