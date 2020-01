Whittock: “Con l’ERC ho imparato moltissimo”

Ross Whittock nel FIA European Rally Championship ha imparato moltissimo a livello internazionale.

Il co-pilota di Chris Ingram ha vinto il titolo con il britannico al Rally Hungary dopo una stagione incredibile.



“Faccio il navigatore da soli 5 anni e vincere il titolo per me è incredibile - ha dichiarato Whittock - Ho iniziato nel mio paese e fortunatamente Chris mi ha dato l'opportunità di affiancarlo nell'ERC due anni e mezzo fa. Non avevo tanta esperienza, ma l'ERC mi ha consentito di farne parecchia a livello internazionale".

