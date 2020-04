Albert von Thurn und Taxis sarà ancora al via del FIA European Rally Championship per continuare ad imparare.

Il tedesco è approdato all'ERC nel 2017 riuscendo ad arrivare anche in zona punti con la ŠKODA Fabia R5 della BRR, auto che avrà ancora fra le mani assieme al co-pilota Bernhard Ettel in 6 eventi del 2020.



Il fascino dei rally

"Dopo 10 anni di corse nel GT3 eravamo arrivati più o meno al limite dell'esplosione dei cost - ha detto a Reiner Kuhn di Motorsport Akutell - I rally erano il mio sogno da sempre, tutti mi dicevano che erano pericolosi, troppo difficili e che c'era tanto da lavorare, ma mi affascinavano".



Il radar deve essere perfetto

Von Thurn und Taxis ha ammesso che prendere le note è stato il più grande impaccio: "Hai solo due passaggi sulle PS e devi essere perfetto, altrimenti non puoi andare forte. Serve precisione e un sistema che ti consenta di competere con tutti in ogni gara".



Nessuna paura

“Anche se non mi spavento facilmente, non sono così matto come altri, ma cerco sempre di privilegiare la prudenza al rischio. Adatto le note al mio livello di competenza, comunque come stile di guida non ho problemi con nessuna macchina, nè su asfalto e nè su terra".



Stessa difficoltà in due gare

Von Thurn und Taxis ha 21 gare alle spalle nell'ERC con il quarto posto del Cyprus Rally 2017 come miglior risultato. Quello e il Barum Czech Rally Zlín sono per lui i peggiori: "Si tratta di due gare completamente diverse, ma che richiedono un approccio tosto. Se vuoi essere davanti, devi attaccare sempre al massimo, al Barum Rally la difficoltà sta nel grip che puoi avere in punti divrsi ravvicinati, a Cipro il peggio sono la sabbia e le pietre".

The post Von Thurn und Taxis nell’ERC per continuare ad imparare appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.