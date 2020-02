Una PS vulcanica per decidere l’Azores Rallye

L'Azores Rallye avrà la celebre Sete Cidades come PS decisiva del round portoghese del FIA European Rally Championship.

Gli organizzatori di Grupo Desportivo Comercial hanno confermato che la tratta che si snoda attorno al cratere del vulcano estinto, anziché essere a metà giornata verrà spostata alla fine.



La PS di São Miguel fu vinta in passato da Craig Breen, che la descrisse così: "Credo che in questo sport non ci sia nulla di più spettacolare della Sete Cidades. Correre un rally in auto sul bordo di un vulcano è una esperienza incredibile".



Per la 55a edizione dell'Azores Rallye (previsto per il 26-28 marzo), lo spettacolo nella città di Ponta Delgada è stato spostato dal mercoledì sera al giovedì sotto forma di PS vera e propria dal nome "PDL Stage".



La Graminhais e la Tronqueira saranno nella Tappa di venerdì 27 anziché al sabato.



Le iscrizioni potranno pervenire entro il 7 febbraio, giorno della pubblicazione del documento "supplementary regulations".

