Condizioni di Utilizzo - 1

Eurosport Player vi consente di avere accesso a una vasta gamma di canali lineari, a contenuti di carattere sportivo in diretta e in differita, a storie di sport, approfondimenti, biografie sportive e commenti (“Contenuti di Eurosport”) in streaming attraverso internet su TV, computer e altri dispositivi dotati di connessione e registrazione internet ("Dispositivi Eurosport Player").

Eurosport Player è un servizio offerto da Dplay Entertainment Limited, società costituita secondo il diritto di Inghilterra e Galles con numero 09615785 e sede legale presso Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Regno Unito (“Dplay”).

Le presenti Condizioni di Utilizzo regolamentano il vostro utilizzo di Eurosport Player e definiscono l’accordo intercorso con noi. Con riferimento alle presenti Condizioni di Utilizzo, con i termini "Eurosport Player", “servizio Eurosport Player”, "il nostro servizio" o "il servizio" si intende il servizio online fornito da Dplay per scoprire e visualizzare i Contenuti di Eurosport, incluse tutte le caratteristiche e le funzioni, raccomandazioni e recensioni, il sito web, le interfacce utente, oltre a tutti i contenuti e il software associati a Eurosport Player.

Sottoscrivendo Eurosport Player, confermate di accettare le presenti Condizioni di Utilizzo, incluse eventuali modifiche alle stesse o al servizio apportate in conformità con le stesse Condizioni di Utilizzo.

Per usufruire del servizio Eurosport Player è necessario disporre di un accesso internet e di un Dispositivo Eurosport Player.

1. Accesso a Eurosport Player .

È possibile avere accesso a Eurosport Player sottoscrivendo o acquistando direttamente da noi uno o più pass di accesso a Eurosport Player (“Il/I Vostro/i Pass” o “Pass Eurosport”). Per maggiori dettagli sulle principali offerte attualmente in corso si rimanda all’indirizzo https://www.eurosportplayer.com/subscribe.

Sarà necessario fornire un metodo di pagamento aggiornato, valido ed accettato, che potrà essere aggiornato di volta in volta (“Metodo di Pagamento”). Come Metodo di Pagamento sono accettate anche le carte di credito e di debito.

Alcune tipologie di Pass Eurosport si rinnoveranno automaticamente a meno che non rinunciate al rinnovo automatico del Vostro Pass prima della successiva data di rinnovo (per i dettagli su come rinunciarvi si rimanda alla voce “Cancellazione” di seguito). Se il Vostro Pass si rinnova automaticamente, la durata sarà la stessa delle condizioni iniziali (salvo altrimenti da noi comunicato) e ci autorizzate ad addebitare il successivo canone di abbonamento sul Metodo di Pagamento.

L’eventuale interruzione, pausa o riavvio di uno qualsiasi dei Contenuti Eurosport incluso in un Pass Eurosport non comporterà l’estensione del periodo di accesso per la visione di tale contenuto sul relativo Pass Eurosport. Una volta scaduto il periodo di accesso il contenuto non sarà più disponibile.

È possibile trovare informazioni dettagliate su qualsiasi abbonamento o acquisto Eurosport Player effettuato direttamente con noi visitando il nostro sito web, cliccando sul simbolo della persona o effettuando login attraverso il riquadro di login nell’angolo in alto a destra della pagina e poi cliccando sul tasto “Sottoscrizione” sul lato sinistro della pagina “Account”.

2. Accesso a Eurosport Player attraverso Terzi.

I Pass Eurosport possono essere sottoscritti o acquistati tramite terzi, in questo caso potrete avere accesso a Eurosport Player tramite tale terzo e/o attraverso il nostro sito web su un Dispositivo Eurosport Player. Il prezzo, la durata e i contenuti di un Pass Eurosport acquistato attraverso un terzo, inclusa l’eventuale possibilità di rinnovare tale Pass Eurosport, potranno differire dal prezzo, durata e contenuti di (e dalla capacità di rinnovare) un Pass Eurosport acquistato direttamente da noi.

Il terzo interessato vi fornirà il dettaglio delle modalità di accesso a Eurosport Player al momento della sottoscrizione o acquisto di un Pass Eurosport dallo stesso. Sarà necessario fornire un metodo di pagamento aggiornato e valido accettato da tale soggetto, che sarà possibile aggiornare di volta in volta (subordinatamente ai termini di pagamento di tale terzo).

