Bruno Magalhães ha vinto il Rallye Casinos do Algarve in questo weekend, ma non è riuscito ad aggiudicarsi il titolo portoghese.

Il Vice-Campione 2017 del FIA European Rally Championship quest'anno ha corso con il Team Hyundai Portugal assieme ad Hugo Magalhães.



“Abbiamo lottato fino all'ultimo metro all'Algarve per poterci riuscire, vincendo un rally durissimo che non facevo da 10 anni - ha raccontato Magalhães - E' stato un campionato combattutissimo con una seconda metà di stagione fantastica dove ho vinto due gare e preso due podi negli ultimi quattro eventi".



A battere il portoghese ci ha pensato Ricardo Teodósio, quinto all'Azores Rallye e secondo all'ultimo round della stagione.

The post Una vittoria inutile all’Algarve per Magalhães appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.