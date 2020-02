Condizioni di Utilizzo - 2

Cancellazione.

È possibile che il contratto preveda una durata minima e che il vostro contratto si rinnovi automaticamente per la stessa durata minima prevista. Fare riferimento alle nostre FAQ disponibili all’indirizzo https://help.eurosport.com/hc/it per maggiori informazioni. Se il vostro Eurosport Pass si rinnova automaticamente, è possibile rinunciare al rinnovo automatico in qualsiasi momento. Per maggiori dettagli sul vostro diritto di rinuncia si rimanda alle FAQ disponibili all’indirizzo https://help.eurosport.com/hc/it. Nella misura consentita dalle norme applicabili, i pagamenti a noi effettuati non sono rimborsabili e noi non forniamo rimborsi o crediti per eventuali periodi parziali di sottoscrizione o per Contenuti Eurosport non visionati. Per rinunciare al rinnovo automatico dell’abbonamento, cliccare sul link "Cancella Sottoscrizione” sotto il tasto “Sottoscrizione” nella pagina del vostro "Account" a cui si può accedere cliccando sul simbolo della persona o effettuando login tramite il riquadro di login nel lato destro del sito.

Qualora vi siate registrati per Eurosport Player utilizzando il vostro account presso un terzo e desideriate cancellare la sottoscrizione a Eurosport Player, dovrete farlo attraverso tale terzo, ad esempio accedendo al vostro account presso il terzo interessato e annullando il rinnovo automatico ovvero cancellando la sottoscrizione al servizio Eurosport Player tramite tale terzo. Le informazioni relative alla vostra sottoscrizione di Eurosport Player vi saranno fornite dal terzo e potranno essere consultate accedendo al vostro account presso il terzo.

Servizio Eurosport Player.

1. Limitazioni di età . Per sottoscrivere certi Contenuti Eurosport è necessario avere almeno 18 anni, ovvero avere la maggiore età secondo le leggi della vostra regione, territorio o Paese. I minorenni potranno utilizzare il servizio Eurosport Player solo sotto la supervisione di un adulto.

2. Esclusivo Uso Personale . Il servizio Eurosport Player e tutti i contenuti visionati attraverso il servizio Eurosport Player sono a vostro esclusivo uso personale e non commerciale. Per tutta la durata della sottoscrizione a Eurosport Player vi concediamo una licenza limitata, non esclusiva e non trasferibile per accedere al servizio Eurosport Player e visionare i Contenuti Eurosport. Fatta salva la succitata licenza limitata, nessun diritto, titolo o interesse vi sarà trasferito. Accettate di non utilizzare il servizio Eurosport Player per esecuzioni pubbliche.

3. Modifiche al servizio Eurosport Player . Dplay apporterà regolarmente modifiche al servizio Eurosport Player, inclusa la libreria di contenuti, che potranno richiedere anche periodi di manutenzione e riparazione.

Potremo variare, sostituire o cancellare i servizi, caratteristiche, funzionalità, canali o contenuti offerti nell’ambito di un servizio in qualsiasi momento.

Potrebbe non essere possibile comunicarvi anticipatamente tutti i periodi di manutenzione e riparazione e/o le modifiche ai contenuti, ad esempio nei casi di acquisto di un Pass Eurosport che vi offre accesso al servizio Eurosport Player per un periodo breve. Vi consigliamo di verificare regolarmente sul sito web quali Contenuti Eurosport sono disponibili.

Qualora sia necessario apportare una modifica significativa al servizio per il quale avete pagato, cercheremo di comunicarvi tali variazioni con un preavviso di 30 giorni, in conformità con le presenti Condizioni di Utilizzo.

Per quanto riguarda eventuali servizi da voi pagati e non ancora scaduti, cercheremo di garantire che le modifiche al nostro servizio o ai prezzi non abbiano un effetto negativo su di voi nel corso del relativo periodo di utilizzo. Qualora abbiate sottoscritto un pacchetto che si rinnova automaticamente al termine di un periodo di utilizzo, ci impegniamo a comunicarvi gli eventuali cambiamenti che verosimilmente avranno un impatto negativo su di voi nel corso di un futuro periodo di utilizzo con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto all’inizio di tale periodo, in modo tale che possiate cancellare il servizio prima dell’inizio del periodo. Qualora non cancelliate la vostra sottoscrizione al servizio Eurosport Player dopo avere ricevuto la comunicazione dei cambiamenti e prima che tali cambiamenti entrino in vigore, e continuiate a utilizzare il servizio, interpreteremo ciò come accettazione del servizio modificato.

