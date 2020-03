Gestiamo i siti web Eurosport Player ed Eurosport e le applicazioni Eurosport Player ed Eurosport, rese disponibili su alcuni telefoni cellulari e altri dispositivi collegati (congiuntamente i “Servizi"). La nostra Informativa sulla privacy spiega come raccogliamo e utilizziamo le informazioni da e sull’utente quando visita i nostri siti web o le nostre app, crea un account con noi o altrimenti interagisce con noi. La presente politica sui cookie spiega in dettaglio come noi e i nostri fornitori di servizi utilizziamo cookie e tecnologie simili e quali sono le opzioni dell’utente in merito ad essi.

Ulteriori dettagli sul nostro uso dei cookie sono riportati in ciascuna delle seguenti sezioni:

Come molte altre società, utilizziamo cookie e altre tecnologie di tracciamento per garantire che l’utente ottenga il meglio dai nostri Servizi. Di seguito sono riportati alcuni esempi dei tipi di tecnologie di tracciamento che possono essere utilizzate, a seconda di come l’utente accede ed interagisce con i Servizi.

Cookie

I “cookie” sono piccoli file di testo di un sito web che vengono memorizzati sul computer, telefono cellulare o altro dispositivo dell’utente. I cookie contengono generalmente informazioni associate al browser web, informazioni quali le preferenze del sito web, i dati di accesso o l’ID utente. Queste informazioni consentono ai servizi on-line di riconoscere l’utente mentre interagisce coni Servizi o torna a visitarli.

Altre tecnologie di tracciamento

Come altri servizi online e applicazioni mobili, utilizziamo sia cookie che altre tecnologie quali web beacon/GIF, pixel, tag di pagine, script incorporati e altre tecnologie di tracciamento. Queste tecnologie consistono di piccoli file di immagini trasparenti o di altri codici di programmazione web che registrano come l’utente interagisce con i Servizi. Vengono spesso utilizzate in combinazione con i cookie del browser web o altri identificatori associati al suo dispositivo. Di seguito è riportata una descrizione più dettagliata di alcuni di questi tipi di tecnologie di tracciamento che utilizziamo nei Servizi:

I pixel sono piccole immagini su una pagina web o in un’email. I pixel raccolgono informazioni sul browser o dispositivo dell’utente e possono impostare i cookie.

La memoria locale consente ai dati di essere salvati localmente sul browser o sul dispositivo dell’utente e include il salvataggio locale HTML5 e la cache del browser.

Gli SDK sono blocchi di codice forniti dai nostri partner che possono essere installati nelle nostre applicazioni mobili. Gli SDK ci aiutano a capire come l’utente interagisce con le nostre applicazioni mobili e raccolgono determinate informazioni sul dispositivo e sulla rete che utilizza per accedere all’applicazione. Gli SDK possono raccogliere identificatori associati al dispositivo dell’utente o alle nostre app.

COME USIAMO I COOKIE E LE ALTRE TECNOLOGIE DI TRACCIAMENTO

Noi e i nostri fornitori di servizi possiamo utilizzare cookie e tecnologie di tracciamento quando l’utente interagisce con i Servizi per una serie di motivi, come descritto in dettaglio di seguito.

Cookie essenziali . Utilizziamo cookie e altre tecnologie di tracciamento per l’amministrazione del sistema, per monitorare il traffico e prevenire l’attività fraudolenta, per migliorare la sicurezza dei Servizi e per fornire la funzionalità di base dei medesimi, come la creazione e l’accesso all’account dell’utente e l’utilizzo delle funzioni essenziali dei Servizi.

Correlati alla funzionalità. Utilizziamo cookie e altre tecnologie di tracciamento per sapere se l’utente ha visitato i Servizi in precedenza e per rendere questi ultimi più facili da usare, inclusa la memorizzazione delle preferenze e delle impostazioni dell’utente.

