Yates pronto a portare l’esperienza dell’ERC Junior nel WRC

Rhys Yates utilizzerà l'esperienza accumulata nel FIA European Rally Championship per correre nel WRC 2019.

Il britannico comincerà la sua avventura in WRC2 al Rallye Monte-Carlo del 24-27 gennaio.



“Non c'è dubbio, questa sarà la stagione più impegnativa della mia carriera, ma come pilota mi sento pronto a dimostrare che ho tutto per competere a questi livelli", ha dichiarato Yates.



Nel Principato ci saranno anche altri concorrenti che hanno corso nell'ERC. Vediamo chi sono:



Yoann Bonato

Olivier Burri

Guillaume De Mevius

Elfyn Evans

Gus Greensmith

Takamoto Katsuta

Esapekka Lappi

Jari-Matti Latvala

Sébastien Loeb

Kris Meeke

Andreas Mikkelsen

Grégoire Munster

Thierry Neuville

Jean-Michel Raoux

Kalle Rovanperä

Stéphane Sarrazin

Teemu Suninen

Ott Tänak

Pontus Tidemand

Ole Christian Veiby

Manuel Villa

