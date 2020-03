Per gli utenti residenti in Austria, Svizzera e Liechtenstein, le presenti Condizioni di Utilizzo disciplinano l’accordo intercorso tra l’utente e Dplay Entertainment Limited, società costituita ai sensi del diritto di Inghilterra e Galles con il numero 09615785 e sede presso Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londra, W4 5YB, Regno Unito (“Dplay”). Per gli utenti residenti in Austria, Svizzera e Liechtenstein, i riferimenti a “noi” o “nostra società” contenuti nelle presenti Condizioni di Utilizzo dovranno in ciascun caso essere interpretati come riferimenti a Dplay.

Per gli utenti residenti in Germania, le presenti Condizioni di Utilizzo disciplinano l’accordo intercorso tra l’utente e Joyn GmbH, una società a responsabilità limitata registrata presso il registro delle imprese del tribunale di Monaco, Germania (“Joyn”). Per gli utenti residenti in Germania, i riferimenti a “noi” o “nostra società” contenuti nelle presenti Condizioni di Utilizzo dovranno in ciascun caso essere interpretati come riferimenti a Joyn.

Le presenti Condizioni di Utilizzo regolano l’uso di Eurosport Player da parte dell’utente. Nell’accezione indicata nelle presenti Condizioni di Utilizzo con "Eurosport Player", “servizio Eurosport Player”, "il nostro servizio" o "il servizio" si intende il servizio on-line fornito dalla nostra società per la scoperta e la visione dei Contenuti Eurosport, ivi incluse tutte le relative caratteristiche e funzionalità, suggerimenti e recensioni, il sito web e le interfaccia utente, nonché tutti i contenuti e il software associato ad Eurosport Player.

Sottoscrivendo o proseguendo l’utilizzo di Eurosport Player l’utente conferma di essere vincolato dalle presenti Condizioni di Utilizzo, incluse le modifiche alle stesse o al servizio secondo quanto previsto nelle Condizioni di Utilizzo.

Per l’utilizzo del servizio Eurosport Player all’utente è richiesto un accesso Internet e un Dispositivo Eurosport Player.

Accesso ad Eurosport Player.

È possibile avere accesso ad Eurosport Player sottoscrivendo o acquistando direttamente da noi uno o più pass di accesso Eurosport Player (“Pass Utente” o “Pass Eurosport”). Ulteriori dettagli circa le nostre principali offerte correnti sono disponibili all’indirizzo https://www.eurosportplayer.com/subscribe.

L’utente dovrà fornirci un mezzo di pagamento accettato e in corso di validità, che potrà di volta in volta aggiornare ("Mezzo di Pagamento"). Le carte di debito e di credito costituiscono un Mezzo di Pagamento accettato.

Alcuni tipi di Pass Eurosport si rinnoveranno automaticamente, salvo che l’utente ne impedisca il rinnovo automatico prima della data di rinnovo successiva (per il dettaglio sulla procedura, si veda la sezione “Cancellazione” che segue). Nel caso di rinnovo automatico del Pass Utente, ciò avverrà per la stessa durata del termine iniziale (salvo diversamente indicato) e l’utente ci autorizza ad addebitare la tariffa di abbonamento successiva sul Mezzo di Pagamento indicato.

Qualora l’utente interrompa, sospenda o re-inizi qualsiasi Contenuto Eurosport incluso in un Pass Eurosport questo non si estenderà al periodo di accesso per la visione del contenuto concesso nell’ambito di quel Pass Eurosport. Una volta scaduto il periodo di accesso, il contenuto non sarà più disponibile all’utente.

L’utente può trovare informazioni specifiche riguardanti l’abbonamento o l’acquisto di Eurosport Player effettuato direttamente con noi visitando il nostro sito, cliccando sull’icona a forma di persona ovvero effettuando il login attraverso la casella di login nell’angolo in alto a destra della pagina e cliccando quindi sul tasto "Abbonamento" sul lato sinistro della pagina “Account”.

Accesso ad Eurosport Player attraverso Terzi.

È possibile sottoscrivere o acquistare Pass Eurosport attraverso terzi, che consentiranno all’utente l’accesso ad Eurosport Player attraverso tale terzo e/o il nostro sito web da un Dispositivo Eurosport Player. Il prezzo, la durata e il contenuto di un Pass Eurosport acquistato attraverso terzi, ivi inclusa la possibilità di rinnovo dello stesso, potranno variare a seconda del prezzo, della durata e dei contenuti (nonché della possibilità di rinnovo) di qualsiasi Pass Eurosport che possa essere acquistato direttamente presso di noi.

Il terzo in questione fornirà all’utente il dettaglio delle modalità di accesso ad Eurosport Player al momento dell’abbonamento o dell’acquisto di un Pass Eurosport presso terzi. L’utente dovrà fornire al terzo un mezzo di pagamento valido e in corso che risulti accettato dal terzo e che l’utente potrà di volta in volta aggiornare (fatte salve le condizioni di pagamento del terzo).