Analisi e prestazioni. Utilizziamo i cookie e altre tecnologie di tracciamento per valutare le prestazioni dei Servizi, contare i visitatori dei Servizi e monitorare il modo in cui gli utenti navigano e li utilizzano, al fine di migliorare le prestazioni dei Servizi e i contenuti offerti attraverso di essi.

Personalizzazione. Possiamo utilizzare cookie e altre tecnologie di tracciamento per fornire contenuti personalizzati e marketing “di prima parte” (marketing da Dplay Entertainment Limited) in base al modo in cui l’utente interagisce con i nostri Servizi.

Targeting. Possiamo usare i cookie per registrare l’utilizzo dei nostri Servizi da parte dell’utente, le pagine visitate e i collegamenti seguiti. Utilizzeremo queste informazioni per rendere i nostri Servizi e la pubblicità che forniamo più pertinenti ai suoi interessi. A tal fine, possiamo anche condividere queste informazioni con terze parti.

Tasti di condivisione sui social

All’utente potrà essere offerta la possibilità di condividere contenuto Eurosport con altri ovvero di pubblicare la propria opinione o il proprio apprezzamento del contenuto cliccando sui tasti di condivisione sui social come Raccomanda (Facebook, Google+), Twitta (Twitter) oppure Invia per e-mail.

Le reti social che hanno fornito i tasti possono identificare l’utente attraverso gli stessi anche se non si utilizzano i tasti di condivisione sui social nel corso della visita ai Servizi. Di fatto anche la sola attivazione sul dispositivo del proprio account presso un social network (sessione attiva) durante la navigazione sui Servizi può consentire al network di monitorare la navigazione dell’utente sui Servizi.

Spazi pubblicitari

È possibile che i cookie vengano installati sul dispositivo dell’utente attraverso spazi pubblicitari sui Servizi.

I cookie potranno essere posti a livello del contenuto pubblicitario mostrato nei nostri spazi pubblicitari dagli inserzionisti stessi ovvero dai loro provider di pubblicità mirata (terzi fornitori di pubblicità mirata) quali società di consulenza in comunicazione, società di misurazione dell’audience e provider di pubblicità mirata: i cookie sono associati al contenuto pubblicitario.

Gli obiettivi principali dell’utilizzo dei cookie da parte di inserzionisti e terzi fornitori di pubblicità mirata sono:

il conteggio del numero di visualizzazioni del contenuto pubblicitario sui nostri spazi pubblicitari, l’individuazione degli annunci visualizzati e il calcolo degli importi dovuti ai vari interlocutori pubblicitari (agenzie di comunicazione, società di vendita di spazi pubblicitari, mezzi di pubblicazione ecc.);

la redazione di statistiche;

la raccolta di dati di navigazione sui dispositivi che si collegano ai Servizi e, ad esempio, la limitazione del numero di volte in cui un annuncio viene visualizzato e/o la determinazione di un ordine preciso di visualizzazione degli annunci;

il riconoscimento del dispositivo dell’utente se e quando si trovi successivamente a navigare su siti web o servizi di terzi su cui gli inserzionisti terzi e i terzi fornitori di pubblicità mirata dispongano di cookie e, se applicabile, l’adattamento di tali siti web e servizi di terzi, ovvero degli annunci che visualizzino, a qualsivoglia dato di navigazione proveniente dal dispositivo dell’utente di cui possano essere a conoscenza; e

determinare se una campagna pubblicitaria specifica abbia prodotto i risultati sperati tenendo traccia di quante persone hanno cliccato sul contenuto pubblicitario o visitato il sito web dell’inserzionista dopo aver visto l’annuncio sui Servizi.

