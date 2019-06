Zbroja debutta nell’ERC in casa sua

Tomasz Zbroja farà il suo debutto nel FIA European Rally Championship in occasione del PZM 76th Rally Poland.

Il pilota del team GO+Cars GO+Eauto è al comando della Classe 2WD in casa dopo aver vinto le prime due gare con la sua Citroën DS3 R3T Max, con la quale darà l'assalto all'ERC3.



Secondo il suo coach Vittorio Caneva, il 27enne è un grande talento in crescita.



“Sono entusiasta e ringrazio il team GO+Cars GO+Eauto per avermi dato la possibilità di debuttare nel FIA European Rally Championship - ha detto Zbroja - Il Rally Poland è uno dei pochi dove posso prendere doppi punti e la mia priorità è mantenere il comando in Classe 2WD in casa. Non ho fatto molti km su terra prima di questa gara, ma sono convinto che avremo il passo per giocarcela. La ciliegina sulla torta è che potrò confrontarmi coi migliori dell'ERC".



Zbroja verrà affiancato dall'esperto Jakub Wróbel, che ha 10 gare nell'ERC in curriculum.

