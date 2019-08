Simon Wagner è al debutto in ERC1 Junior al Barum Czech Rally Zlín, ma un'uscita di strada nelle Prove Libere lo faranno ritardare di 20' nella Qualifying Stage.

Lungo i 4,4km della "Pohořelice", l'austriaco si è fermato per alcuni problemi alla sua nuova ŠKODA Fabia R5 Evo e rispetto al programma partirà alle ore 9;55.



Nel frattempo il miglior crono lo ha siglato Jan Kopecký con la ŠKODA Fabia R5 Evo ufficiale precedendo di 1"435 Nikolay Gryazin, che è invitato per la seconda volta dal promoter Eurosport Events come Campione in carica dell'ERC1 Junior.



Gli inviati di ERC Radio, Julian Porter e Chris Rawes, trasmetteranno la Qualifying Stage in diretta alle ore 9;30.

The post Wagner si ferma a Zlin e sarà ritardato per la Qualifying Stage appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.