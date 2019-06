Zala: “Vado in Polonia molto carico”

Vaidotas Žala ha debuttato nel FIA European Rally Championship con buone prestazioni e ora si appresta a correre il PZM 76th Rally Poland.

Affiancato da Andris Mālnieks, il lituano è arrivato per sette volte in Top6 nei tempi durante il Rally Liepāja, che era la sua prima gara nella serie. Se non fosse stato per una foratura accusata nella PS3, avrebbe sicuramente terminato in Top5.



“Al Rally Liepāja abbiamo imparato tante cose in condizioni dure - ha detto Žala - Siamo stati un po' sfortunati, ma abbiamo percorso tanti km e spero che al Rally Poland si possa migliorare. Non conosco quella gara, ma essendo vicino alla Lituania penso che mi caricherò un bel po'".

