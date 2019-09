Una Super Speciale di sabato a Cipro

La Super Speciale del Cyprus Rally si terrà nel centro di Nicosia sabato su un percorso di 3,52km.

Si parte alle 17;07 locali lungo la via Omirou, attraversando la zona-cuscinetto turco-greco-cipriota controllata dalle Nazioni Unite.



Gli organizzatori hanno allestito diversi punti per consentire al pubblico di godersi lo spettacolo, mentre la polizia si occuperà della viabilità per quanto riguarda le strade chiuse.



Albo d'oro della Super Speciale

2018: Dávid Botka/Márk Mesterházi (ŠKODA Fabia R5)

2017: Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Ford Fiesta R5)

2016: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

