Per il secondo anno consecutivo Nikolay Gryazin è stato autore di una prova da maestro al Sigdalsrally.

In Norvegia, il pilota della Sports Racing Technologies e il suo navigatore Yaroslav Fedorov si sono imposti in 7 PS su 8 previste a bordo della loro ŠKODA Fabia R5 rifilando più di mezzo minuto ad Henning Solberg ed Ilka Minor-Petrasko (Fabia R5).



Dopo aver vinto il titolo in FIA ERC Junior Under 28 Championship nel 2018, il russo passerà al WRC nel 2019, ma farà comunque due gare nell'ERC come premio per il suo successo dello scorso anno.



La vittoria in questo evento è arrivata come preparazione al Rally di Svezia del prossimo Mondiale.

The post Una grande vittoria invernale per Gryazin appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.