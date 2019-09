Una PS8 da dimenticare per gli ungheresi

Gli ungheresi del FIA European Rally Championship, Tibor Érdi Jr e Norbert Herczig, hanno avuto una PS8 del Cyprus Rally molto complicata.

Érdi Jr è finito fuori strada ostruendo il radiatore della sua ŠKODA Fabia R5 con del fango, mentre Herczig ha danneggiato in curva la parte anteriore sinistra della sua Volkswagen Polo GTI R5 rimanendo senza trasmissione davanti.



“Siamo finiti in un ruscello e con tutto il fango le temperature sono salite - spiega Érdi Jr - Il motore è andato in protezione e abbiamo dovuto rallentare, ma è un problema che si può risolvere in servizio".



Il pilota del MOL Racing Team, a poio a Cipro l'anno scorso, ha aggiunto: "A metà PS sono finito largo colpendo un albero e la trasmissione è uscita dal cambio, restando con solo quella posteriore. Scoccia, ma fa parte di questo sport. Siamo felici di essere tornati in servizio".



Herczig è 11° ed Érdi Jr 15° con 3 PS da percorrere.

