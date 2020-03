Si prega di consultare i presenti termini prima di accedere, installare o utilizzare il Servizio. Tali Termini costituiscono l’accordo tra l'utente e noi per l'accesso e l'utilizzo del Servizio. Accedendo, installando o utilizzando il Servizio, l'utente accetta tali Termini di utilizzo. In caso contrario, si prega di non utilizzare il Servizio.

Chi siamo

Il Servizio è gestito e fornito da DPlay Entertainment Limited, registrata in Inghilterra e Galles con numero di società 09615785 e sede legale in Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londra, W4 5YB, Regno Unito ("DEL", "noi", "ci", "nostro/a").

Privacy

Qualsiasi informazione personale fornitaci o che riceveremo dall'utente durante l'utilizzo del Servizio o del proprio Account Europass (come definito di seguito) verrà usata da noi nei modi indicati nella nostra Informativa sulla privacy [GC1] . Vi preghiamo, inoltre, di prendere visione della nostra Informativa sui cookie.

Il Servizio

Quando parliamo del Servizio nei presenti Termini, ciò include:

i siti Web Eurosport Player ed Eurosport (collettivamente, i "Siti Web");

le applicazioni Eurosport Player ed Eurosport rese disponibili su alcuni telefoni cellulari e altri dispositivi connessi (collettivamente, le "App"); e

qualsiasi cosa resa disponibile su Siti Web e App, tra cui:

- il servizio di contenuti video on demand e in diretta disponibile gratuitamente con un account o con abbonamento a pagamento;

- tutte le caratteristiche, funzionalità e interfacce utente; e

- qualsiasi contenuto e materiale che sia possibile visualizzare o a cui sia possibile accedere o contribuire, come immagini, foto, audio, musica, testo, articoli, giochi, grafica, software, video, programmi, diretta streaming e canali lineari ("Contenuti").

I Contenuti del Servizio cambieranno regolarmente; ciò significa che alcuni sport, eventi, articoli, programmi, canali, ecc. potrebbero diventare disponibili mentre altri sport, eventi, articoli, programmi, canali, ecc. smetteranno di essere disponibili. Per ulteriori dettagli, consultare il paragrafo 9.

Termini di utilizzo

1. Accesso al Servizio

1.1 Accedendo, utilizzando o installando il Servizio, l'utente potrà accedere, utilizzare e visualizzare i Contenuti, nonché interagire con essi, secondo i termini e le condizioni indicati nei presenti Termini di utilizzo.

1.2 Alcuni Contenuti potrebbero essere accessibili e visibili in modo gratuito dall'utente; tuttavia, tali Contenuti saranno disponibili solo se l'utente:

(a) registra un account ("Account Eurosport"); oppure

(b) acquista un pass unico o un abbonamento periodico("Pass Eurosport").

1.3 L’utente può iscriversi a un Account Eurosport se ha compiuto i 16 anni. Per acquistare un Pass Eurosport, l'utente deve avere compiuto 18 anni (o l'età prevista per l’acquisto della capacità di agire nel proprio Paese di residenza se maggiore di 18 anni).

1.4 Come descritto nella pagina di selezione del Pass Eurosport e nel nostro Centro assistenza:

(a) i Pass, i Contenuti, le caratteristiche e le funzionalità di Eurosport disponibili sul Servizio possono variare a seconda del dispositivo e del Paese di residenza dell’utente, e tra i singoli Siti Web e App. Per ulteriori informazioni sui dispositivi supportati, consultare il paragrafo 13 dei presenti Termini di utilizzo; e

(b) le limitazioni riguardanti i Contenuti, le caratteristiche e le funzionalità possono anche dipendere dal Pass Eurosport scelto dall'utente e da eventuali restrizioni imposte dai nostri partner commerciali.

2. Account Eurosport

2.1 Al momento della creazione di un Account Eurosport, l'utente deve fornire informazioni vere, complete e accurate. L'utente potrebbe essere in grado di utilizzare un account già in suo possesso con una piattaforma di terze parti o un altro partner per creare un Account Eurosport, ad esempio, le credenziali di accesso a un servizio di social network.

2.2 L'utente è responsabile del nome utente e della password del proprio Account Eurosport, della loro riservatezza e di tutte le attività svolte con gli stessi (incluso qualsiasi accesso e utilizzo del Servizio tramite il proprio Account Eurosport). Si consiglia di non rivelare ad altri i propri dettagli di pagamento, il nome utente e la password. L'utente accetta di avvisarci subito qualora dovesse venire a conoscenza di o sospettare violazioni alla sicurezza o un utilizzo non autorizzato della propria password e del proprio nome utente.

