Simon Wagner ha vinto il suo primo evento in Austria lo scorso weekend.

Protagonista di ERC3 Junior ed ERC1 Junior, l'austriaco si è imposto al Rallye W4 con la ŠKODA Fabia R5 Evo assieme ad Anne Katharina Stein, approfittando del ritiro di suo fratello Julian per problemi al cambio, mentre Hermann Neubauer si è laureato Campione.



“Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo weekend fantastico, ŠKODA Motorsport e il nostro team per una perfetta ŠKODA Fabia R5 Evo - ha detto il portacolori dell'Eurosol Racing Team - Purtroppo non c'è stato il doppio podio dei fratelli Wagner, ma io e Julian abbiamo ottenuto il miglior crono in 11 PS su 13 e per me è un segno importante. Complimenti ad Hermann Neubauer, si è meritato il titolo".



Foto: Facebook.com/simon.wagner.560

The post Wagner trionfa in Austria appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.