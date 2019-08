Wagner punta in alto dopo il tempone della superspeciale

Simon Wagner ha dato spettacolo al Barum Czech Rally Zlín ottenendo il quarto crono assoluto nella PS1 round ceco del FIA European Rally Championship.

Nonostante la poca esperienza con le R5, l'austriaco si è mostrato immediatamente in forma.



“Prima della gara pensavo che la Top10 fosse il nostro obiettivo ideale, ma dopo la PS1 chiaramente punto a qualcosa di più - ha detto Wagner - Il Barum Rally è sempre difficilissimo, continuare così sarebbe un sogno".



Wagner fra l'altro aveva saltato entrambe le sessioni di Prove Libere per un problema al freno a mano che la Rallytechnology ha risolto in tempo per la Qualifying Stage.



“La ŠKODA ha costruito un grande mezzo con la Fabia R5 Evo, proveremo a migliorare in ogni PS".



Wagner è a 3"3 dal leader dell'ERC1 Junior Nikolay Gryazin (Sports Racing Technologies).