3. Pass Eurosport

3.1 I Pass Eurosport al momento offerti nel Paese dell’utente sono elencati qui nel Servizio. Se si acquista un Pass Eurosport da noi, prima di completare l'acquisto verranno forniti dettagli sul prezzo, sulla valuta e sul rinnovo automatico.

3.2 Nella scheda Informazioni sul Pass Eurosport è possibile trovare:

(a) ulteriori dettagli sulle caratteristiche di ciascun tipo di Pass Eurosport, incluso il rinnovo automatico, i periodi minimi di abbonamento, le modalità di disattivazione del rinnovo automatico nonché le modalità di cancellazione; e

(b) informazioni sul passaggio da un Pass Eurosport a un altro Pass Eurosport, incluso qualsiasi effetto sulla fatturazione.

3.3 Una volta completato l'acquisto, invieremo all’utente un'e-mail di conferma contenente i dettagli del suo nuovo Pass Eurosport. È possibile visualizzare i dettagli del proprio Pass Eurosport anche nell'area Account disponibile qui, incluso il prezzo. Se il Pass Eurosport si rinnova automaticamente, queste informazioni includeranno la quota di abbonamento periodico, la data di rinnovo della fatturazione e le modalità per interrompere il rinnovo automatico del Pass Eurosport. Se si è abbonati attraverso una terza parte, si prega di consultare la sezione 12.

4. Rinnovo automatico

4.1 La maggior parte dei Pass Eurosport si rinnova automaticamente a meno che non si annulli l'abbonamento prima della successiva data di rinnovo (o prima della conclusione di qualsiasi periodo di accesso gratuito).

4.2 Se si acquista un Pass Eurosport da noi, comunicheremo, al momento dell'iscrizione, se il Pass Eurosport in questione si rinnova automaticamente e la data in cui ciò accadrà.

4.3 Se si dispone di un Pass Eurosport che si rinnova automaticamente e non si annulla l'abbonamento prima della conclusione del periodo di abbonamento in corso di validità (o di qualsiasi periodo di accesso gratuito), il Pass Eurosport si rinnoverà automaticamente. Quando il Pass Eurosport si rinnova automaticamente, verrà addebitata l’intera tariffa di abbonamento allo stesso prezzo (a meno che un prezzo promozionale non si applichi al periodo di abbonamento attuale o imminente, o sia stata notificata una variazione di prezzo in conformità alla sezione 8) dovuto per il successivo periodo di abbonamento. Per ulteriori informazioni sul rinnovo automatico, incluse le modalità per disattivarlo, si prega di consultare la scheda Informazioni sul Pass Eurosport e l’Account.

4.4 A meno che il Pass Eurosport si rinnovi su base mensile, all’utente verrà notificato il rinnovo prima della conclusione del periodo di abbonamento in corso di validità.

5. Periodo di accesso gratuito

5.1 Il Pass Eurosport può iniziare con un periodo di accesso gratuito. I periodi di accesso gratuiti sono disponibili solo per i nuovi iscritti (uno per ciascun iscritto) se non altrimenti indicato. La durata specifica di qualsiasi periodo di accesso gratuito sarà specificata al momento dell'iscrizione.

5.2 Al termine del periodo di accesso gratuito verrà automaticamente addebitato un importo, a meno che non si annulli il Pass Eurosport prima della scadenza del periodo di accesso gratuito. L'utente potrebbe non ricevere alcuna notifica circa l'avvenuta o prossima scadenza del periodo di accesso gratuito e l'inizio dell'iscrizione a pagamento.

5.3 Quando ci si iscrive tramite una terza parte, ad esempio un app store o tramite uno dei nostri partner, si prega di consultare anche la sezione 12 (Piattaforme e Servizi di terze parti) di seguito.

6. Offerte promozionali

6.1 DEL, le società dello stesso gruppo di DEL e/o i nostri partner terzi potrebbero rendere disponibili codici o altre offerte promozionali che potrebbero offrire un accesso gratuito o scontato al Servizio ("Offerte promozionali").

6.2 Le Offerte promozionali possono essere di varia natura e disponibili autonomamente o nell'ambito di un pacchetto insieme ad altri prodotti o servizi venduti da DEL (o da altre società dello stesso gruppo di DEL), o insieme ai prodotti o ai servizi di uno dei nostri partner.

