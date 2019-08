Wagner pronto per l’ultimo round dell’ERC Junior

Simon Wagner correrà l'ultimo round del FIA ERC1 Junior Championship al Barum Czech Rally Zlín in preparazione ad una sua partecipazione alla serie il prossimo anno.

Dopo aver corso i primi due eventi dell'ERC3 Junior 2019 senza successo, l'austriaco ha deciso di cambiare obiettivo e con la sua ŠKODA Fabia R5 ha recentemente vinto due gare in patria che lo hanno convinto a provarci nuovamente nell'ERC.



“Per me il Barum Rally è la gara principale dell'ERC, incredibile da fare, con tanti spettatori, strade stupende e meteo incerto che lo rendono uno dei più belli e difficili del calendario - ha detto il 26enne - Voglio ringraziare i miei sponsor, il mio co-pilota Gerald Winter, la mia famiglia e il team Eurosol Racing per aver realizzato il mio sogno e voglio ripagarli con un bel risultato".



Wagner è uno degli otto piloti che darà l'assalto all'ERC1 Junior ceca: "La competizione è elevatissima e richiede di andare al limite sempre, sarà interessante vedere dove potremo arrivare e lottare. Sicuramente richiederà tanto impegno, anche perché guiderò la nuova ŠKODA Fabia R5 Evo con cui non ho esperienza".



L'obiettivo ora è rientrare nella serie nel 2020.



"Mentirei se non lo dicessi, ci sto lavorando, ma non è facile trovare il budget. Per ora penso al Barum Czech Rally Zlín per essere veloce ad ogni km, poi ci aspetta un lunghissimo inverno pieno di incontri per organizzare il prossimo anno".



Wagner ha all'attivo cinque vittorie su otto gare corse con la R5, cosa su cui farà forza.



"E' un mondo completamente diverso la R5, si va forte e bisogna adattare le note. Non ho un brutto risultato all'ativo e correre con un team importante come la Eurosol Racing è fantastico e sono a loro molto grato. Al Rally Bohemia ho chiuso quarto dietro a Kalle Rovanperä, Jan Kopecký ed Jan Černý, penso sia stato il massimo che potessi fare. Il Barum è altra storia, voglio divertirmi e migliorare!"