Alcuni tipi di Pass Eurosport si rinnoveranno automaticamente, salvo l’utente non ne impedisca il rinnovo automatico prima della data di rinnovo successiva (per il dettaglio sulla procedura, si veda la sezione “Cancellazione” che segue). Nel caso di rinnovo automatico del Pass l’utente autorizza il terzo ad addebitare la tariffa di abbonamento successiva al mezzo di pagamento accettato dal terzo. Il dettaglio sui rimborsi a cui l’utente abbia diritto in tali circostanze per un Pass Eurosport sottoscritto o acquistato attraverso terzi sarà fornito direttamente dal terzo.

Qualora l’utente interrompa, sospenda o re-inizi qualsiasi Contenuto Eurosport incluso in un Pass Eurosport questo non si estenderà al periodo di accesso per la visione del contenuto concesso nell’ambito di quel Pass Eurosport (salvo che il terzo da cui si è acquistato il Pass Utente non comunichi diversamente). Una volta scaduto il periodo di accesso, il contenuto non sarà più disponibile all’utente (salvo che il terzo da cui si è acquistato il Pass Utente non comunichi diversamente).

All’abbonamento o al pagamento al terzo si applicheranno, in aggiunta alle presenti Condizioni di Utilizzo, anche i termini e condizioni del terzo. In caso di incongruenze tra le presenti Condizioni di Utilizzo e i termini e condizioni del terzo saranno questi ultimi a prevalere. In via esemplificativa, i termini delle presenti Condizioni di Utilizzo che descrivono le modalità di pagamento e/o cancellazione dell’abbonamento o dell’acquisto non si applicheranno in caso di acquisto di un Pass Eurosport attraverso un terzo.

Contattare cortesemente il terzo interessato per assistenza in caso di problemi di accesso a Eurosport Player attraverso il sito web del terzo, su app e/o attraverso credenziali di accesso fornite all’utente dal terzo.

Accesso ad Eurosport Player attraverso un Pacchetto di Terzi.

È possibile accedere ad Eurosport Player sottoscrivendo o acquistando l’accesso attraverso uno dei nostri partner commerciali che offrono pacchetti inclusivi dell’accesso ad Eurosport Player (“Pacchetto di Terzi”). Il partner commerciale in questione fornirà all’utente i dettagli sulle modalità di accesso ad Eurosport Player al momento della sottoscrizione o dell’acquisto di un Pacchetto di Terzi.

L’utente dovrà fornire al partner commerciale un mezzo di pagamento valido e in corso accettato dal partner commerciale, che potrà essere di volta in volta aggiornato (fatti salvi i termini di pagamento del partner commerciale).

Un Pacchetto di Terzi potrà rinnovarsi automaticamente se ciò non è impedito dall’utente prima della data di fatturazione. In tali circostanze, l’utente autorizza il partner commerciale ad addebitare la tariffa di abbonamento successiva al mezzo di pagamento accettato dal partner commerciale stesso. Il dettaglio sui rimborsi a cui l’utente abbia diritto in questi casi per un Pacchetto di Terzi sottoscritto o acquistato attraverso uno dei nostri partner commerciali terzi sarà fornito direttamente dal partner commerciale stesso.

Qualora l’utente interrompa, sospenda o re-inizi qualsiasi Contenuto Eurosport incluso in un Pacchetto di Terzi questo non si estenderà al periodo di accesso per la visione del Contenuto Eurosport nell’ambito di quel Pacchetto di Terzi (salvo che il partner commerciale da cui si è acquistato il Pacchetto di Terzi non comunichi diversamente). Una volta scaduto il periodo di accesso, il Contenuto Eurosport non sarà più disponibile all’utente (salvo che il partner commerciale da cui si è acquistato il Pacchetto di Terzi non comunichi diversamente).

In caso di sottoscrizione o acquisto di un Pacchetto di Terzi si applicheranno, in aggiunta alle presenti Condizioni di Utilizzo, anche i termini e condizioni del partner commerciale. In caso di incongruenze tra le presenti Condizioni di Utilizzo e i termini e condizioni del partner commerciale, saranno questi ultimi a prevalere. In via esemplificativa, per quanto riguarda il tipo di contenuti a cui si può avere accesso su Eurosport Player, il prezzo e la durata di un Pacchetto di Terzi unitamente ai diritti di cancellazione dello stesso (e dell’accesso ad Eurosport Player) saranno regolati dai termini e condizioni del partner commerciale, ivi inclusi eventuali rimborsi che l’utente potrà aver diritto di ricevere a seguito della cancellazione.

Contattare cortesemente il partner commerciale coinvolto per assistenza in caso di problemi di accesso al Pacchetto di Terzi (diversi dai problemi tecnici per l’accesso ad Eurosport Player). Anche le modalità di accesso ai contenuti di Eurosport Player previste in ciascun Pacchetto di Terzi varieranno di volta in volta e all’utente sarà fornito il dettaglio sulle modalità di accesso ai contenuti al momento della sottoscrizione o dell’acquisto del Pacchetto di Terzi.

Prove gratuite, sconti e promozioni.

1. L’abbonamento e/o l’accesso ad Eurosport Player potranno avere inizio con una prova gratuita, uno sconto o un’altra offerta promozionale (“Periodo Promozionale”). Il dettaglio delle modalità di accesso ad un Periodo Promozionale (ad esempio per mezzo di voucher o codice promozionale o diversamente) sarà fornito all’utente contestualmente all’offerta del Periodo Promozionale stesso. Il Periodo Promozionale ha la durata indicata all’atto della registrazione e ha lo scopo di consentire a nuovi abbonati e a determinati ex abbonati di accedere ai Contenuti Eurosport che sarebbero normalmente a disposizione solo con l’acquisto.

