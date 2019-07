Albert von Thurn und Taxis si appresta ad affrontare quella che è la sua gara di "casa" del FIA European Rally Championship, il Rally di Roma Capitale.

Il tedesco ha vissuto nella Capitale per oltre 10 anni e il weekend del 19-21 luglio sarà in azione proprio sulle strade asfaltate del Bel Paese con la ŠKODA Fabia R5, dopo che nelle ultime due gare ha condotto la Volkswagen Polo GTI R5.



Von Thurn and Taxis verrà affiancato da Bernhard Ettel e martedì prossimo svolgerà un test con la Baumschlager Rallye & Racing per riprendere confidenza con la Fabia.

The post Una gara di casa per Von Thurn und Taxis appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.