Qualora sia necessario apportare una modifica significativa al servizio per il quale avete pagato, che avrà un impatto negativo su di voi nel corso del periodo di utilizzo, ve ne daremo comunicazione e avrete diritto di disdire il servizio.

4. Limitazioni alla disponibilità di Contenuti . Parte dei Contenuti Eurosport potrebbero essere disponibili esclusivamente con limitazioni (“Titoli Disponibili”). Le limitazioni potrebbero riguardare il numero di Titoli Disponibili per account, il numero massimo di dispositivi che possono contenere Titoli Disponibili, il periodo di tempo entro il quale è necessario iniziare a visionare i Titoli Disponibili e per quanto tempo i Titoli Disponibili rimarranno accessibili. Le limitazioni possono dipendere dal tipo di piano di abbonamento scelto e dalle restrizioni poste dai nostri partner commerciali. Potrebbero sussistere limitazioni al numero di Dispositivi Eurosport Player che potrete registrare e/o utilizzare contemporaneamente per accedere al servizio Eurosport Player. Qualora sussista una limitazione al numero di Dispositivi Eurosport Player, potrebbero sussistere vincoli al numero di volte e ai periodi in cui sarà possibile sostituire i Dispositivi Eurosport Player registrati. Nella misura concessa dalle norme applicabili, non forniamo rimborsi o crediti per eventuali interruzioni causate da limitazioni alla disponibilità di Contenuti Eurosport. Per maggiori informazioni sull’accesso a Eurosport Player al di fuori del Paese di residenza si rimanda alle pagine FAQ all’indirizzo https://help.eurosport.com/hc/it.

5. Utilizzo del servizio Eurosport Player . Accettate di utilizzare il servizio Eurosport Player, incluse tutte le caratteristiche e funzioni allo stesso associate, in conformità con tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili, e ad eventuali limitazioni all’utilizzo del servizio o del contenuto. Vi impegnate a non accedere e vedere Eurosport Player usando una rete virtuale mediante proxy, né ad archiviare, scaricare in modo permanente, riprodurre, distribuire, modificare, mostrare, eseguire, pubblicare, concedere in licenza, creare opere derivate da, offrire in vendita o utilizzare (salvo per quanto esplicitamente autorizzato dalle presenti Condizioni di Utilizzo) i contenuti e le informazioni contenute nel, o ottenute da o attraverso il, servizio Eurosport Player. Vi impegnate inoltre a non: aggirare, rimuovere, alterare, disattivare, degradare o bloccare alcuna delle protezioni dei contenuti del servizio Eurosport Player; utilizzare robot, spider, scraper o altri mezzi automatici per accedere al servizio Eurosport Player; scomporre, sottoporre a reverse engineering o smontare software o altri prodotti o processi accessibili attraverso il servizio Eurosport Player; inserire codici o prodotti o manipolare in alcun modo i contenuti del servizio Eurosport; utilizzare alcun mezzo di ricerca, raccolta o estrazione dei dati; ovvero trasferire contenuti a dispositivi non autorizzati o tentare di accedere al servizio o ai contenuti attraverso mezzi o dispositivi diversi dai vostri Dispositivi Eurosport Player registrati. Vi impegnate inoltre a non caricare, postare, inviare via email o in altro modo inviare o trasmettere alcun materiale atto a interrompere, distruggere o limitare la funzionalità di software o hardware o apparecchiature di telecomunicazioni associati al servizio Eurosport Player, inclusi virus o altri codici, file o programmi informatici. In caso di violazione delle presenti Condizioni di Utilizzo o di utilizzo illecito o fraudolento del servizio, potremmo sospendere o limitare il vostro utilizzo del servizio.