2. Si accetta di non effettuare una registrazione multipla per lo stesso tipo di Periodo Promozionale. Qualsiasi azione di questo tipo costituirà una violazione di tali Termini d’uso e può comportare la risoluzione del Vostro contratto Eurosport Pass. L’idoneità al Periodo Promozionale è stabilita dalla nostra società a propria esclusiva discrezione e la nostra società si riserva il diritto di limitare la disponibilità e/o di revocare un Periodo Promozionale e sospendere l’account dell’utente qualora accerti la non idoneità di quest’ultimo. L’utente che abbia attualmente sottoscritto e/o abbia accesso al servizio Eurosport Player per mezzo di un Periodo Promozionale e/o che abbia recentemente sottoscritto e/o abbia avuto accesso al servizio Eurosport Player per mezzo di un Periodo Promozionale potrebbe non risultare idoneo ad usufruire di un altro Periodo Promozionale. Al fine di determinare tale idoneità potremo utilizzare informazioni quale l’ID del dispositivo, il mezzo di pagamento o l’indirizzo e-mail dell’account utilizzato in relazione ad un Pass Eurosport e/o un Periodo Promozionale in corso o recentemente usufruito. È possibile che in combinazione con altre offerte trovino applicazione alcune restrizioni.

3. Qualora il Periodo Promozionale consenta all’utente di provare un Pass Eurosport, l’addebito sul Mezzo di Pagamento avverrà al termine del Periodo Promozionale (salvo quando comunicato diversamente dalla nostra società), salvo il caso in cui l’utente cancelli il Pass Utente prima del termine del Periodo Promozionale. L’importo addebitato all’utente dipenderà al tipo di Pass Eurosport a cui l’utente ha avuto accesso nel corso del Periodo Promozionale. Per verificare la data di addebito e il prezzo del relativo Pass Eurosport successivo al Periodo Promozionale visitare il nostro sito web, cliccare sull’icona a forma di persona oppure effettuare il login attraverso la casella di login nell’angolo in alto a destra della pagina e quindi cliccare sul tasto “Abbonamento” sul lato sinistro della pagina “Account”.

Fatturazione.

1. Informazioni sui Prezzi. Il dettaglio dei prezzi è disponibile sul nostro sito nel corso della procedura di sottoscrizione. I prezzi sono comprensivi di IVA, tuttavia non includono le eventuali commissioni per le operazioni di terzi che potrebbero risultare applicabili.

2. Fatturazione. Il costo totale di un Pass Eurosport acquistato direttamente da noi sarà addebitato secondo le modalità indicate nella sezione “Abbonamento” della pagina “Account” dell’utente, alla quale è possibile avere accesso cliccando sull’icona a forma di persona oppure effettuando il login attraverso la casella di login sul lato destro del nostro sito. Il dettaglio dei costi del Pass Utente sarà indicato nell’e-mail che l’utente riceverà da noi all’atto della sottoscrizione o dell’acquisto e tale dettaglio conterrà il prezzo, inclusivo di imposte e/o altre (eventuali) commissioni di operazione che potrebbero applicarsi all’acquisto. In alcuni casi la data di pagamento potrà variare, ad esempio qualora l’operazione con il Mezzo di Pagamento scelto non sia andata a buon fine oppure qualora l’abbonamento versato ad Eurosport Player abbia avuto inizio il 31° giorno del mese e il mese successivo sia di soli 30 giorni. Per verificare la data di pagamento successiva cliccare sul tasto “Abbonamento” sulla pagina "Account" alla quale è possibile avere accesso cliccando sull’icona a forma di persona effettuando il login attraverso la casella di login sul lato destro del nostro sito web.

3. Mezzo di pagamento. È possibile modificare il proprio Mezzo di pagamento cliccando sul link “Aggiorna Dati di Pagamento” sul tasto “Abbonamento” della propria pagina “Account”, accessibile cliccando sull’icona a forma di persona oppure effettuando il login attraverso la casella di login sul lato destro del nostro sito web. Qualora l’operazione di pagamento non vada a buon fine a causa di scadenza, fondi insufficienti o altro e l’utente non modifichi il proprio Mezzo di Pagamento o cancelli il proprio account, potremo sospendere l’accesso dell’utente al servizio Eurosport Player fino all’ottenimento di un Mezzo di Pagamento valido. Con l’aggiornamento del Mezzo di Pagamento l’utente ci autorizza a proseguire con l’addebito al Mezzo di Pagamento aggiornato e resta responsabile degli importi non riscossi. Tale procedura può dar luogo alla modifica delle date di fatturazione. Per alcuni Mezzi di Pagamento l’emittente del Mezzo di Pagamento dell’utente potrà addebitare commissioni, quali le commissioni per operazioni estere o altre commissioni relative all’elaborazione del Mezzo di Pagamento. Le imposte locali potranno variare a seconda del Mezzo di Pagamento utilizzato. Verificare i dettagli con il proprio provider del servizio di gestione del Mezzo di Pagamento.