Alcune tipologie di Pass Eurosport si rinnoveranno automaticamente a meno che non rinunciate al rinnovo automatico del Vostro Pass prima della successiva data di rinnovo (per i dettagli su come rinunciarvi si rimanda alla voce “Cancellazione” di seguito). Se il Vostro Pass si rinnova automaticamente, voi autorizzate tale terzo ad addebitare il successivo canone di abbonamento sul Metodo di Pagamento dallo stesso accettato. Informazioni dettagliate sugli eventuali rimborsi a voi spettanti in tali casi per un Pass Eurosport sottoscritto o acquistato tramite un terzo vi saranno forniti dallo stesso.

L’eventuale interruzione, pausa o riavvio di uno qualsiasi dei Contenuti Eurosport incluso in un Pass Eurosport non comporterà l’estensione del periodo di accesso per la visione di tale contenuto sul relativo Pass Eurosport (fatte salve eventuali comunicazioni contrarie del terzo da cui avete acquistato il Vostro Pass). Una volta scaduto il relativo periodo di accesso, il contenuto non sarà più disponibile (fatte salve eventuali comunicazioni contrarie del terzo da cui avete acquistato il Vostro Pass).

Alla sottoscrizione o pagamento da voi effettuato a tale terzo si applicheranno i termini e condizioni dello stesso in aggiunta alle presenti Condizioni di Utilizzo. In caso di contrasto tra le presenti Condizioni di Utilizzo e i termini e condizioni di tale terzo, prevarranno questi ultimi. Ad esempio, tutti i termini contenuti nelle presenti Condizioni di Utilizzo relativi alle modalità di pagamento e/o cancellazione del vostro abbonamento o acquisto non si applicheranno nel caso di acquisto di un Pass Eurosport tramite un terzo.

Vi invitiamo a contattare il terzo interessato per assistenza in caso di problemi nell’accesso a Eurosport Player tramite il sito web di tale parte, tramite l’app e/o attraverso le credenziali dallo stesso fornite.

3. Accesso a Eurosport Player tramite un Pacchetto di Terzi.

L’accesso a Eurosport Player può avvenire anche tramite sottoscrizione o acquisto dello stesso accesso tramite uno dei nostri partner commerciali che offrono un pacchetto che include l’accesso a Eurosport Player (“Pacchetto di Terzi”). Il partner commerciale interessato vi fornirà il dettaglio delle modalità di accesso a Eurosport Player al momento della sottoscrizione o acquisto di un Pacchetto di Terzi.

Sarà necessario fornire a tale partner commerciale un metodo di pagamento aggiornato e valido dallo stesso accettato, che sarà possibile aggiornare di volta in volta (subordinatamente ai termini di pagamento di tale partner commerciale).

Un Pacchetto di Terzi si rinnoverà automaticamente salvo il caso di rinuncia al rinnovo automatico prima della data di fatturazione. In questi casi voi autorizzate tale partner commerciale ad addebitare il successivo canone di abbonamento sul metodo di pagamento accettato da tale partner commerciale. Informazioni dettagliate sugli eventuali rimborsi a voi spettanti in tali casi per un Pacchetto di Terzi sottoscritto o acquistato tramite uno dei nostri partner commerciali vi saranno forniti da tale partner commerciale.

L’eventuale interruzione, pausa o riavvio di uno qualsiasi dei Contenuti Eurosport incluso in un Pacchetto di Terzi non comporterà l’estensione del periodo di accesso per la visione di tale Contenuto Eurosport su tale Pacchetto di Terzi (fatte salve eventuali comunicazioni contrarie del partner commerciale da cui avete acquistato il Pacchetto di Terzi). Una volta scaduto il relativo periodo di accesso, i Contenuti Eurosport non saranno più disponibili (fatte salve eventuali comunicazioni contrarie del partner commerciale da cui avete acquistato il Pacchetto di Terzi).

In caso di sottoscrizione o acquisto di un Pacchetto di Terzi, allora a tale Pacchetto in aggiunta alle presenti Condizioni di Utilizzo si applicheranno i termini e condizioni di tale partner commerciale. In caso di contrasto tra le presenti Condizioni di Utilizzo e i termini e condizioni del partner commerciale, prevarranno i termini e condizioni di tale partner. Ad esempio, con riferimento alle tipologie di contenuto a cui potete avere accesso su Eurosport Player, il prezzo di un Pacchetto di Terzi e la sua durata, unitamente ai vostri diritti di cancellazione di tale Pacchetto di Terzi (e il vostro accesso a Eurosport Player) saranno regolati dai termini e condizioni del partner commerciale, inclusi gli eventuali rimborsi che potrebbero spettarvi in seguito a una cancellazione.