6. Connessione internet e Dispositivi Eurosport Player.

La qualità dell’immagine del servizio Eurosport Content potrebbe variare da un dispositivo all’altro, e può essere influenzata da una gamma di fattori, come ad esempio la posizione, l’ampiezza della banda disponibile e/o la velocità della vostra connessione internet. Tale disponibilità dipende dal vostro servizio internet e dalle caratteristiche del dispositivo. Non tutti i contenuti sono disponibili in tutti i formati e non tutti i piani di abbonamento vi consentono di ricevere i contenuti in tutti i formati. Di tanto in tanto un produttore di dispositivi o un fornitore di sistemi operativi potrebbe imporre modifiche che limitano il vostro utilizzo di Eurosport Player su tale dispositivo. In tal caso cercheremo di comunicarvi tali modifiche in anticipo, ma poiché non abbiamo controllo su tali produttori e fornitori potrebbe non essere sempre possibile farlo.

Per motivi di sicurezza e per tutelare i diritti dei nostri partner di contenuti, Eurosport Player potrebbe non essere supportato su un dispositivo in cui siano state rimosse o manomesse le limitazioni incluse nel sistema operativo del dispositivo (‘jail-breaking’).

Saranno a vostro carico tutti i costi per l’accesso a internet. Tenete presente che lo streaming di contenuti audio e video possono consumare parecchi dati: verificate presso il vostro internet provider i possibili costi per l’utilizzo di dati internet. Il tempo necessario per iniziare a guardare i contenuti Eurosport Content varierà a seconda di diversi fattori, inclusa la vostra posizione, l’ampiezza di banda disponibile in quel momento, i contenuti scelti e la configurazione del vostro dispositivo Eurosport Player.

Prima di sottoscrivere un abbonamento a Eurosport Player, sarebbe opportuno verificare che il vostro Dispositivo Eurosport Player Device e/o browser siano compatibili con il servizio Eurosport Player. Per il dettaglio delle compatibilità si rimanda alle FAQ all’indirizzo https://help.eurosport.com/hc/it.

Qualora voi accediate a Eurosport Player attraverso un app store di terzi, vi consigliamo di accettare tutti gli aggiornamenti dell’app che vi vengono proposti. Questo potrebbe comportare anche l’aggiornamento del sistema operativo del vostro dispositivo.

7. Software Eurosport Player . Il software Eurosport Player è sviluppato da, o per, Dplay ed è progettato per consentire la visione dei Contenuti Eurosport attraverso Dispositivi Eurosport Player. Il software Eurosport Player può variare da un dispositivo/mezzo a un altro, e anche le caratteristiche e funzioni potranno differire tra dispositivi e Paesi diversi. Siete consapevoli che l’utilizzo del servizio può richiedere software di terzi soggetto alle relative licenze.

Sicurezza.

Il vostro account Eurosport Player è personale ("Titolare dell’Account") e in qualità di Titolare dell’Account sarete il solo soggetto ad avere accesso e controllo sullo stesso. Per mantenere il controllo sull’account ed impedire a chiunque di avervi accesso (comprese le informazioni relative allo storico dei contenuti visionati con quell’account e il Metodo di Pagamento), il Titolare dell’Account dovrebbe mantenere il controllo dei Dispositivi Eurosport Player utilizzati per avere accesso al servizio, e non rivelare a nessuno la password né i dettagli del Metodo di Pagamento associato al conto. È a vostro carico la responsabilità dell’aggiornamento e mantenimento dell’accuratezza delle informazioni a noi fornite relative al vostro account. Potremmo cancellare o sospendere il vostro account al fine di tutelare voi, Dplay o i nostri partner da furti di identità o altre attività fraudolente.

Disposizioni Varie.

