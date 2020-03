INFORMAZIONI SUL PASS EUROSPORT

Nella successiva sezione 2 possono essere trovate informazioni su come allineare un diverso Pass Eurosport che cominci dopo che il suo attuale Eurosport Pass sia scaduto.

Se l’utente acquista un Pass Eurosport direttamente da noi, accetta (a) che noi gli forniremo l’accesso al suo Pass Eurosport (ed ai Contenuti di Eurosport disponibili tramite il suddetto Pass Eurosport) immediatamente; e (b) che laddove ci abbia rilasciato il consenso al momento della sottoscrizione, egli rinuncia a qualsiasi eventuale diritto di: (i) cambiare idea con riferimento al proprio Pass Eurosport; e (ii) ricevere un rimborso entro qualsiasi termine applicabile per l’esercizio del recesso.

Se l'utente accede a Eurosport Player o acquista un Pass Eurosport mediante una terza parte (ad es. attraverso un qualsiasi app store o uno dei nostri altri partner), il pagamento sarà effettuato a quella terza parte e l'utente sarà soggetto ai termini di quest'ultima. Informazioni importanti su fatturazione e rinnovo saranno esposte nel dettaglio nei termini e condizioni della terza parte. Maggiori informazioni a riguardo possono essere trovate nei nostri Termini di Utilizzo.

1. I nostri Pass Eurosport

1.1 PASS EUROSPORT MENSILE

Che cos'è il Pass Eurosport Mensile?

Il Pass Eurosport Mensile offre agli utenti accesso ai Contenuti di Eurosport live e on-demand, per il periodo minimo di un mese.

Si rinnova automaticamente?

Sì, si rinnoverà automaticamente ogni mese, a meno che l’utente non annulli l'abbonamento prima dell'inizio del periodo di accesso relativo al mese successivo o prima della fine di un periodo di accesso gratuito.

Quando riceviamo il pagamento?

Il pagamento sarà addebitato il giorno della sottoscrizione del Pass Eurosport Mensile (e poi lo stesso giorno di ogni mese di rinnovo o nei giorni immediatamente successivi o precedenti), salvo diversa indicazione da parte nostra (ad esempio, laddove si applichi un periodo di accesso gratuito, vedere sotto).

Se l'utente ha sottoscritto un Pass Eurosport Mensile con un periodo di accesso gratuito:

riceveremo i dettagli di pagamento il giorno della sottoscrizione, ma non effettueremo alcun addebito fino al termine del periodo di accesso gratuito;

il Pass Eurosport Mensile si convertirà automaticamente in abbonamento a pagamento al termine del periodo di accesso gratuito; e

il pagamento sarà addebitato sul metodo di pagamento selezionato il giorno della conversione automatica (e poi lo stesso giorno di ogni mese successivo o nei giorni immediatamente successivi o precedenti).

Quanto dura l'accesso?

Il Pass Eurosport Mensile garantisce l'accesso per una durata minima di un mese. La durata minima inizia, ogni mese, il giorno in cui riceviamo il pagamento per l'accesso relativo a quel mese.

Il Pass Eurosport Mensile continuerà a meno che non venga annullato ai sensi dei nostri Termini di utilizzo, come descritto più nel dettaglio in seguito.

Come si annulla l'abbonamento?

Se l'utente ha sottoscritto un Pass Eurosport Mensile con un periodo di accesso gratuito, può annullare l'abbonamento in qualsiasi momento prima del termine del periodo di accesso gratuito, accedendo al proprio account e seguendo i comandi online per annullare il rinnovo automatico. L'utente continuerà ad avere accesso fino al termine del periodo di accesso gratuito e non sarà effettuato alcun addebito.

Se l'utente ha sottoscritto un Pass Eurosport Mensile con un periodo di accesso gratuito che si è automaticamente convertito in abbonamento a pagamento o se ha sottoscritto un Pass Eurosport Mensile senza periodo di accesso gratuito, può annullare l'abbonamento in qualsiasi momento, prima dell'inizio del periodo di accesso relativo al mese successivo, accedendo al proprio account e seguendo i comandi online per annullare il rinnovo automatico. L'utente continuerà ad avere accesso ai relativi Contenuti di Eurosport fino alla fine del mese che ha pagato e non sarà riconosciuto alcun rimborso. Dopodiché, non sarà effettuato nessun altro pagamento.

Se si acquista un Pass Eurosport Mensile tramite terzi (ad esempio tramite un qualsiasi app store o uno dei nostri partner) e si vuole annullare l'abbonamento, è necessario farlo tramite la terza parte in questione. Ad esempio, è necessario accedere al proprio account con la terza parte in questione e disattivare il rinnovo automatico per Eurosport Player.