Vi invitiamo a contattare il partner commerciale interessato per assistenza in caso di problemi nell’accesso a una parte del vostro Pacchetto di Terzi (diversi da problemi tecnici nell’accesso a Eurosport Player). Le modalità di accesso ai contenuti su Eurosport Player forniti nell’ambito di un Pacchetto di Terzi varieranno di volta in volta, e il dettaglio delle modalità di accesso a tali contenuti vi sarà fornito al momento della sottoscrizione o acquisto di tale Pacchetto di Terzi.

Prove gratuite, sconti e promozioni.

La vostra sottoscrizione e/o accesso a Eurosport Player può iniziare con una prova gratuita, con uno sconto o con altra offerta promozionale (“Periodo Promozionale”). I dettagli su come avere accesso a un Periodo Promozionale (ad esempio, tramite voucher o codice promozionale o altro) vi saranno forniti nel momento in cui vi sarà offerto tale Periodo Promozionale. La durata del Periodo Promozionale sarà quella specificata al momento della sottoscrizione, e lo scopo è consentire a nuovi membri e a certi ex membri di avere accesso a Contenuti Eurosport che sarebbero normalmente disponibili solo se acquistati.

Si accetta di non effettuare una registrazione multipla per lo stesso tipo di Periodo Promozionale. Qualsiasi azione di questo tipo costituirà una violazione di tali Termini d’uso e può comportare la risoluzione del Vostro contratto Eurosport Pass. Il diritto a un Periodo Promozionale è determinato da Dplay a propria assoluta discrezione e ci riserviamo il dritto di limitare la disponibilità e/o revocare un Periodo Promozionale, sospendendo il vostro account, qualora tale diritto non fosse giustificato. Nel caso stiate attualmente sottoscrivendo e/o accedendo al servizio Eurosport Player attraverso un Periodo Promozionale, non potrete avere diritto ad un altro Periodo Promozionale. Per determinare la sussistenza o meno del diritto potremo utilizzare informazioni quali l’ID del dispositivo, il metodo di pagamento o l’indirizzo email dell’account già utilizzati per un Pass Eurosport e/o Periodo Promozionale in corso o recente. Per quanto riguarda la combinazione con altre offerte, potrebbero esservi restrizioni.

Qualora il vostro Periodo Promozionale vi consenta di provare un Pass Eurosport, il metodo di pagamento prescelto sarà addebitato al termine del Periodo Promozionale (se non diversamente specificato) e l’importo addebitato dipenderà dal tipo di Pass Eurosport a cui avete avuto accesso nel corso del periodo Promozionale, salvo il caso in cui cancelliate il Vostro Pass prima del termine del periodo Promozionale. Per visualizzare la data a partire dalla quale sarà effettuato l’addebito e il prezzo del Pass Eurosport attivato, visitate il nostro sito web, cliccate sul simbolo della persona ovvero effettuate login attraverso il riquadro di login nell’angolo in alto a destra della pagina e poi cliccate sul tasto "Sottoscrizione" sul lato sinistro della pagina dell’“Account”.

Fatturazione.

1. Informazioni sui Prezzi . Sul nostro sito potete trovare informazioni dettagliate sui prezzi. Tali prezzi sono comprensivi di IVA ma non di eventuali commissioni operative applicate da terzi.

2. Fatturazione . Il costo complessivo di un Pass Eurosport acquistato direttamente da noi sarà addebitato secondo quanto specificato nel tasto “Sottoscrizione” della pagina dell’”Account” a cui si può accedere cliccando sul simbolo della persona ovvero effettuando il login attraverso il riquadro di login sul lato destro del sito. Il dettaglio del costo del Vostro Pass sarà specificato nella email che vi invieremo al momento della sottoscrizione o dell’acquisto, e tale dettaglio specificherà il prezzo, incluse eventuali imposte e/o altre commissioni operative che possano essere state applicate al vostro acquisto. In alcuni casi la data di pagamento potrebbe variare, ad esempio qualora il Metodo di Pagamento non sia andato a buon fine ovvero qualora l’abbonamento a Eurosport Player sia iniziato il 31 di un mese e il mese successivo sia di 30 giorni. Per visualizzare la data successiva di pagamento cliccare sul tasto “Sottoscrizione” della pagina dell’”Account" a cui si può accedere cliccando sul simbolo della persona o effettuando il login attraverso il riquadro di login sul lato destro del sito.

