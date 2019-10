Von Thurn Turn und Taxis ringrazia il navigatore Ettel

Albert von Thurn und Taxis ha voluto ringraziare il suo navigatore Bernhard Ettel per averlo riportato a punti nel FIA European Rally Championship a Cipro.

Il pilota della Baumschlager Rallye & Racing veniva da tre ritiri consecutivi, ma è riuscito a ritrovare con la sua ŠKODA Fabia R5 finalmente la Top10 con il sesto posto finale.



“ne avevo un gran bisogno - ha detto Von Thurn und Taxis - Per ora è stata una stagione durissima tra problemi tecnici e altre cose, quindi è stata dura gestire la situazione per arrivare alla fine. E' bello avere Bernhard di fianco perché mi dice sempre di non preoccuparmi e spingere, poi se si rompe qualcosa pazienza, non ci possiamo fare nulla. Mi motiva sempre tanto e sono contento del weekend".



“E' stato un rally molto duro e sono felice di essere arrivato in Top10 e a punti, specialmente perché dopo l'incidente delle libere non era cominciato bene".

