Vincze al debutto nell’ERC in Ungheria

Ferenc Vincze correrà per la prima volta nel FIA European Rally Championship a Nyíregyháza il Rally Hungary.

Assieme al suo navigatore Igor Bacigal, il Campione ungherese sarà in azione con la propria ŠKODA Fabia R5, ma difficilmente riuscirà a giocarsela con Chris Ingram, Łukasz Habaj ed Alexey Lukyanuk, almeno per quanto gli hanno raccontato.



“Ho parlato coi nostri colleghi e in parecchi mi hanno detto che sarà difficile andare forte come i migliori dell'ERC - ha dichiarato Vincze - Credo che dobbiamo comunque lottare, anche perché non ho mai fatto una gara come questa, privi di pressione. Voglio andare forte al massimo e prendermi rischi che non ho preso nell'arco della stagione. Credo molto nelle mie possibilità di fare bene e voglio tentare di raggiungere la vetta".



Il Rally Hungary è in programma l'8-10 novembre e sarà decisivo per le sorti dell'ERC.



Foto: Korda Racing

