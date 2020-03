INFORMAZIONI SUI MIEI DATI

Siamo una società (Dplay Entertainment Limited) iscritta al Registro delle Imprese dell’Inghilterra con numero 09615785 e sede legale presso Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5YB, Regno Unito, e siamo il titolare del trattamento dei dati personali raccolti dall’utente. Offriamo una gamma di servizi gratuiti e a pagamento, come Eurosport ed Eurosport Player (congiuntamente, i “Servizi”).

Prendiamo molto seriamente la privacy degli utenti e desideriamo essere il più possibile trasparenti riguardo al modo in cui trattiamo i loro dati personali. Facendo clic sul link “Accedi ai miei dati” nella sezione “Dati personali” del proprio “Account”, l’utente potrà accedere facilmente ad alcuni suoi dati personali trattati da Dplay. Nel presente spieghiamo brevemente come utilizziamo tali dati personali.

Alcuni dati personali riguardanti l’utente in nostro possesso, quali le comunicazioni intrattenute con il team del servizio clienti, potrebbero non essere disponibili tramite il link “Accedi ai miei dati”. Per accedere ad ulteriori dati personali in nostro possesso, contattare l’Ufficio Privacy all’indirizzo DPO@discovery.com o il team del servizio clienti facendo clic sui link “Contattaci” o “Chat dal vivo” nell’area “Aiuto” del sito.

Ulteriori informazioni sui dati personali riguardanti l’utente da noi trattati e sull’utilizzo degli stessi sono disponibili nell’Informativa sulla privacy. Si prega di notare che tutte le definizioni utilizzate nel presente documento fanno riferimento ai termini definiti nell’Informativa sulla privacy.

Quali sono i dati personali dell’utente e come li utilizziamo

Nella tabella seguente illustriamo le categorie di dati personali che forniamo all’utente quando clicca sul link “Accedi ai miei dati” e spieghiamo brevemente l’utilizzo fatto di tali dati. In generale, utilizziamo i dati personali dell’utente laddove ciò sia necessario all’esecuzione di un contratto stipulato con il medesimo, per il perseguimento dei nostri legittimi interessi o l’adempimento dei nostri obblighi legali o laddove sia consentito poiché l’utente ha fornito il proprio consenso.

Categoria di dati personali Come utilizziamo tali dati personali Nome completo e indirizzo e-mail - Per creare e gestire l’account dell’utente.

- Esigenze di amministrazione del servizio e dell’account, ad esempio laddove dobbiamo contattare l’utente per ragioni inerenti ai Servizi. - Per rilevare e prevenire le frodi. - Per garantire che l’utente e altre persone visualizzino contenuti pertinenti quando usano piattaforme di social media (ulteriori spiegazioni al riguardo sono fornite di seguito e nell’Informativa sulla privacy). - Per inviare all’utente contenuti di marketing, laddove siamo autorizzati a farlo. Preferenze di marketing dell’utente - Per essere sicuri di inviare all’utente contenuti di marketing solo laddove siamo autorizzati a farlo. Paese/territorio - Per mostrare i contenuti disponibili per il Paese dell’utente e assicurargli l’accesso a tali contenuti quando viaggia (laddove siamo tenuti a farlo). ID utente - Per comprendere come l’utente effettua l’accesso ai nostri Servizi e quali dispositivi utilizza per accedervi. Informazioni relative all’abbonamento dell’utente - Per gestire l’account dell’utente e amministrare i Servizi. - Per comprendere come l’utente utilizza i Servizi (ad esempio, quando l’utente ha effettuato l’accesso al proprio Account), in modo da poter continuare a ottimizzare e migliorare i Servizi. Dati di pagamento - Per amministrare i Servizi ed elaborare i pagamenti. - Per rilevare e prevenire le frodi.

Trattiamo i dati personali dell’utente anche per i motivi di natura legale descritte nell’Informativa sulla privacy.