4. Elaborazione dei pagamenti. Per elaborare le operazioni con carte di credito o altri mezzi di pagamento utilizziamo altre società (incluse altre società del medesimo gruppo di Dplay), agenti o appaltatori ("Processori di Pagamento"). Nel corso della fase di iscrizione l’utente dovrà fornire alcune informazioni che consentiranno ai nostri Processori di Pagamento di incassare pagamenti per nostro conto e l’utente autorizza i suddetti Processori di Pagamento ad incassare pagamenti per nostro conto. Qualora un pagamento non vada a buon fine, i Processori di Pagamento incaricati faranno un secondo tentativo di incasso ma qualora non siano in grado di portare a termine la procedura di pagamento l’utente non potrà utilizzare/avere accesso alla parte di servizio a cui il pagamento non andato a buon fine si riferisce. Le informazioni fornite durante la fase di iscrizione saranno salvate nell’account che l’utente ha presso di noi, inclusi i dettagli del Mezzo di Pagamento, a cui saranno addebitati gli importi ogni volta che l’utente acquisterà un nuovo Pass Eurosport, salvo che quest’ultimo modifichi il proprio Mezzo di Pagamento (si veda la sezione “Mezzo di Pagamento” che precede per le relative modalità). In caso di abbonamento ad Eurosport Player attraverso un’offerta di prova gratuita, deve comunque essere autorizzato un pagamento da parte della banca dell’utente, anche se da parte nostra non preleveremo alcun importo. L’utente deve comunque tenere conto che tale procedura potrebbe influire sul suo saldo disponibile o sul limite di credito.

5. Modifiche di prezzo. Come in seguito illustrato, potremo di tanto in tanto modificare le condizioni dei nostri Pass Eurosport e di altre parti del nostro servizio (incluso il prezzo di uno o più Pass Eurosport e/o altri tipi di abbonamento). Potremo, laddove necessario, aumentare (o ridurre) i nostri prezzi. Aumenti potranno verificarsi qualora aumenti di corrispondenza per noi il costo per la prestazione del servizio, ad includere in via esemplificativa: incremento delle somme da versare a terzi per i contenuti sotto forma di maggiori diritti di licenza, costi di produzione e negoziazione o ottenimento di altra licenza o autorizzazione che possa rendersi necessaria per i contenuti attuali; introduzione di nuovi programmi e corrispondente acquisto di nuovi contenuti, costi di produzione e negoziazione di nuove licenze e autorizzazioni; aggiornamento di contenuti e servizi con costi di sviluppo e licenza associati all’aggiornamento dei contenuti, dei servizi e/o dell’eventuale tecnologia nuova/aggiornata che si renda necessaria; modifica della struttura del servizio; investimenti per migliorare assistenza clienti e sicurezza; validi motivi legali e/o di vigilanza; e/o aumento di altri costi legati alla gestione del servizio, inclusi fattori esterni come l’aumento dell’inflazione.

Si consideri inoltre che il servizio da noi offerto ha carattere continuativo e che non è possibile prevedere quali cambiamenti potranno intervenire in futuro. Pertanto saranno possibili aumenti di prezzo per motivi diversi da quelli sopra indicati.

Forniremo agli utenti un preavviso non inferiore alle 6 settimane per gli eventuali aumenti; gli utenti avranno il diritto di contestare o cancellare il proprio abbonamento prima che l’aumento entri in vigore.

Diritto di Recesso

1. Decadenza del diritto di recesso dell’utente. Il diritto di recesso, così come stabilito nelle istruzioni che seguono, decade immediatamente dopo la concessione da parte nostra dell’accesso al Contenuto Eurosport Player, a condizione che l’utente:

a) abbia espressamente acconsentito ad iniziare a dare esecuzione al contratto prima della scadenza del periodo di recesso, e

b) abbia compreso che tal consenso causa la decadenza dal diritto di recesso dal contratto in virtù dell’inizio dell’esecuzione dello stesso.

2. Diritto di Recesso

L’utente ha il diritto di recedere dal presente contratto entro 14 giorni, senza dare giustificazioni, salvi i casi di decadenza del diritto di recesso come in seguito previsto.

Il periodo di recesso avrà termine trascorsi 14 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Per l’esercizio del diritto di recesso l’utente dovrà informarci (per la Germania: Joyn GmbH, c/o Dplay Entertainment Limited, Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londra, W4 5YB, Gran Bretagna, customerservice@eurosportplayer.com; per Austria, Svizzera e Liechtenstein, Dplay Entertainment Limited, Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londra, W4 5YB, Gran Bretagna customerservice@eurosportplayer.com) della decisione di recedere dal presente contratto fornendo dichiarazione inequivocabile in tal senso (ad es. con lettera inviata per posta o e-mail). L’utente potrà utilizzare il modulo di recesso allegato, anche se non è obbligatorio.

Per rispettare la scadenza del recesso è sufficiente inviare la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso stesso.