6.3 L'utente può utilizzare e riscattare le Offerte promozionali solo in conformità ai termini e alle condizioni specifici applicabili alle stesse. Per maggiori dettagli, si prega di controllare i termini e le condizioni relativi all'Offerta promozionale, comprendenti l’indicazione:

(a) su chi è idoneo ad accettare l'offerta; e

(b) se si applicano restrizioni sulla combinazione di un'Offerta promozionale con un periodo di accesso gratuito.

6.4 Quando l'Offerta promozionale è fornita da un partner terzo o da un'altra società dello stesso gruppo di DEL, questa terza parte potrebbe anche disporre di termini e condizioni supplementari applicabili. DEL non è responsabile dei prodotti e dei servizi forniti da tali partner terzi.

7. Fatturazione

7.1 Se si è tenuti a pagare il proprio Pass Eurosport, lo stesso verrà addebitato utilizzando il metodo di pagamento scelto dall'utente al momento dell'iscrizione.

7.2 Se il Pass Eurosport si rinnova automaticamente, i pagamenti dell’abbonamento verranno addebitati automaticamente il primo giorno di ogni nuovo periodo di abbonamento per il proprio Pass Eurosport allo stesso prezzo (a meno che non sia stata comunicata una variazione di prezzo, in conformità alla sezione 8, o qualora sia applicabile la sezione 7.4). Di norma, il primo pagamento sarà addebitato il giorno in cui si effettua l'iscrizione oppure, se si dispone di un periodo di accesso gratuito, il giorno successivo alla scadenza di tale periodo.

7.3 Se si ha diritto a un'Offerta promozionale che consente l'accesso a un Pass Eurosport senza alcun addebito per un periodo specificato e che successivamente si converte in un abbonamento a pagamento, il primo pagamento verrà effettuato immediatamente dopo il periodo di promozione.

7.4 Se si può usufruire di un'Offerta promozionale che comprende uno sconto, la fattura e i pagamenti verranno ridotti di conseguenza in relazione al periodo promozionale. Dopo il periodo promozionale, verrà applicato il prezzo di abbonamento standard.

7.5 Per visualizzare i dati di fatturazione, disattivare il rinnovo automatico o per aggiornare o modificare il metodo di pagamento, visitare l'area Account disponibile qui (a meno che non si stia pagando tramite una terza parte o tramite un altro servizio, ad esempio tramite Apple, Google o uno dei nostri partner, nel qual caso consultare la sezione 12 (Piattaforme e servizi di terze parti) di seguito).

7.6 Qualora un pagamento non andasse a buon fine perché il proprio metodo di pagamento è scaduto, non si dispone di fondi sufficienti o per altre cause e non si modifica il metodo di pagamento o non si annulla il proprio Pass Eurosport, potremmo sospendere l'accesso dell’utente al proprio Pass Eurosport e/o al proprio Account dopo averne dato notifica fino a quando noi (o la terza parte rilevante) non avremo ottenuto un metodo di pagamento valido. L’utente riceverà una notifica di tale tentativo fallito e gli verrà offerta l'opportunità di aggiornare il proprio metodo di pagamento. Aggiornando il proprio metodo di pagamento nell’Account disponibili qui, l'utente ci autorizza ad addebitare sul metodo di pagamento aggiornato il proprio Pass Eurosport e rimane responsabile di qualsiasi importo non ancora pagato. Ciò potrebbe comportare una modifica delle date di pagamento o del periodo di abbonamento.

7.7 Ci riserviamo il diritto di modificare la data in cui addebitiamo il costo dell'abbonamento all'utente previo avviso se il metodo di pagamento non è stato autorizzato o automaticamente se la data di rinnovo dell'abbonamento non ricorre in un determinato mese; ad esempio, se di norma l'addebito avviene il 30° giorno di ciascun mese, a febbraio verrà addebitato il 28° giorno.

7.8 Ci avvaliamo di altre società (comprese quelle dello stesso gruppo di DEL), agenti o appaltatori per elaborare operazioni tramite carta di credito e altri metodi di pagamento.

7.9 Se ci si iscrive a un Pass Eurosport che inizia con un periodo di accesso gratuito o se si utilizza un'Offerta promozionale che consente l'accesso gratuito a un Pass Eurosport, ma richiede anche di fornire i dettagli di pagamento, è possibile che venga temporaneamente addebitato un ammontare simbolico all'inizio del periodo gratuito o dell'Offerta promozionale.

8. Variazioni di prezzo

8.1 Di tanto in tanto, potremmo modificare il prezzo del Pass Eurosport. Eventuali variazioni di prezzo verranno applicate non prima di 30 giorni successivi alla notifica e dopo la data di rinnovo del Pass Eurosport in corso di validità. Comunicheremo la data da cui entrerà in vigore la variazione di prezzo. Se l'utente ha acquistato un Pass Eurosport tramite uno dei nostri partner terzi (incluso Apple o Google), le variazioni di prezzo saranno soggette ai termini e alle condizioni di tale terza parte.

