Williams contento delle sue velocità al debutto in ERC3 Junior

James Williams si è detto felice del debutto in FIA ERC3 Junior Championship, seppur non sia riuscito a completare il Rally di Roma Capitale.

L'inglese affrontava la prima sfida internazionale della sua carriera con la Ford Fiesta R2T, ma non è stato molto fortunato assieme a Tom Woodburn.



“La PS1 è andata bene, pian piano siamo cresciuti come ritmo sfruttando delle buone note - racconta il gallese - Purtroppo a 5km dalla fine ho forato l'anteriore destra e mi sono dovuto fermare per sostituirla. La PS2 è partita bene e il ritmo era ottimo, poi in un tornantino ci siamo inaspettatamente capottati. Dentro sono devastato, ma resta l'ottimo feeling con team e sponsor. Ci ha colti di sorpresa, ma sono cose che capitano. Sicuramente siamo stati veloci, seppur non in grado di ottenere un buon risultato. Comunque ci sono i margini per fare bene!"

