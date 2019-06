Vytautas Švedas correrà con una Volkswagen Polo GTI R5 il PZM 76th Rally Poland, prossimo round del FIA European Rally Championship.

Il lituano ha cambiato la sua Mitsubishi Lancer Evolution IX per una nuova macchina tedesca che proverà in occasione del Rally Žemaitija di questo fine settimana.



“Siamo molto contenti di poter salire sulla Volkswagen Polo GTI R5 - ha detto Švedas - E' un sogno che si realizza dopo anni di competizioni con le N4. Abbiamo dovuto aspettare moltissimo".



Nel weekend in gara ci sarà anche Vaidotas Žala, che al Rally Liepāja era andato molto forte.



Foto: Rimgaudas Budrys/Vytautas Švedas

The post Una Polo per Svedas appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.