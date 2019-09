Yiangou racconta il suo ritiro a Cipro

Panayiotis Yiangou ha visto sfumare la Top10 nel FIA European Rally Championship al Cyprus Rally al termine della Tappa 1.

Il pilota della Yiangou Motorsport Ltd nella PS4 è dovuto tornare a Nicosia in servizio.



“Abbiamo colpito qualcosa e si è rotta la protezione della coppa dell'olio, completamente distrutta, ma capita su strade come queste - ha detto il cipriota - Oggi proveremo a finire la gara e divertirci".



Nel frattempo sua mamma Litsa resta in corsa per il secondo posto nell'ERC Ladies’ Trophy con la sua Subaru Impreza.