Non trattiamo i dati personali dell’utente ai fini dei processi decisionali automatizzati o della profilazione del tipo di cui all’articolo 22, comma 1 e dell’articolo 22, comma 4 del Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Come condividiamo i dati personali dell’utente e con chi li condividiamo

Condividiamo i dati personali dell’utente nelle seguenti circostanze:

Fornitori di servizi terzi: Quando condividiamo i dati personali con società di servizi di terza parte incaricate di facilitare la fornitura o prestare determinati servizi per nostro conto, ivi comprese società operanti nel settore delle infrastrutture IT e fornitori di servizi di pagamento.

Società del Gruppo: Possiamo fornire i dati personali dell’utente alle nostre società consociate o affiliate allo scopo di trattate dati personali a nostro nome per fornire i Servizi all’utente.

Conformità a leggi e procedimenti legali: Ai fini dell’esecuzione di ordinanze o provvedimenti giurisdizionali o dell’accertamento, l’esercizio e la difesa dei nostri diritti. Quando riteniamo a nostra esclusiva discrezione che sia necessario condividere informazioni al fine di indagare, prevenire o intraprendere azioni contro attività illecite, sospette frodi, situazioni che coinvolgono potenziali minacce alla sicurezza fisica di qualsiasi persona, violazioni dei nostri Termini di utilizzo, o come altrimenti richiesto dalla legge.

Fusione o acquisizione: Quando abbiamo bisogno di trasferire informazioni sull’utente se siamo acquisiti da un’altra azienda o nell’ambito di una fusione con un'altra azienda.

Piattaforme di social media: Condividiamo alcuni dati personali con piattaforme di social media; ad esempio, quando utilizziamo strumenti personalizzati per il pubblico per fornire annunci pubblicitari pertinenti e quando includiamo nei nostri Servizi delle funzionalità che consentono di condividere facilmente i nostri contenuti su tali piattaforme.

Trasferimenti internazionali

Al momento di trasferire dati personali al di fuori del Regno Unito o del SEE:

includeremo le clausole contrattuali tipo sulla protezione dei dati approvate dalla Commissione europea per il trasferimento di dati personali al di fuori del SEE nei nostri contratti con tali terzi (si tratta delle clausole approvate ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del GDPR);

ci assicureremo (se pertinente, laddove il destinatario si trovi negli Stati Uniti) che i destinatari aderiscano allo Scudo sulla Privacy, il quale impone loro di fornire analoga protezione a qualsiasi dato personale condiviso tra Europa e Stati Uniti; o

ci assicureremo che il Paese in cui i dati personali dell’utente saranno trattati sia stato ritenuto “adeguato” dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 45 del GDPR.

Conservazione dei dati

Conserveremo i dati personali dell’utente per il tempo richiesto dall’utilizzo degli stessi per i motivi indicati nel presente documento e nell’Informativa sulla privacy. Elimineremo i dati personali relativi agli abbonamenti a pagamento 5 anni dopo la cessazione degli stessi se l’utente non possiede un’autorizzazione diretta e valida per i nostri Servizi e non ha effettuato l’accesso al proprio account per 5 anni, salvo laddove dovessimo avere bisogno di conservare tali dati personali per adempiere i nostri obblighi legali, comporre controversie o eseguire i contratti stipulati.

I diritti dell’utente

L’utente gode di determinati diritti in relazione ai propri dati personali, quali: il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di opposizione. Tali diritti non si applicano in tutte le circostanze; qualora l’utente invochi uno qualsiasi dei propri diritti ove non ne ricorrano i presupposti o esista un’eccezione, glielo comunicheremo quando daremo seguito alla sua richiesta.

L’utente nel SEE ha diritto di proporre reclamo al garante della protezione dei dati locale qualora ritenga che non abbiamo rispettato le leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Il garante differisce da Paese a Paese. Ulteriori ragguagli sui diritti dell’utente e un elenco dei garanti della protezione dei dati sono disponibili nell’Informativa sulla privacy.