PASS EUROSPORT ANNUALE

Che cos'è il Pass Eurosport Annuale?

Il Pass Eurosport Annuale offre agli utenti accesso ai Contenuti di Eurosport live e on-demand, per il periodo minimo di un anno.

Si rinnova automaticamente?

Sì, si rinnoverà automaticamente ogni anno, a meno che non annulli l'abbonamento prima dell'inizio del periodo di accesso relativo all'anno successivo o prima della fine di un periodo di accesso gratuito.

Quando riceviamo il pagamento?

Se l’utente ha sottoscritto un Pass Eurosport Annuale con corrispettivo annuale, in anticipo, il pagamento sarà addebitato il giorno della sottoscrizione (e poi lo stesso giorno di ogni anno di rinnovo o nei giorni immediatamente successivi o precedenti), salvo diversa indicazione da parte nostra (ad esempio, laddove si applichi un periodo di accesso gratuito, vedere sotto).

Se l’utente ha sottoscritto un Pass Eurosport Annuale con corrispettivo pagabile a rate, la prima rata del pagamento sarà addebitata il giorno della sottoscrizione (e poi lo stesso giorno di ogni mese successivo o nei giorni immediatamente successivi o precedenti per il resto dell'anno e in ogni anno di rinnovo) salvo diversa indicazione da parte nostra (ad esempio, laddove si applichi un periodo di accesso gratuito, vedere sotto).

Se l'utente ha sottoscritto un Pass Eurosport Annuale con un periodo di accesso gratuito:

riceveremo i dettagli di pagamento il giorno della sottoscrizione, ma non effettueremo alcun addebito fino al termine del periodo di accesso gratuito;

il Pass Eurosport Annuale si convertirà automaticamente in abbonamento a pagamento al termine del periodo di accesso gratuito; e

il pagamento sarà addebitato sul metodo di pagamento selezionato il giorno della conversione automatica (e poi, nel caso di un Pass Eurosport Annuale con corrispettivo annuale, in anticipo, lo stesso giorno di ogni anno successivo o nei giorni immediatamente successivi o precedenti, e nel caso di un Pass Eurosport Annuale con corrispettivo pagabile a rate, lo stesso giorno di ogni mese successivo o nei giorni immediatamente successivi o precedenti per il resto dell'anno e in ogni anno di rinnovo).

Quanto dura l'accesso?

Il Pass Eurosport Annuale garantisce l'accesso per una durata minima di un anno.

Nel caso di un Pass Eurosport Annuale con corrispettivo annuale, in anticipo, la durata minima inizia, ogni anno, il giorno in cui riceviamo il pagamento.

Nel caso di un Pass Eurosport Annuale con corrispettivo pagabile a rate, la durata minima inizia, ogni anno, il giorno in cui riceviamo la prima rata del pagamento per l’accesso relativo a quell’anno.

Il Pass Eurosport Annuale continuerà a meno che non venga annullato ai sensi dei nostri Termini di utilizzo, come descritto più nel dettaglio in seguito.

Come si annulla l'abbonamento?

Se l'utente ha sottoscritto un Pass Eurosport Annuale con un periodo di accesso gratuito, può annullare l'abbonamento in qualsiasi momento prima del termine del periodo di accesso gratuito, accedendo al proprio account e seguendo i comandi online per annullare il rinnovo automatico. L'utente continuerà ad avere accesso fino al termine del periodo di accesso gratuito e non sarà effettuato alcun addebito.

Se l'utente ha sottoscritto un Pass Eurosport Annuale con un periodo di accesso gratuito che si è automaticamente convertito in abbonamento a pagamento o se ha sottoscritto un Pass Eurosport Annuale senza periodo di accesso gratuito, può annullare l'abbonamento in qualsiasi momento, prima dell'inizio del periodo di accesso relativo all'anno successivo, accedendo al proprio account e seguendo i comandi online per annullare il rinnovo automatico. Se l’utente ha sottoscritto un Pass Eurosport Annuale con corrispettivo annuale, in anticipo, continuerà ad avere accesso ai relativi Contenuti di Eurosport fino alla fine della durata minima in corso e non sarà riconosciuto alcun rimborso. Dopodiché, non sarà effettuato nessun altro pagamento. Se l’utente ha sottoscritto un Pass Eurosport Annuale con corrispettivo pagabile a rate, continuerà ad avere accesso ai relativi Contenuti di Eurosport fino alla fine della durata minima in corso e dovrà pagare tutte le rate dovute e non ancora pagate. Dopodiché, non sarà effettuato nessun altro pagamento.