Effetti del recesso

In caso di recesso dal presente contratto rimborseremo all’utente tutti i pagamenti da voi ricevuti, inclusi i costi di consegna (fatta eccezione per i costi aggiuntivi risultanti dalla scelta di un tipo di consegna diverso da quella standard più economica da noi offerta), senza indebito ritardo e in ogni caso entro e non oltre 14 giorni dalla data in cui veniamo informati della decisione dell’utente di recedere dal presente contratto. Effettueremo il rimborso utilizzando il medesimo mezzo di pagamento utilizzato dall’utente per l’operazione originaria, salvo che quest’ultimo abbia espressamente convenuto diversamente; in ogni caso non addebiteremo alcuna commissione per tale rimborso.

Modulo standard di recesso

Compilare e restituire il presente modulo solo se si intende recedere dal contratto.

- A: per la Germania: Joyn GmbH c/o Dplay Entertainment Limited, Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londra, W4 5YB, Gran Bretagna, customerservice@eurosportplayer.com; per Austria, Svizzera e Liechtenstein: Dplay Entertainment Limited, Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londra, W4 5YB, Gran Bretagna, customerservice@eurosportplayer.com

- Io/Noi (*) con la presente comunico/comunichiamo il mio/nostro (*) recesso dal mio/nostro (*) contratto per la fornitura del seguente servizio (*),

- Ordinato il (*),

- Nome del/i consumatore/i,

- Indirizzo del/i consumatore/i,

- Firma del/i consumatore/i (solo se notificato in formato cartaceo)

- Data

(*) Cancellare come applicabile

Cancellazione.

Al contratto con l’utente potrà applicarsi un termine minimo ed il contratto potrà rinnovarsi automaticamente per lo stesso periodo di tempo pari al termine minimo. Per maggiori informazioni, si invita a fare riferimento alle nostre FAQ disponibili all’indirizzo https://help.eurosport.com/hc/it. Nel caso di rinnovo automatico del Pass Eurosport, l’utente può in qualsiasi momento impedirne il rinnovo. Per ulteriori dettagli circa i suddetti diritti dell’utente, fare riferimento alle FAQ disponibili all’indirizzo https://help.eurosport.com/hc/it. Per impedire il rinnovo automatico del proprio abbonamento, cliccare sul link "Cancella Abbonamento" sotto il tasto “Abbonamento” della propria pagina “Account”, accessibile cliccando sull’icona a forma di persona effettuando il login attraverso la casella di login sul lato destro del nostro sito.

Se ci si è abbonati a Eurosport Player utilizzando il proprio account presso terzi e si desidera cancellare l’abbonamento Eurosport Player, è necessario farlo attraverso il terzo coinvolto, ad esempio visitando il proprio account presso il terzo e disattivando l’opzione di rinnovo automatico oppure cancellando l’abbonamento al servizio Eurosport Player attraverso il terzo coinvolto. I dati di fatturazione riguardanti l’abbonamento Eurosport Player saranno forniti all’utente dal terzo e saranno disponibili visitando il proprio account presso il terzo coinvolto.

Servizio Eurosport Player.

1. Limiti di età. Per abbonarsi ad alcuni Contenuti Eurosport è necessario avere almeno 18 anni oppure aver raggiunto la maggiore età prevista per legge nella propria provincia, territorio o paese. I minori potranno utilizzare il servizio Eurosport Player solo con la supervisione di un adulto.

2. Utilizzo personale esclusivo. Il servizio Eurosport Player e qualsiasi contenuto visualizzato attraverso il servizio Eurosport Player si intendono esclusivamente per uso personale e non commerciale. Nel corso della durata del proprio abbonamento Eurosport Player viene concessa all’utente una licenza limitata, non esclusiva e non cedibile per accedere al servizio Eurosport Player e visualizzare i Contenuti Eurosport. Fatta eccezione per la licenza limitata di cui sopra, all’utente non sarà trasferito alcun diritto, titolo o partecipazione. L’utente acconsente a non utilizzare il servizio Eurosport Player per spettacoli pubblici.

3. Modifiche al servizio Eurosport Player. La nostra società effettuerà con regolarità modifiche al servizio Eurosport Player, ivi inclusa la libreria dei contenuti, che potranno quindi anche richiedere periodi di manutenzione e riparazione.

Potremo in qualsiasi momento variare, sostituire o ritirare qualsivoglia servizio, caratteristica o funzionalità ovvero canale o contenuto fornito nell’ambito del servizio come in seguito descritto.

Potrebbe non risultare pratico per noi notificare in anticipo tutti i periodi di manutenzione e riparazione e/o le modifiche ai contenuti, ad esempio in caso di acquisto di un Pass Eurosport che fornisca l’accesso al servizio Eurosport Player per un breve periodo di tempo. Consigliamo di verificare sempre il sito per il dettaglio della disponibilità dei Contenuti Eurosport.

Per modifiche rilevanti al servizio in abbonamento provvederemo a dare notifica all’utente con almeno 6 settimane di preavviso secondo quanto previsto nelle presenti Condizioni di Utilizzo.