1. Diritto Applicabile e Foro Competente . Le presenti Condizioni di Utilizzo dovranno essere regolate dal, e interpretate in conformità al, diritto di Inghilterra e Galles. Tali condizioni non potranno limitare in alcun modo i diritti di tutela del consumatore che vi spetteranno ai sensi delle norme imperative in vigore nel vostro Paese di residenza. Tuttavia, se non vivete in Inghilterra o Galles, potrete intentare una causa presso i tribunali del vostro Paese di residenza in conformità al diritto applicabile nel vostro Paese di residenza. Si ricorda infine che le controversie possono essere presentate, per una delibera online, alla piattaforma per la Risoluzione Online delle Controversie della Commissione Europea disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Responsabilità . Sottoscrivendo le presenti Condizioni di Utilizzo e utilizzando qualsiasi parte dei contenuti e del servizio Eurosport Player, accettate di rispondere delle vostre azioni e omissioni. Il servizio potrebbe presentare link a siti terzi, annunci pubblicitari o offerte non di nostra proprietà né sotto il nostro controllo – noi non rispondiamo di tali siti, annunci o offerte. Nella misura maggiore concessa dalla normativa vigente, noi e le società e agenti a noi associati escludiamo qualsiasi responsabilità connessa a:

a. Un utilizzo di Eurosport Player non autorizzato da noi;

b. Interruzioni, sospensioni o limitazioni al servizio o ai contenuti Eurosport Player o a parte degli stessi in conformità con le presenti Condizioni di Utilizzo;

c. eventuali malfunzionamenti o interruzioni del servizio in seguito a circostanze imprevedibili che ci impediscono di adempiere ai nostri obblighi nei vostri confronti;

d. qualsiasi ritardo, mancanza, azione o inadempienza nella fornitura del servizio Eurosport Player e dei relativi contenuti;

e. errori, virus o bachi presenti nel servizio o insorgenti dall’utilizzo dello stesso;

f. incompatibilità del servizio o dei contenuti Eurosport Player con qualsiasi altro software o hardware (inclusi eventuali Dispositivi Eurosport Player); e

g. qualsiasi azione o inadempienza di fornitori terzi, produttori dei dispositivi o provider del sistema operativo di un dispositivo che esulino dal ragionevole controllo di Dplay.

Nella misura concessa dalla normativa applicabile, non concediamo rimborsi o crediti per eventuali interruzioni ai contenuti forniti da un partner commerciale nell’ambito di un Pass a Pacchetto Eurosport (se nel vostro Paese di residenza è disponibile un Pass a Pacchetto Eurosport, sul nostro sito troverete maggiori dettagli su tale pass all’indirizzo https://www.eurosportplayer.com/subscribe). Per maggiori dettagli vi invitiamo a contattare il relativo partner commerciale.

Poiché non è possibile escludere la nostra responsabilità in relazione ad alcune questioni, la presente clausola non pregiudica tale responsabilità nei vostri confronti. Per una consulenza sui diritti a voi spettanti ai sensi di legge è possibile rivolgersi alla vostra associazione nazionale dei consumatori.

3. I nostri diritti di cancellazione . È nostro diritto cancellare in qualsiasi momento tutto o parte del contratto che avete concluso con noi.

In caso di cancellazione di tutto o parte del contratto successiva al pagamento per l’utilizzo del servizio, ve ne daremo comunicazione con il maggiore anticipo possibile e, a nostra esclusiva discrezione, voi avrete la possibilità di: (i) avere accesso a quella parte di servizio a cui si riferisce il pagamento per tutto il tempo residuo; ovvero (ii) ricevere un rimborso per l’eventuale periodo di utilizzo residuo a partire dalla data della cancellazione.

In ogni caso, è nostro diritto sospendere con effetto immediato o limitare il vostro utilizzo di tutto o parte del servizio e/o dei contenuti senza rimborso o risarcimento qualora:

a. non effettuiate un pagamento dovuto o il vostro Metodo di Pagamento non vada a buon fine;

b. violiate le presenti Condizioni di Utilizzo, benché per le violazioni minori vi daremo prima la possibilità di rimediare entro 7 giorni;

c. riteniamo o sospettiamo che abbiate commesso o possiate commettere attività fraudolente nei nostri confronti o nei confronti di altri soggetti o organizzazioni attraverso il vostro o loro utilizzo del servizio o dei Contenuti Eurosport, ad esempio copiando i nostri contenuti in streaming su un altro sito;

