Von Thurn und Taxis contento del ritorno nell’ERC

Albert von Thurn und Taxis torna in azione nel FIA European Rally Championship al Rally Islas Canarias, dopo che al Barum Czech Rally Zlín 2018 aveva riportato un infortunio alla schiena che gli aveva fatto saltare anche l'Azores Rallye.

“E' stato abbastanza serio e non sapevo se sarei potuto tornare in macchina, ma fortunatamente ce l'ho fatta e sono contentissimo - ha detto il tedesco - Penso che faremo tutta la stagione nell'ERC, ho saltato solo le Azzorre perché dovevo completare la riabilitazione. Al momento non so ancora come andrà, però sembra che tutto volga al meglio".



"Ho fatto un breve test per capire se mi ero ripreso e anche lunedì ho provato. Sono felicissimo di poter rientrare in corsa e sono fiducioso che tutto possa andare bene".



Von Thurn und Taxis guiderà la ŠKODA Fabia R5 della BRR e al suo fianco ci sarà Bernhard Ettel.

