Domenica è l'ultimo giorno per votare il video FIA Action of the Year.

Il FIA European Rally Championship partecipa con Norbert Herczig, intento ad evitare un incidente da una sbandata al Rally Hungary.



Il pilota del MOL Racing Team nonostante le difficoltà è riuscito a piazzare la sua Volkswagen Polo GTI R5 quinta.



Cliccate quiper votare.

The post Votate l’ERC! appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.