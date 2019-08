Wagner vuole continuare l’avventura in ERC1 Junior

Simon Wagner è già al lavoro sul suo ritorno in FIA ERC1 Junior Championship nel 2020.

L'austriaco ha debuttato al Barum Czech Rally Zlín in categoria con una ŠKODA Fabia R5 e assieme a Gerald Winter ha ottenuto ottimi tempi, nonostante fosse debilitato dall'influenza nella giornata di sabato.



“Sono più che felice di aver finito questo rally anche perché sabato ho faticato molto, dato che l'influenza non mi ha fatto dormire - spiega il pilota della Eurosoil - Nella Tappa 1 partivo indietro e nella 2 sono stato fra i primi, non era semplice, ma ho fatto buoni tempi. Grazie al team, la macchina è stata perfetta per tutto il weekend, e agli sponsor e tutti coloro che hanno reso possibile ciò. Ho fatto tanti km e questo è importante. L'obiettivo della Tappa 1 era guadagnarsi una posizione migliore per la 2 perché dopo i problemi delle Libere la Qualifying Stage è andata malissimo. Sabato ho trovato tanto fango in traiettoria e siccome dopo la PS1 eravamo quarti, ho pensato a finire in Top10 la giornata. Ci siamo riusciti, ma è stata durissima perché in tanti avevano già corso il Barum Rally con una R5. Ora dobbiamo trovare il budget oper tornare l'anno prossimo".