I cookie potranno essere installati nei nostri spazi pubblicitari anche dalla società incaricata di gestire tali spazi: la società di vendita di spazi pubblicitari. Questi cookie consentono alla società di vendita di spazi pubblicitari:

di effettuare i conteggi necessari a calcolare gli importi da versare ai vari interlocutori pubblicitari e di redigere statistiche;

di personalizzare gli spazi pubblicitari dalla stessa gestiti alle preferenze di visualizzazione sul dispositivo dell’utente;

di personalizzare il contenuto pubblicitario visualizzato sul dispositivo dell’utente attraverso i nostri spazi pubblicitari alle impostazioni di navigazione e alla posizione geografica dell’utente;

di personalizzare il contenuto pubblicitario visualizzato sul dispositivo dell’utente attraverso i nostri spazi pubblicitari alle impostazioni di navigazione dell’utente sui siti web di terzi.

ESEMPI DI COOKIE E ALTRE TECNOLOGIE DI TRACCIAMENTO UTILIZZATI SUI SERVIZI

La tabella seguente illustra i tipi di cookie utilizzati sui siti web Eurosport Player ed Eurosport:

Adobe Experience Cloud (tra cui, ad esempio, AMCV_###, Demdex, DST, AAMC_####). I cookie di questo provider analizzano i dati del traffico web e ottimizzano la piattaforma Adobe.

Dplay Entertainment Limited (tra cui, ad esempio, st, s_cc). I cookie di questo provider vengono utilizzati per la gestione dell’identità/accesso dell’utente e per il monitoraggio del consenso dei cookie

Freewheel (tra cui, ad esempio, ha _sc, opt_out). I cookie di questo provider sono utilizzati per funzioni di fornitura di annunci di terzi, tra cui annunci pubblicitari mirati in base al comportamento degli utenti.

Mux (tra cui, ad esempio, muxData). I cookie di questo provider vengono utilizzati per le metriche di performance dello streaming video e le statistiche sul tipo di dispositivo dell’utente e sulla sua posizione geografica.

Kantar/MMS (tra cui, ad esempio, MMS, Kantar TNS). I cookie di questo provider monitorano le visite e le visualizzazioni video per produrre statistiche aggregate richieste per motivi legali, normativi o di settore per verificare le metriche dei nostri visitatori e/o consumatori.

I nostri fornitori di servizi forniscono anche tecnologie di tracciamento all’interno delle nostre app mobile Eurosport Player ed Eurosport per nostro conto, quali:

Mux. Utilizziamo questo software di analisi che ci aiuta ad analizzare l’uso dei Servizi monitorando il consumo e le prestazioni della riproduzione video, nonché le statistiche sul tipo di dispositivo dell’utente e sulla sua posizione geografica. In questo modo possiamo vedere quali sono le prestazioni del sito, semplificarne l’uso e renderlo il più utile possibile.

Adobe. Questa terza parte fornisce servizi di analisi e coinvolgimento degli utenti per l’app mobile Eurosport. Le informazioni dell’utente raccolte da questo fornitore ci consentono di misurare il coinvolgimento degli utenti con l’app e di fornire agli utenti contenuti e marketing di “prima parte” (marketing da Eurosport) e pubblicità di terzi che siano di maggiore rilevanza per loro.

FreeWheel. Consente a terze parti di fornire annunci sul Servizio.

Crashlytics by Fabric (Google). (Solo Android) Questa terza parte fornisce analisi sulle prestazioni e sul comportamento dell’app, compresi il rilevamento degli incidenti e la segnalazione degli errori.

Kantar/MMS. Queste terze parti monitorano le visite e le visualizzazioni video per produrre statistiche aggregate richieste per motivi legali, normativi o di settore per verificare le metriche dei nostri visitatori e/o consumatori.

CHE DURATA HANNO I COOKIE?

I nostri siti web utilizzano molti tipi di cookie, inclusi:

Cookie di sessione: I cookie di sessione sono quelli creati in via temporanea nella sottocartella del browser dell’utente mentre visita un sito web e vengono cancellati automaticamente all’uscita dallo stesso.

Cookie persistenti: Al contrario dei cookie di sessione, i cookie persistenti si riattivano quando si ritorna sul medesimo sito web e restano nella sottocartella del browser dell’utente fino alla scadenza (di norma dopo 12 mesi).