Per quanto riguarda il servizio già pagato e non ancora scaduto, ci assicureremo che le modifiche al servizio o ai prezzi non si riflettano in modo negativo sull’utente nel corso del periodo di utilizzo. In caso di pacchetti abbonamento con rinnovo automatico alla scadenza del periodo di utilizzo, provvederemo a dare notifica all’utente delle modifiche che possano influire in modo significativo su quest’ultimo nel corso di un periodo di utilizzo futuro con almeno 6 settimane di anticipo rispetto alla decorrenza di tale periodo, così che l’utente possa cancellare il servizio prima dell’inizio di tale periodo. La mancata contestazione o cancellazione dell’abbonamento al servizio Eurosport Player dopo la notifica dei cambiamenti e prima che gli stessi entrino in vigore e l’utilizzo continuativo del servizio costituirà accettazione servizio così come modificato.

4. Limitazioni alla disponibilità di Contenuti. Alcuni Contenuti Eurosport potrebbero risultare disponibili solo con restrizioni (“Tipi di Contenuti”). Le restrizioni applicabili potrebbero comprendere limitazioni al numero dei Tipi di Contenuti ammessi per ciascun account, il numero massimo di dispositivi che possano contenere Tipi di Contenuti, il periodo entro il quale si deve iniziare a visualizzare i Tipi di Contenuti e il periodo di tempo nel quale i Tipi di Contenuti restano accessibili. Le limitazioni potranno inoltre dipendere dal piano di abbonamento scelto e dalle eventuali restrizioni imposte dai nostri partner commerciali. Sono possibili limitazioni al numero di Dispositivi Eurosport Player che è possibile registrare e/o utilizzare contemporaneamente per l’accesso al servizio Eurosport Player. Qualora si applichi una limitazione al numero di Dispositivi Eurosport Player, l’utente potrebbe essere soggetto a limitazioni circa il numero di volte e i periodi in cui possa scambiare i propri Dispositivi Eurosport Player registrati. Non garantiremo rimborsi o crediti per interruzioni causate da limitazioni alla disponibilità di Contenuti Eurosport nella misura in cui questi non siano causati da noi. Si vedano le FAQ disponibili all’indirizzo https://help.eurosport.com/hc/it per ulteriori informazioni circa l’accesso ad Eurosport Player al di fuori del proprio Paese di Residenza.

5. L’utilizzo del servizio Eurosport Player da parte dell’utente. L’utente accetta di utilizzare il servizio Eurosport Player, incluse tutte le caratteristiche e funzionalità allo stesso associate, in conformità alle leggi, norme e regolamenti applicabili, ovvero alle diverse limitazioni d’uso del servizio o dei suoi contenuti. L’utente conviene di non accedere e vedere Eurosport Player usando una rete virtuale mediante proxy, né di archiviare, scaricare in modo permanente, riprodurre, distribuire, modificare, esibire, eseguire, pubblicare, concedere in licenza, creare opere derivate, offrire in vendita ovvero utilizzare (fatto salvo quanto espressamente autorizzato nelle presenti Condizioni di Utilizzo) contenuti e informazioni inclusi ovvero ottenuti da o attraverso il servizio Eurosport Player. L’utente conviene inoltre di non: forzare, rimuovere, modificare, disattivare, deteriorare ovvero contrastare le protezioni imposte ai contenuti nell’ambito del servizio Eurosport Player; utilizzare robot, spider, scraper o altri mezzi automatici per l’accesso al servizio Eurosport Player; decompilare, decodificare o disassemblare software o altri prodotti o processi accessibili attraverso il servizio Eurosport Player; inserire codici o prodotti ovvero manipolare il contenuto del servizio Eurosport Player in qualsiasi modo; utilizzare metodi di data mining, raccolta o estrazione dati; ovvero trasferire i contenuti a dispositivi non autorizzati oppure tentare l’accesso al servizio o ai contenuti con mezzi o dispositivi diversi da quelli registrati come Dispositivi Eurosport Player. Inoltre l’utente acconsente a non caricare, postare, inviare per e-mail o inviare o trasmettere con mezzi diversi materiale concepito per interrompere, distruggere o limitare la funzionalità di software o hardware o mezzi di telecomunicazione associati al servizio Eurosport Player, inclusi virus o altro codice informatico, file o programmi. In caso di violazione delle presenti Condizioni di Utilizzo ovvero di utilizzo illecito o fraudolento del servizio la nostra società potrà rescindere o limitare l’utilizzo del servizio da parte dell’utente.

6. La connessione Internet e i Dispositivi Eurosport Player dell’utente.

La qualità della visione dei Contenuti Eurosport potrà variare a seconda del dispositivo e potrebbe essere soggetta a un gran numero di fattori, quali la località geografica, l’ampiezza di banda disponibile e/o la velocità della connessione Internet dell’utente. La disponibilità è soggetta al servizio Internet e alle capacità del dispositivo dell’utente. Non tutti i contenuti sono disponibili in tutti i formati e non tutti i piani di abbonamento consentono di ricevere i contenuti in tutti i formati. Di tanto in tanto un produttore di dispositivi o il fornitore di un sistema operativo per dispositivi potrà imporre modifiche che limitano o restringono l’utilizzo di Eurosport Player su tale dispositivo da parte dell’utente. Cercheremo di dare comunicazione di tali modifiche in via anticipata quando ciò si verifichi, tuttavia potrebbe non essere sempre possibile farlo in quanto produttori e fornitori sfuggono al nostro controllo.

