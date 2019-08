Wagner apre la Tappa 2 di Zlin

Simon Wagner aprirà la Tappa 2 del Barum Czech Rally Zlín, dove si decideranno i Campioni delle Classi ERC1 Junior ed ERC3 Junior nella lotte fra Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) e Chris Ingram (Toksport WRT) tra le R5.

Sabato in tanti hanno avuto problemi, ma torneranno in azione, come ad esempio Alexey Lukyanuk, che vuole i punti bonus di tappa.



Hiroki Arai (Team STARD) e Paulo Nobre (Palmeirinha Rally), oltre a Dariusz Poloński (Rallytechnology) continueranno a sperare.



Anche in ERC3 torneranno altri concorrenti, come Jan Talaš (ACCR Czech Rally Team), Adam Březík e Kristóf Klausz (Klausz Motorsport).



In sei invece alzerano bandiera bianca definitivamente: Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) si è dovuto arrendere al danneggiamento della cellula di sicurezza dopo l'impatto contro l'albero.



Miko Marczyk ha la sua ŠKODA Fabia R5 irreparabile, Jan Černý e Antonín Tlusťák hanno forato nella "Halenkovice" con ulteriori danni, così come Amaury Molle (Toksport WRT) e Norbert Herczig (MOL Racing Team).



Si inizia con gli 8,15km della "Maják", in diretta su ERC Radio dalle 8;30.

