Pep Bassas si sta preparando per il debutto in FIA ERC3 Junior Championship e ha appena vinto il Rallye Tierras Altas de Lorca.

Il pilota del Rallye Team Spain ha voluto allenarsi per l'Azores Rallye del 26-28 marzo, che sarà il suo primo impegno in ERC3 Junior.



“Siamo molto contenti di questo rally perché abbiamo avuto l'occasione di mettere insieme tanti km prima delle Azzorre - ha detto il ragazzo della RFEDA sceso dalla Peugeot 208 R2 preparata dalla Mavisa Sport su cui era affiancato da Axel Coronado - I nostri tempi sono stati ottimi e siamo pronti per l'ERC. Facendo alcuni test pre-gara penso che saremo competitivi, non vedo l'ora di andare alle Azzorre per cominciare il campionato".



Intanto in Croazia, Simon Wagner e Gerald Winter hanno vinto l'INA Rally Kumrovec con una ŠKODA Fabia R5 Evo.

The post Una vittoria incoraggiante per Bassas appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.