8.2 Se informiamo l'utente di una variazione di prezzo e l'utente non desidera mantenere il proprio Pass Eurosport al nuovo prezzo di abbonamento, l'utente può annullare il Pass Eurosport prima dell'inizio del periodo di abbonamento successivo seguendo la procedura di cancellazione indicata nel proprio Account (come descritto nella sezione 11). L'utilizzo continuo del proprio Pass Eurosport e/o il pagamento per il nuovo periodo di abbonamento al nuovo prezzo di abbonamento saranno considerati come il consenso dell'utente a una variazione del prezzo.

9. Modifiche dei Contenuti

9.1 Come menzionato in precedenza nella descrizione del Servizio, i Contenuti cambieranno regolarmente - ciò significa che alcuni sport, eventi, articoli, programmi, canali, ecc. potrebbero diventare disponibili mentre altri sport, eventi, articoli, programmi, canali, ecc. smetteranno di essere disponibili.

9.2 La disponibilità dei Contenuti potrebbe variare per vari motivi, tra cui i casi in cui terze parti titolari dei diritti revochino o limitino il nostro diritto di utilizzare tali Contenuti nell'ambito del Servizio o per motivi legali o governativi.

9.3 Forniamo il nostro Servizio su base continuativa e non possiamo prevedere cosa potrebbe cambiare in futuro. Ciò significa che potremmo apportare modifiche ai Contenuti diverse da quelle indicate nei presenti Termini di utilizzo.

9.4 Cercheremo di evitare di apportare modifiche materialmente dannose ai Contenuti (come descritto nella sezione 10.2 (b) di seguito); tuttavia, in tal caso, ne daremo informazione in conformità alla sezione 10.2 (b) di seguito.

9.5 Potremmo non riuscire ad avvisare l'utente in anticipo di ogni modifica ai Contenuti. Per i dettagli sulla disponibilità dei Contenuti, è necessario consultare il Sito Web e le App qui.

10. Modifiche al Servizio

10.1 Accesso gratuito:

(a) Potremmo apportare modifiche o interrompere gli elementi gratuiti del Servizio in qualsiasi momento senza fornire all'utente alcun preavviso.

(b) Ciò include qualsiasi parte del Servizio a cui sia possibile accedere come ospite non registrato e come titolare di un Account Eurosport, senza acquistare un Pass Eurosport. Tali modifiche potrebbero essere apportate (ad esempio): qualora fossimo costretti a rimuovere determinate caratteristiche o funzionalità e/o impedire l'accesso alle parti gratuite del Servizio a determinati dispositivi o piattaforme. Di tanto in tanto, potremmo inoltre migliorare, aggiornare od ottimizzare gli aspetti gratuiti del Servizio.

10.2 Servizio a pagamento:

(a) Potrebbero inoltre verificarsi casi in cui sia necessario apportare modifiche alle parti del Servizio a cui è possibile accedere solo con un Pass Eurosport (il "Servizio a pagamento"). Apporteremo modifiche al Servizio a pagamento solo se abbiamo un motivo valido per farlo, tra cui:

(i) apportare modifiche al design o al layout del Servizio;

(ii) migliorare e ampliare le caratteristiche e le funzionalità disponibili nell'ambito del Servizio a pagamento; o

(iii) conformarci a una modifica delle leggi applicabili o per affrontare un potenziale rischio di sicurezza.

(b) Nel caso in cui sia necessario apportare una modifica:

(i) al Servizio a pagamento che sia a svantaggio dell'utente; o

(ii) che apporti una variazione sostanziale pregiudizievole ai Contenuti, ad esempio la rimozione di canali high profile o ampie categorie di Contenuti;

in qualsiasi momento durante l'utilizzo del proprio Pass Eurosport ne daremo opportuna comunicazione con un preavviso di almeno 30 giorni e il diritto di cancellazione. La mancata cancellazione del proprio Pass Eurosport dopo la notifica di tali eventuali modifiche e prima che tali modifiche siano applicate, sarà ritenuta un'accettazione delle modifiche.

(A) Cercheremo di assicurarci che qualsiasi modifica che sia a svantaggio dell'utente non entri in vigore durante ilperiodo di abbonamento in corso di validità. Ciò significa che informeremo l'utente in anticipo e l'utente avrà la possibilità di cancellare l'abbonamento al proprio Pass Eurosport prima che la modifica abbia effetto (all'inizio del periodo di abbonamento successivo) seguendo la procedura riportata alla sezione 11 (Cancellazione).

