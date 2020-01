Una grande occasione per Devine

Callum Devine correrà tutto il 2020 nel FIA European Rally Championship grazie alla federazione del motorsport irlandese.

La Motorsport Ireland Rally Academy si occupa del sostegno e della crescita dei giovani piloti del proprio paese e Devine è stato scelto assieme a Josh McErlean e James Wilson (che corrono in Irlanda e Gran Bretagna) per avere supporto.



Leo Hassett, AD di Motorsport Ireland: "Per la Academy è sinonimo di aver fatto un grande lavoro, questi ragazzi e i loro co-piloti è l'occasione di correre ad alto livello e sulla scena internazionale. E' una opportunità unica possibile grazie all'incredibile sostegno di Sport Ireland e Team Ireland Foundation, generosamente finanziate da tante persone, come John Coyne e John Campion".



"Anche Hyundai Motorsport Customer Racing va ringraziata per quello che fa con l'accademia. Con il Billy Coleman Award abbiamo voluto identificare il talento e premiare chi ha fatto questa esperienza in un modo unico e senza prezzo per il prosieguo delle loro carriere".



Sean McHugh, Coordinatore di MI Rally Academy: “"Siamo lieti di avere questi tre piloti in grado di continuare a crescere nelle loro carriere. Sono i vincitori del Billy Coleman Award per tre anni di progressi nei maggiori campionati cui hanno corso dimostrando il significativo impatto della Rally Academy".