d. abbiate avuto atteggiamenti nei confronti del nostro staff o agenti ragionevolmente ritenuti inaccettabili e sufficientemente seri da giustificare una limitazione o la cessazione dell’utilizzo del nostro servizio;

e. acquistiate un Eurosport Pass usando una rete virtuale mediante proxy;

f. utilizziate il servizio Eurosport Player secondo modalità tali che possono influenzare negativamente la reputazione e/o l’attività di Dplay, nostre affiliate, partner commerciali, Addetti al Pagamento e/o qualsiasi altro terzo che svolge servizi per nostro conto in relazione a Eurosport Player; ovvero

g. non possa essere ragionevolmente evitato a causa di motivi tecnici o operativi che sfuggono al nostro ragionevole controllo.

4. Materiali non Richiesti . Dplay non accetta idee o materiali non richiesti per i Contenuti Eurosport, e declina ogni responsabilità per la somiglianza dei propri contenuti o programmi su qualsiasi mezzo con idee o materiali trasmessi alla stessa o ad alcuna delle sue affiliate.

5. Assistenza Clienti . Per maggiori informazioni sul nostro servizio e le sue caratteristiche o se avete bisogno di assistenza con il vostro account, contattate il nostro team di Assistenza Clienti. Pe le modalità di contatto si rimanda alle FAQ all’indirizzo https://help.eurosport.com/hc/it/requests/new. Nell’eventualità di conflitto tra le presenti Condizioni di Utilizzo e le informazioni fornite dal nostro team di Assistenza Clienti, prevarranno le presenti Condizioni di Utilizzo.

6. Sopravvivenza . L’eventuale invalidità, illegalità o inapplicabilità di una o più norme di cui alle presenti Condizioni di Utilizzo, non pregiudicherà la piena e completa validità, legittimità e applicabilità delle rimanenti disposizioni.

7. Rinuncia . L’eventuale mancato esercizio di un diritto di azione nei vostri confronti a noi spettante non implicherà la rinuncia a tale diritto se non diversamente specificato per iscritto.

8. Cessione di diritti . L’accordo in essere tra noi e voi è per quanto vi riguarda personale e nessun terzo ha diritto di beneficiarne. Resta inteso che noi potremo cedere i nostri diritti ed obblighi di cui alle presenti Condizioni di Utilizzo ad altra società, ditta o persona a condizione che il servizio non risulti menomato da tale cessione. Voi non potrete cedere i vostri diritti o obblighi di cui alle presenti Condizioni di Utilizzo a nessun altro.

9. Modifiche alle Condizioni di Utilizzo . Dplay potrà, di tanto in tanto, modificare le presenti Condizioni di Utilizzo. Ci impegneremo a darvene comunicazione con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto all’entrata in vigore delle nuove Condizioni di Utilizzo, salvo il caso in cui le modifiche debbano essere applicate con urgenza per motivi di sicurezza, legali o normativi, nel qual caso la comunicazione delle modifiche verrà effettuata non appena possibile. Qualora continuiate a utilizzare il servizio Eurosport Player dopo le modifiche alle presenti Condizioni di Utilizzo, interpreteremo ciò come accettazione delle Condizioni di Utilizzo modificate. Le Condizioni di Utilizzo più aggiornate saranno sempre disponibili attraverso il sito Eurosport Player e quando vi daremo comunicazione delle modifiche vi inviteremo a stamparne e conservare la versione più recente. Qualora la modifica sia particolarmente svantaggiosa per voi, vi daremo la possibilità di cancellare la vostra sottoscrizione prima che le modifiche entrino in vigore.

10. Comunicazioni Elettroniche . In caso sia necessario contattarvi (incluse le “comunicazioni” di cui alle presenti Condizioni di Utilizzo), lo faremo mediante canali elettronici, ad esempio via email o tramite avvisi a comparsa sul vostro dispositivo. Le comunicazioni si riterranno ricevute il giorno dell’invio. Vi invieremo comunicazioni utilizzando i dati di contatto che ci avete fornito, quindi assicuratevi che gli stessi siano corretti e, in caso di variazioni, aggiornati.

Ultimo Aggiornamento giugno 2019