Per motivi di sicurezza e per proteggere i diritti dei nostri partner, Eurosport Player potrebbe non essere supportato su dispositivi in cui le limitazioni interne al sistema operativo del dispositivo siano state rimosse o manomesse (cosiddetto ‘jailbreaking’).

L’utente è responsabile di tutte le tariffe per l’accesso ad Internet. Si ricorda che la visione di contenuti audio-visivi in streaming può consumare una grande quantità di dati. Verificare con il proprio Internet provider le informazioni sulle possibili tariffe di utilizzo dati su Internet. Il tempo necessario per iniziare a visualizzare i Contenuti Eurosport varierà a seconda di un gran numero di fattori, inclusa la località geografica, l’ampiezza di banda disponibile al momento, il contenuto selezionato e la configurazione del Dispositivo Eurosport Player dell’utente.

L’utente dovrebbe verificare che il proprio Dispositivo Eurosport Player e/o i browser siano compatibili con il servizio Eurosport Player prima di sottoscrivere l’abbonamento desiderato con Eurosport Player. I dati sulla compatibilità sono disponibili nelle FAQ all’indirizzo https://help.eurosport.com/hc/it.

In caso di accesso ad Eurosport Player attraverso un app store di terzi, raccomandiamo all’utente di accettare eventuali aggiornamenti dell’app se e quando divengano disponibili. È possibile che venga anche richiesto un aggiornamento del sistema operativo del dispositivo.

7. Il software di Eurosport Player. Il software di Eurosport Player è sviluppato da o per Dplay ed è concepito per consentire la visione di Contenuti Eurosport attraverso Dispositivi Eurosport Player. Il software di Eurosport Player potrà variare a seconda del dispositivo e del mezzo di comunicazione, e anche funzionalità e caratteristiche potranno variare a seconda dei dispositivi e dei paesi. L’utente dà atto che l’utilizzo del servizio potrà richiedere software di terzi soggetto a licenza.

Sicurezza.

L’account Eurosport Player è personale dell’utente ("Titolare dell’Account") e in qualità di Titolare dell’Account l’utente è l’unico che vi abbia accesso e che ne abbia il controllo. Per mantenere il controllo sull’account e impedirne a chiunque l’accesso (che comprenderebbe informazioni sullo storico di quanto visionato e sul Mezzo di Pagamento), il Titolare dell’Account dovrebbe mantenere il controllo sui Dispositivi Eurosport Player utilizzati per accedere al servizio e non rivelare a nessuno la password o i dati relativi al Mezzo di Pagamento associato all’account. L’utente è responsabile dell’aggiornamento e della correttezza delle informazioni fornite in relazione al proprio account. Allo scopo di proteggere l’utente, la nostra società o i nostri partner da furti di identità o altra attività fraudolenta potremo chiudere o bloccare l’account dell’utente.

Disposizioni Generali.

1. Legge Applicabile e Foro Competente. Le presenti Condizioni di Utilizzo saranno rette ed interpretate in conformità alle leggi della Repubblica Federale di Germania ad esclusione della legge commerciale UNCITRAL. Le presenti condizioni non limiteranno gli eventuali diritti posti a tutela dei consumatori a disposizione dell’utente nell’ambito di leggi inderogabili del proprio paese di residenza. Tuttavia, qualora l’utente non risieda nella Repubblica Federale di Germania, sarà in grado di istituire procedimenti giudiziari avanti i tribunali del proprio paese di residenza nell’ambito delle leggi ivi applicabili. Si noti inoltre che le controversie potranno essere sottoposte alla piattaforma della Commissione Europea per la Risoluzione delle Controversie On-line disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Responsabilità. Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni di Utilizzo e l’utilizzo di qualsiasi parte del servizio e dei contenuti di Eurosport Player l’utente accetta di ritenersi responsabile delle proprie azioni ed omissioni. Il servizio potrà presentare link a siti di terzi, annunci pubblicitari o offerte di cui noi non siamo titolari né abbiamo il controllo – di tali siti, annunci e offerte noi non siamo responsabili.

a. La nostra società sarà responsabile dei danni da noi causati con dolo o colpa grave, nonché di lesioni mortali, personali o alla salute da noi causati.

b. In caso di negligenza lieve da parte nostra:

i. saremo responsabili esclusivamente delle violazioni di obblighi contrattuali rilevanti. Per obbligo contrattuale rilevante si intende un elemento così fondamentale del contratto che in caso di inadempimento ne causi il mancato perfezionamento;

ii. escludiamo qualsiasi responsabilità per mancato successo commerciale, lucro cessante e danni indiretti; e

iii. la nostra responsabilità è limitata ai danni caratteristici e prevedibili all’epoca della conclusione del contratto tra le parti.

c. La presente limitazione di responsabilità si applica a favore dei nostri dipendenti, agenti e ausiliari.

d. Per i consumatori residenti in Germania e Austria la presente limitazione di responsabilità non pregiudica l’eventuale responsabilità potenziale che potremmo avere per garanzie e pretese fondate sulla legge tedesca o austriaca riguardante la R.C. Prodotti, se necessario.

3. Il nostro diritto di cancellazione. Potremo cancellare il contratto con l’utente (o parte di esso) in qualsiasi momento e per il tempo residuo del periodo di utilizzo l’utente sarà in grado di accedere a qualsiasi parte del servizio per cui abbia pagato.