Se si sottoscrive un Pass Eurosport Annuale tramite terzi (ad esempio tramite uno dei nostri partner) e si vuole annullare l'abbonamento, è necessario farlo tramite la terza parte in questione. Ad esempio, è necessario accedere al proprio account con la terza parte in questione e disattivare il rinnovo automatico per Eurosport Player.

1.3 PASS EUROSPORT EVENTO

Il Pass Eurosport Evento offre agli utenti accesso solo a uno o più eventi sportivi, ad esempio un singolo torneo o match.

Il Pass Eurosport Evento non si rinnova automaticamente e consente agli utenti di accedere solo al/agli evento/i sportivo/i rientrante/i nel Pass Eurosport Evento per il periodo di tempo specificato al momento dell'acquisto.

Il pagamento sarà addebitato il giorno della sottoscrizione del Pass Eurosport Evento.

1.4 PASS EUROSPORT GIORNALIERO

Il Pass Eurosport Giornaliero offre agli utenti accesso solo Contenuti Eurosport live e on-demand per un periodo di 24 ore consecutive dalla data e ora dell’acquisto.

Il Pass Eurosport Giornaliero non si rinnova automaticamente.

Il pagamento sarà addebitato il giorno della sottoscrizione del Pass Eurosport Giornaliero.

1.5 PASS EUROSPORT STAGIONALE

Che cos'è il Pass Eurosport Stagionale?

E’ Il Pass Eurosport Stagionale che offre agli utenti accesso ad una stagione di uno o più tipi di sport, o ad uno specifico campionato, serie di tornei o gare, live e on-demand.

Si rinnova automaticamente?

Sì. Si rinnoverà automaticamente ogni stagione a meno che non annulli l'abbonamento prima della stagione successiva o prima che termini un periodo d’accesso gratuito.

Quando riceviamo il pagamento?

Se l’utente ha sottoscritto un Pass Eurosport Stagionale con corrispettivo dovuto ad ogni stagione, in anticipo, il pagamento sarà addebitato il giorno della sottoscrizione (e poi lo stesso giorno di ogni stagione di rinnovo o nei giorni immediatamente successivi o precedenti), salvo diversa indicazione da parte nostra (ad esempio, laddove si applichi un periodo di accesso gratuito, vedere sotto).

Se l’utente ha sottoscritto un Pass Eurosport Stagionale con corrispettivo pagabile a rate, la prima rata del pagamento sarà addebitata il giorno della sottoscrizione (e poi lo stesso giorno di ogni mese successivo o nei giorni immediatamente successivi o precedenti per il resto della stagione e in ogni stagione di rinnovo) salvo diversa indicazione da parte nostra (ad esempio, laddove si applichi un periodo di accesso gratuito, vedere sotto).

Se l'utente ha sottoscritto un Pass Eurosport Stagionale con un periodo di accesso gratuito:

riceveremo i dettagli di pagamento il giorno della sottoscrizione, ma non effettueremo alcun addebito fino al termine del periodo di accesso gratuito;

il Pass Eurosport Stagionale si convertirà automaticamente in abbonamento a pagamento al termine del periodo di accesso gratuito; e

il pagamento sarà addebitato sul metodo di pagamento selezionato il giorno della conversione automatica (e poi, nel caso di un Pass Eurosport Stagionale con corrispettivo dovuto in anticipo, lo stesso giorno di ogni stagione di rinnovo o nei giorni immediatamente successivi o precedenti, e nel caso di un Pass Eurosport Stagionale con corrispettivo pagabile a rate, lo stesso giorno di ogni mese successivo o nei giorni immediatamente successivi o precedenti per il resto della stagione e in ogni stagione di rinnovo).

Quanto dura l'accesso?

Il Pass Eurosport Stagionale garantisce l'accesso per una durata minima di una stagione.

Nel caso di un Pass Eurosport Stagionale con corrispettivo dovuto in anticipo, la durata minima inizia, ogni stagione, il giorno in cui riceviamo il pagamento in anticipo per l'accesso relativo a quella stagione.

Nel caso di un Pass Eurosport Stagionale con corrispettivo pagabile a rate, la durata minima inizia, ogni stagione, il giorno in cui riceviamo la prima rata del pagamento per l’accesso relativo a quella stagione.

Il Pass Eurosport Stagionale continuerà a meno che non venga annullato ai sensi dei nostri Termini di utilizzo, come descritto più nel dettaglio in seguito.

Come si annulla l'abbonamento?

Se l'utente ha sottoscritto un Pass Eurosport Stagionale con un periodo di accesso gratuito, può annullare l'abbonamento in qualsiasi momento prima del termine del periodo di accesso gratuito, accedendo al proprio account e seguendo i comandi online per annullare l'abbonamento prima del rinnovo automatico. L'utente continuerà ad avere accesso fino al termine del periodo di accesso gratuito e non sarà effettuato alcun addebito.

