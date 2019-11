Von Thurn und Taxis all’attacco in Ungheria

Albert von Thurn und Taxis si è allenato al Rally Idrija su asfalto chiudendo secondo con il suo co-pilota Bernhard Ettel.

Dopo aver conquistato i suoi primi punti nel FIA European Rally Championship al Cyprus Rally, il tedesco si è recato in Slovenia per provare la sua ŠKODA Fabia R5 Evo sul fondo che troverà in occasione del Rally Hungary (8-10 novembre).