In ogni caso potremo sospendere o limitare l’utilizzo di tutto o parte del servizio e/o dei contenuti in via immediata e senza alcun rimborso o compensazione qualora:

a. l’utente non provveda ad effettuare un pagamento dovuto ovvero l’operazione con il Mezzo di Pagamento non vada a buon fine;

b. l’utente violi le presenti Condizioni di Utilizzo, anche se per violazioni non gravi daremo prima all’utente l’opportunità di porvi rimedio entro 7 giorni;

c. sospettiamo o riteniamo che l’utente abbia commesso o possa commettere attività fraudolenta a discapito nostro o di altre persone o enti attraverso il suo o il loro utilizzo del servizio o dei Contenuti Eurosport, ad esempio copiando le nostre trasmissioni in streaming su un altro sito;

d. l’utente abbia agito nei confronti del nostro personale o dei nostri agenti in un modo da noi ragionevolmente ritenuto inopportuno o inaccettabile e con sufficiente gravità da giustificare la limitazione o la conclusione dell’utilizzo del servizio da parte dell’utente;

e. l’utente acquisti un Eurosport Pass usando una rete virtuale mediante proxy;

f. l’utente utilizzi il servizio Eurosport Player in modo tale da influenzare negativamente la reputazione e/o l’attività della nostra società, di nostre consociate, partner commerciali, Processori di Pagamento e/o altri terzi che svolgano servizi per nostro conto in relazione a Eurosport Player; ovvero

g. non sia ragionevolmente evitabile a causa di motivi tecnici o operativi che esulano dal nostro ragionevole controllo.

4. Materiali non richiesti. La nostra società non accetta materiali non richiesti o idee per i Contenuti Eurosport e non è responsabile della somiglianza dei propri contenuti o della propria programmazione su qualsiasi mezzo con materiali o idee trasmessi alla stessa o a qualsivoglia delle sue consociate.

5. Assistenza Clienti. Per ulteriori informazioni sul nostro servizio e le sue caratteristiche ovvero qualora si necessiti di assistenza con il proprio account contattare la nostra squadra di Assistenza Clienti. I dati di contatto sono disponibili all’interno delle FAQ all’indirizzo https://help.eurosport.com/hc/it/requests/new. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni di Utilizzo e le informazioni fornite dalla nostra squadra di Assistenza Clienti saranno le presenti Condizioni di Utilizzo a prevalere.

6. Sopravvivenza. La nullità, illegittimità o inapplicabilità di una o più disposizioni delle presenti Condizioni di Utilizzo non pregiudicherà la validità, legittimità e applicabilità delle restanti disposizioni, che resteranno pienamente valide ed efficaci.

7. Rinuncia. Il mancato esercizio ovvero la decisione di non esercitare i nostri diritti di rivendicazione nei confronti dell’utente non costituirà rinuncia a tali diritti, salvo quando diversamente indicato all’utente per iscritto.

8. Cessione di diritti. Il contratto tra noi e l’utente è personale e nessun terzo può divenirne beneficiario. L’utente acconsente alla possibilità che la nostra società ceda diritti ed obblighi nascenti dalle presenti Condizioni di Utilizzo a qualsiasi società, ditta o individuo, posto che il servizio non venga ridotto a seguito di tale cessione. L’utente non potrà cedere i propri diritti o obblighi ai sensi delle presenti Condizioni di Utilizzo a nessun altro.

9. Modifiche alle Condizioni di Utilizzo. La nostra società potrà di tanto in tanto modificare le presenti Condizioni di Utilizzo. Da parte nostra cercheremo di notificare all’utente le nuove Condizioni di Utilizzo con un preavviso di almeno 6 settimane, salvo che le modifiche richiedano un’adozione rapida per motivi di sicurezza, legali o di vigilanza, nel qual caso ne daremo notifica all’utente non appena possibile. L’utilizzo continuato del servizio Eurosport Player da parte dell’utente successivo alle modifiche delle presenti Condizioni di Utilizzo senza alcuna contestazione sarà ritenuto costituire accettazione delle modifiche delle Condizioni di Utilizzo. La versione aggiornata delle Condizioni di Utilizzo sarà sempre disponibile attraverso il sito web di Eurosport Player e raccomandiamo all’utente di stamparne una copia per il proprio archivio ad ogni notifica di aggiornamento delle stesse. Qualora le modifiche arrechino uno svantaggio significativo daremo all’utente la possibilità di cancellare il proprio abbonamento prima dell’entrata in vigore delle modifiche stesse.

10. Comunicazioni in formato elettronico. Contatteremo l’utente in caso di necessità (incluso a scopo di ‘notifica’ come illustrato nelle presenti Condizioni di Utilizzo) con mezzi elettronici, ad esempio via e-mail o con una notifica ‘push’ sul suo dispositivo. Le notifiche si intenderanno consegnate nel giorno di invio delle stesse. Invieremo all’utente le comunicazioni utilizzando i dati di contatto che ci avrà fornito, quindi è necessario che l’utente si assicuri di averci fornito dati di contatto corretti e che li mantenga aggiornati in caso di modifica.

Ultimo aggiornamento: agosto 2019