3. Metodo di Pagamento . È possibile modificare il vostro Metodo di Pagamento cliccando sul link “Aggiorna i Dati di Pagamento” sul tasto “Sottoscrizione” della pagina dell’“Account” a cui si può accedere cliccando sul simbolo della persona o effettuando il login attraverso il riquadro di login sul lato destro del sito. Qualora un pagamento non vada a buon fine, a causa di scadenza, fondi insufficienti o altro, e voi non provvediate a modificare il Metodo di Pagamento o a cancellare il vostro account, potremo sospendervi l’accesso al servizio Eurosport Player fino a quando non avremo ottenuto un valido Metodo di Pagamento. In caso di aggiornamento del Metodo di Pagamento, ci autorizzate a continuare ad addebitare il Metodo di Pagamento aggiornato, e rimarrete responsabili di eventuali importi non ancora saldati. Questo potrebbe comportare una modifica delle date di fatturazione. Per alcuni Metodi di Pagamento, l’emittente del vostro Metodo di Pagamento potrebbe addebitarvi determinate commissioni, come ad esempio commissioni per le operazioni in valuta estera o commissioni legate all’elaborazione dello specifico Metodo di Pagamento. Gli addebiti per imposte locali possono variare a seconda del Metodo di Pagamento utilizzato. Per maggiori dettagli verificate presso il vostro provider del Metodo di Pagamento.

4. Elaborazione del Pagamento . Utilizziamo altre società (anche all’interno dello stesso gruppo di Dplay), agenti o appaltatori ("Addetti al Pagamento") per elaborare le operazioni con le carte di credito o altri metodi di pagamento. Durante la procedura di registrazione con noi, vi sarà chiesto di fornire determinate informazioni che consentiranno ai nostri Addetti al Pagamento di riscuotere pagamenti per nostro conto e voi stessi autorizzate tali Addetti al Pagamento a riscuotere pagamenti per nostro conto. Nel caso in cui un pagamento non vada a buon fine, l’Addetto al Pagamento interessato effettuerà un nuovo tentativo di riscossione, ma qualora non si riesca a elaborare il pagamento non potrete utilizzare/avere accesso alla parte di servizio a cui il mancato pagamento si riferisce. Le informazioni che ci fornite durante il processo di registrazione saranno memorizzate nel vostro account, inclusi i dettagli del Metodo di Pagamento, e tale Metodo di Pagamento sarà addebitato ogniqualvolta voi acquistiate un nuovo Pass Eurosport, salvo nel caso in cui tale Metodo di Pagamento sia modificato (per la procedura da seguire a tal fine si rimanda alla precedente voce “Metodo di Pagamento”). In caso di sottoscrizione a Eurosport Player tramite un’offerta di prova gratuita, il pagamento dovrà essere autorizzato dalla vostra banca ma non sarà prelevato da noi. Tenete tuttavia presente che ciò potrà influire sul vostro saldo disponibile o sul vostro limite creditizio.

5. Variazioni dei Prezzi . Di tanto in tanto sarà possibile che varieremo i termini dei nostri Pass Eurosport e di altre parti del nostro servizio (incluso il prezzo di uno o più dei nostri Pass Eurosport e/o di altre tipologie di prestazioni). I prezzi potrebbero aumentare: se il nostro costo per la fornitura del servizio aumenta (come ad esempio nel caso in cui dobbiamo pagare di più i terzi per i loro contenuti); se introduciamo nuovi programmi, contenuti e servizi; se modifichiamo la struttura del servizio; se investiamo per migliorare l’assistenza ai clienti; e/o se aumentano gli altri costi associati alla gestione del servizio.

Bisogna inoltre considerare che noi forniamo i servizi su base continuativa e quindi non è possibile prevedere cosa potrà cambiare in futuro. Ciò implica che saranno possibili incrementi ai prezzi per motivi diversi da quelli sopra specificati.

In caso di incremento dei prezzi vi daremo un preavviso di almeno 30 giorni ed avrete il diritto di cancellare la vostra sottoscrizione prima che l’incremento entri in vigore.