Se l'utente ha sottoscritto un Pass Eurosport Stagionale con un periodo di accesso gratuito che si è automaticamente convertito in abbonamento a pagamento o se ha sottoscritto un Pass Eurosport Stagionale senza periodo di accesso gratuito, può annullare l'abbonamento in qualsiasi momento, prima dell'inizio della stagione successiva, accedendo al proprio account e seguendo i comandi online per annullare il rinnovo automatico.

Se l’utente ha sottoscritto un Pass Eurosport Stagionale con corrispettivo dovuto in anticipo, continuerà ad avere accesso ai relativi Contenuti fino alla fine della durata minima in corso e non sarà riconosciuto alcun rimborso. Dopodiché, non sarà effettuato nessun altro pagamento.

Se l’utente ha sottoscritto un Pass Eurosport Stagionale con corrispettivo pagabile a rate continuerà ad avere accesso ai relativi Contenuti fino alla fine della durata minima in corso e dovrà pagare tutte le rate dovute e non ancora pagate. Dopodiché, non sarà effettuato nessun altro pagamento.

Se si sottoscrive un Pass Eurosport Stagionale tramite terzi (ad esempio tramite un qualsiasi app storeo dei nostri partner) e si vuole annullare l'abbonamento, è necessario farlo tramite la terza parte in questione. Ad esempio, è necessario accedere al proprio account con la terza parte in questione e disattivare il rinnovo automatico per Eurosport Player.

2. Allineare un diverso Pass Eurosport affinché abbia inizio allo scadere dell’attuale Pass Eurosport

L’utente potrà allineare un diverso Pass Eurosport affinché inizi, in maniera automatica, quando il Pass Eurosport in corso, scadrà. Per esempio, l’utente potrebbe decidere di scambiare un Pass Mensile con uno Annuale, o di sfruttare un prezzo promozionale o un’offerta speciale della quale può beneficiare.

Quando avrà allineato il nuovo Pass Eurosport, potrà vedere i dettagli del Pass Eurosport attuale e di quello che verrà, all’interno della sezione Gestisci le Iscrizioni del Suo Account.

Quando posso allineare un diverso Pass Eurosport?

L’utente potrà allineare un diverso Pass Eurosport quando:

(i) effettua l’abbonamento direttamente presso di noi; e

(ii) dispone dei requisiti per farlo.

Forniremo all’utente i dettagli di quando disporrà dei requisiti per allineare un diverso Pass Eurosport, ivi incluso il diritto di beneficiare di un’offerta, prima di effettuare l’abbonamento.

Questa possibilità non è consentita qualora effettui l’abbonamento presso soggetti terzi (ad esempio tramite un qualsiasi app store o tramite nostri partner terzi).

Quando allinea un Pass Eurosport diverso, durante l’abbonamento in corso, la funzione di rinnovo automatico sarà automaticamente disattivata dal suo attuale Pass Eurosport. Il suo nuovo Pass Eurosport non si attiverà subito ma avrà effetto dalla fine dell’attuale periodo minimo.

Quando riceviamo il pagamento?

Il pagamento per il suo Pass Eurosport sarà ricevuto nella data in cui lo stesso ha effetto, a seconda del tipo di strumento di pagamento utilizzato. Ciò avverrà il giorno successivo al termine minimo previsto per la fine del suo attuale Pass Eurosport.

Qualora il suo nuovo Pass Eurosport disponga di un periodo di accesso gratuito, il periodo di accesso gratuito comincerà il giorno successivo a quello in cui il suo attuale Pass Eurosport avrà fine. Il pagamento per il suo nuovo Pass Eurosport sarà accettato immediatamente dopo il periodo d’accesso gratuito.

Il pagamento futuro dipenderà dal tipo di Pass Eurosport che avrà allineato. Si veda la sezione 1 per i dettagli di pagamento nel rispetto dei differenti tipi di Pass Eurosport disponibili.

Posso cambiare idea sul nuovo Pass Eurosport?

Potrà cancellare un nuovo Pass Eurosport in ogni momento prima che abbia effetto, visitando il suo Account e seguendo le istruzioni online per cancellare il pass futuro. Potrà continuare ad avere accesso al suo attuale Pass Eurosport fino alla fine del suo attuale periodo di abbonamento.

Una volta che il pagamento è stato effettuato in relazione al nuovo Pass Eurosport dell’utente, come terminare l’abbonamento dipenderà dal tipo di Pass Eurosport per il quale ha richiesto l’abbonamento. Si vedano i dettagli sopra esposti sulla cancellazione relativi a ciascun Pass Eurosport disponibile.

Ultimo aggiornamento: [●] Aprile 2020