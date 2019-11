Von Thurn und Taxis apre la Tappa 2 in Ungheria

Albert von Thurn und Taxis sarà il primo pilota del FIA European Rally Championship ad entrare in azione con la ŠKODA Fabia R5 della BRR Baumschlager per la Tappa 2 del Rally Hungary.

Chris Ingram (Toksport WRT) ed Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) scatteranno invece per nono e decimo dopo aver completato nelle prime due posizioni la Tappa 1 a Nyíregyháza. Le condizioni stradali saranno molto critiche e fra i due ci sarà una bella lotta.



Gli ungheresi Pál Lovász e Norbert Herczig (che nella PS6 ha forato) partiranno invece fra i primi, così come Sean Johnston con la Citroën C3 della Saintéloc.



Il leader ERC3 Erik Cais sarà 13°, Ferenc Vincze 16°, mentr e le duellanti per l'ERC Ladies’ Trophy, Ekaterina Stratieva (Saintéloc Junior Team) e Nabila Tejpar, saranno 25a e 26a.



Dopo di loro toccherà ai combattenti per l'Abarth Rally Cup, ossia Andrea Nucita (29°) e Dariusz Polónski (30°), entrambi ritirati oggi.

