Una perdita d’acqua mette K.O. Ingram

Il FIA ERC1 Junior Championship perde il suo leader, Chris Ingram, incappato in una perdita d'acqua al PZM 76th Rally Poland

Il pilota della Toksport WRT, che è in lotta per il titolo assieme a Łukasz Habaj ed Alexey Lukyanuk, era già scivolato fuori dalla zona punti ieri sera, ma stamattina stava rimontando piazzandosi sempre dietro al russo e a Jari Huttunen (Hyundai Motorsport N) nei tempi.



Durante la PS13, però, l'inglese si è dovuto fermare per un allarme sul suo cruscotto.



“Era successo qualcosa di simile in Lettonia, penso che il radiatore sia intasato dalla polvere. Oggi stavamo andando forte", ha detto Ingram, che con Ross Whittock ha provato a sistemare le cose, ma invano.

