Una grande notizia: ecco il ritorno di Griebel!

Dopo aver vinto i titoli in ERC3 ed ERC1 Junior, Marijan Griebel ora proverà a dare l'assalto alla corona assoluta del FIA European Rally Championship nel 2020 con la Citroën C3 R5 del Saintéloc Junior Team.

Il 30enne tedesco farà sicuramente cinque eventi, poi in base al budget potrebbe aumentare il proprio impegno, dopo che nel 2018 ha chiuso a punti anche nel WRC e terminato ottavo assoluto in patria con una Citroën DS3 WRC.



“La Saintéloc ha grande esperienza nell'ERC avendo lavorato con stelle come Craig Breen ed Alexey Lukyanuk, sono convinto che mi daranno una macchina velocissima - ha detto Griebel, che verrà affiancato da Stefan Kopczyk nelle prime due gare, per poi avere nuovamente con sè Pirmin Winklhofer - A differenza dell'anno scorso, avrò modo di provare prima di ogni gara, per cui sarò ben preparato".



Competizione serrata

Griebel aveva debuttato nella serie nel 2014 con tre gare, nel 2016 ha vinto il titolo in ERC3 Junior, poi è passato ad una R5 (ora Rally2) nel 2017 con cui si è imposto in ERC1 Junior, centrando anche il secondo posto al Cyprus Rally.



“L'ERC ha dei rally bellissimi con PS molto impegnative in posti stupendi, mi aspetto che la competizione sia molto più serrata degli anni scorsi e che tutti quelli presenti lottino per il titolo. Ogni gara sarà una sfida unica e non vedo l'ora di iniziare".



Un occhio sul titolo

Griebel partirà con l'Azores Rallye (26-28 marzo) dove terminò secondo nel 2017, poi farà il Rally Islas Canarias del 7-9 maggio, decidendo quali degli altri eventi correre in base al budget.



"Quando corro voglio vincere, lottare per il titolo è molto difficile. Da un lato, siamo tanti molto veloci, dall'altro so che 5 gare non sono sufficienti per diventare Campione. Se l'inizio dell'anno andrà bene, spero di trovare altri soldi per fare altre gare".



Gli occhi di Ducher su di lui

La firma di Marijan con la Saintéloc arriva grazie a Vincent Ducher, che lo ha tenuto d'occhio in questi anni. "Lo abbiamo visto vincere in ERC3 Junior il titolo nel 2016 e sappiamo che è un ottimo pilota, conosce l'ERC e farà bene anche con la C3".

