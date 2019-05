Žala pronto per il debutto nell’ERC

Vaidotas Žala farà il suo debutto nel FIA European Rally Championship in occasione del Rally Liepāja.

Il lituano, affiancato dal lettone Andris Mālnieks, guiderà la ŠKODA Fabia R5 griffata Agrorodeo con cui sta pensando di prendere parte anche al Rally Poland.



“Ci siamo allenati con la ŠKODA in Lituania - ha detto Žala - Adesso è il momento di passare alla scena internazionale e cominceremo nel FIA European Rally Championship correndo Rally Liepāja e Rally Poland”.



Per Žala (nella foto, a destra) sarà la prima esperienza nella serie, mentre Mālnieks (a sinistra) ha già corso nell'ERC in passato diverse volte.



Il Rally Liepāja si svolgerà il 24-26 maggio.



Foto: Vaidotas Žala

