Žala fuori dal Rally Poland

Vaidotas Žala vede sfumare le sue speranze di fare bene nel FIA European Rally Championship capottandosi nelle libere del PZM 76th Rally Poland e ritirandosi prima della Qualifying Stage.

Il pilota della Agrorodeo in Lettonia era stato velocissimo, ma stamattina ha danneggiato irreparabilmente la propria ŠKODA Fabia R5 con cui sperava di chiudere in Top5.



Il lituano ha colpito un oggetto a centro strada rompendo il motore e quindi è rimasto fermo in servizio a Mikołajki.

