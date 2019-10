Whittock: “Ingram è molto carico”

Ross Whittock, navigatore di Chris Ingram, ha visto l'inglese molto carico per il Rally Hungary, gran finale del FIA European Rally Championship.

Ingram al Cyprus Rally ha chiuso secondo dietro a Nasser Al-Attiyah salendo a +19 punti in classifica di campionato, per cui andrà a giocarsi il titolo in terra magiara l'8-10 novembre.



"Probabilmente a Cipro è dove ha guidato meglio quest'anno Chris - ha detto il co-pilota della Toksport WRT - Il nostro piano era lasciare Nasser ed Alexey Lukyanuk a lottare e prendere quello che si poteva, per non finire troppo indietro rischiando. Alla fine ha pagato la scelta e dobbiamo solo credere in noi stessi, stiamo facendo tutto bene. Chris è molto carico".

