Von Thurn und Taxis apre la Tappa 1

Albert von Thurn und Taxis sarà il primo pilota del FIA European Rally Championship ad entrare in azione oggi nel PZM 76th Rally Poland con la sua Volkswagen Polo GTI R5.

Il concorrente della Baumschlager Rallye & Racing si era classificato 15° nella Qualifying Stage e non ha avuto molta scelta sulla posizione di partenza per la Tappa 1.



“Non ho capito esattamente quale fosse il tempo target, ma sinceramente nemmeno quello da evitare, di fatto è andata proprio così e ho ottenuto quello peggiore! - ha detto il tedesco, che oggi si ritroverà a fare da apripista agli altri pulendo la traiettoria - Spero non vada così male come a Liepāja, qui è più sabbioso e in teoria non dovrebbe essere così negativo, anche se non ci sarà lo stesso grip, specialmente nelle frenate dure dove la macchina tenderà a sbandare".



Si comincia con la "Paprotki" alle 8;30.

