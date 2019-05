Una nuova macchina e un rally nuovo per Antunes

Pedro Antunes affronta diversi cambiamenti in FIA ERC3 Junior Championship.

Dopo aver cominciato la stagione con la Peugeot 208 R2, il pilota del FPAK Portugal Team ERC avrà una nuovissima Ford Fiesta R2T per il suo debutto al Rally Liepāja.



Il portoghese ha visto l'auto della M-Sport volare alle Canarie e si è convinto a prenderla.



“Dopo quella gara abbiamo parlato con la M-Sport e siamo entusiasti di poterla avere. Il risultato dipenderà molto da come andrò io nell'adattamento perché è molto diversa dalla Peugeot e non ho mai guidato una turbo fino ad ora. Ogni pilota di R2 si è mostrato curioso perché è una vettura che la Rally Islas Canarias ha ottenuto grandi prestazioni. Sull'asfalto è più potente, ma penso che anche su terra andrà bene".



“Ovviamente questo rally per noi sarà una bella sfida perché non l'ho mai fatto. In Portogallo ce ne sono di simili come condizioni, ma non come velocità. Vedremo cosa succederà e proverò a sfruttare ogni occasione per ottenere un bel risultato".