Cookie di autenticazione: I cookie di autenticazione sono un tipo di cookie trasmesso nell’ambito di una connessione crittografata HTTP. Nel disporre il cookie l’autenticazione impartisce al browser l’istruzione che il cookie dovrebbe essere restituito all’applicazione solo nell’ambito di connessioni crittografate.

Cookie di terzi: Un cookie di terzi è un cookie che viene installato sul disco fisso dell’utente da un sito web con un dominio diverso da quello che si sta visitando (ad es. quando il sito web ospita contenuti di un dominio terzo, come gli annunci pubblicitari). I cookie di terzi sono disposti in modo che un sito possa ricordare qualcosa dell’utente in un secondo momento. Si tratta di cookie disposti da terzi su cui noi non abbiamo il controllo.

Cookie SameSite: I cookie SameSite consentono ai server di stabilire di non inviare cookie con richieste cross-site, cosa che fornisce un certo grado di protezione da attacchi di cross-site request forgery. Non tutti i browser sono in grado di supportare cookie SameSite.

SCELTE DELL’UTENTE SUI COOKIE E LE ALTRE TECNOLOGIE DI TRACCIAMENTO

Quando l’utente acconsente ai cookie sui nostri Servizi, acconsente anche alla raccolta, all’uso e alla condivisione dei propri dati personali da parte nostra e delle terze parti sopra elencate, subordinatamente alle loro politiche sulla privacy. Senza limitare quanto precede, l’utente acconsente espressamente all’uso dei cookie e alla raccolta, all’uso e alla condivisione dei propri dati personali da parte nostra con Google (ad es., in relazione all’uso di Google Analytics sul nostro sito).

L’utente può controllare il modo in cui i cookie vengono impostati sul suo dispositivo utilizzando le impostazioni del browser e, in alcuni casi, le impostazioni sul suo dispositivo mobile.

Impostazioni del browser

L’utente può autorizzare, rifiutare o disabilitare i cookie sul sito web modificando le impostazioni del proprio browser. Disabilitando un cookie già installato sul proprio dispositivo o browser, questo non sarà più attivo ma non scomparirà dal dispositivo fino alla fine del suo periodo di validità. Si noti che bloccare tutti i cookie può causare l’indisponibilità all’utente di parte dei Servizi oppure influire negativamente sulla performance, l’efficienza o la personalizzazione dei Servizi.

Ciascun browser è configurato in modo diverso. Seguire le istruzioni fornite dall’editore del browser. Se si utilizzano dispositivi diversi assicurarsi di configurare le impostazioni del browser corrispondente secondo le proprie preferenze.

Accesso ai social media

Le Informative sulla privacy dei social network dovrebbero consentire all’utente di effettuare scelte relative ai cookie, di norma configurando le impostazioni del proprio account utente su ciascuno di tali network.

Impostazioni dispositivo mobile

Il dispositivo mobile dell’utente può offrire delle impostazioni che gli consentono di esprimere la scelta di non fornire informazioni sul suo uso degli annunci mobili utilizzati per scopi di pubblicità basata sui suoi interessi. Sul suo dispositivo iOS, questa funzione è chiamata “Limit Ad Tracking” e sul suo dispositivo Android è chiamata “Opt out of Ads Personalisation” o “Opt out of interest-based ads”.

Ulteriori informazioni sui cookie

È possibile ottenere ulteriori informazioni su come vedere quali cookie sono stati impostati e su come gestirli visitando i siti https://www.allaboutcookies.org e https://www.ghostery.com/.

CONTATTACI

In caso di domande relative alla presente Politica sui cookie, invitiamo l’utente a contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo DPO@discovery.com .

Possiamo modificare e aggiornare periodicamente l’elenco dei cookie (o delle tecnologie simili). La versione più aggiornata è pubblicata sui nostri Servizi. Consigliamo di leggere periodicamente questa Politica sui cookie. In caso di modifiche sostanziali alla presente politica, adotteremo ulteriori misure per garantire che l’utente ne sia informato.