Hiroki Arai si è divertito all'inizio del Barum Czech Rally Zlín quando suo padre Toshi gli ha dato il via sulla rampa di partenza.

Il papà del giovane giapponese ha preso parte a FIA ERC e WR C in passato, con il figlio che sta cercando di ripercorrerne le gesta al volante della Citroën C3 R5 assieme ad Ilka Minor.



"Non sta andando male, è un collaudatore delle gomme Yokohama e sta migliorando, ma ha ancora molto da fare per crescere ulteriormente - ha dichiarato Toshi parlando del debutto di Hiroki in FIA ERC1 Junior Championship - E' molto veloce e sta correndo anche nel campionato giapponese, va più forte di me e sono curiosissimo di vedere la nuova generazione di piloti come lui!".



Il ragazzo del Team STARD però a Zlín è finito fuori troppo presto: “Nella PS2 sono arrivato veloce ad una curva a sinistra e ho iniziato a sbandare senza che potessi fare nulla. Ho visto che c'era un ponte e un albero lì, mentre accanto un campo. Fortunatamente lì non abbiamo colpito nulla, ma non siamo riusciti a tornare in strada. Dovevamo raccogliere dati per la Yokohama ed è un peccato non esserci riusciti, ma è andata così".



Suo padre Toshi ha poi confermato che anche nel 2020 il progetto prevede l'ERC: "Stiamo cercando alcuni sponsor per continuare".

The post Una partenza perfetta per Arai appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.