(B) Se tale modifica entrerà in vigore durante il periodo di abbonamento in corso di validità, l'utente sarà comunque in grado di cancellare il proprio Pass Eurosport prima dell'entrata in vigore della modifica. In tali circostanze, rimborseremo all'utente gli importi corrisposti per il Servizio a pagamento di cui non ha usufruito.

10.3 La presente sezione 10 non si applica alle modifiche irrilevanti apportate a qualsiasi parte del Servizio che non impediscano l'utilizzo del Servizio, incluse (senza limitazione) semplici modifiche di progettazione o modifiche ai Contenuti rientranti nei casi delineati nella sezione 9.

11. Cancellazione

11.1 L'utente può cancellare il proprio Pass Eurosport in qualsiasi momento prima della conclusione del periodo di abbonamento in corso di validità (o del periodo di accesso gratuito) e, se non diversamente indicato nelle Informazioni sul Pass Eurosport per il proprio Paese (come descritto nella sezione 11.2), la cancellazione sarà efficace a partire dalla conclusione dell'attuale periodo di abbonamento (o periodo di accesso gratuito). Ciò significa che se l’utente è nel mezzo del periodo di abbonamento (o periodo di accesso gratuito), questipotrà continuare a utilizzare il Pass Eurosport fino al termine del periodo di abbonamento (o del periodo di accesso gratuito), salvo diversa comunicazione da parte nostra.

11.2 In alcuni territori, alcuni tipi di Pass Eurosport prevedono un termine minimo che scade prima della conclusione del periodo di abbonamento in corso di validità. Ciò può applicarsi al periodo di abbonamento iniziale o a qualsiasi periodo di rinnovo. Ciò significa che l'utente potrebbe avere la possibilità di cancellare il proprio Pass Eurosport e tale cancellazione decorrerà a partire dalla conclusione del termine minimo o immediatamente (se il termine minimo è scaduto). Per ulteriori informazioni sul termine minimo e sui diritti di cancellazione applicabili al proprio Pass Eurosport, si prega di consultare le Informazioni sul Pass [GC11] Eurosport per il proprio Paese.

11.3 Per gestire o cancellare il proprio Pass Eurosport, consultare l'area Account del proprio AccountEurosport.

11.4 Se l'utente si è iscritto a un Pass Eurosport attraverso una terza parte (ad esempio tramite un app store o uno dei nostri partner) e desidera cancellare la propria iscrizione, dovrà farlo tramite quella terza parte. Ad esempio, potrebbe essere necessario accedere alle impostazioni del dispositivo o visitare l'account del proprio app store e disattivare il rinnovo automatico per Eurosport.

11.5 Acquistando un Pass Eurosport da noi, l'utente accetta che: (a) forniremo immediatamente l'accesso al suo Pass Eurosport (e ai Contenuti disponibili tramite tale Pass Eurosport); e (b) laddove otteniamo il consenso dell'utente al momento dell'iscrizione, l'utente rinuncia a qualsiasi eventuale diritto a: (i) cambiare idea sul proprio Pass Eurosport; e (ii) ricevere un rimborso durante qualsiasi periodo entro cui esercitare il diritto di recesso.

11.6 Se l'utente risiede in Norvegia, può trovare ulteriori informazioni sul proprio diritto di cambiare idea durante qualsiasi periodo entro cui esercitare il recesso applicabile nelle Informazioni sul Pass Eurosport.

12. Piattaforme e servizi di terze parti

12.1 Se si accede al Servizio o si acquista un Pass Eurosport attraverso una terza parte (ad esempio, tramite un app store o un pacchetto di servizi forniti da uno dei nostri partner terzi) o un altro prodotto o servizio venduto da quella terza parte o DEL:

(a) l'utente sarà soggetto ai termini della terza parte o ai termini di tale altro prodotto o servizio (incluse eventuali regole di utilizzo applicabili);

(b) qualsiasi pagamento per un Pass Eurosport sarà dovuto a tale terza parte o per tale altro prodotto o servizio;

(c) le informazioni importanti su:

(i) termini di vendita;

(ii) addebiti;

(iii) imposte;

(iv) metodi di pagamento;

(v) il diritto di annullare una transazione e quando è possibile esercitare tale diritto (ove applicabile); e

(vi) le fasi tecniche per concludere una transazione,

saranno riportate nel dettaglio nei termini e condizioni delle parti terze o nei termini e condizioni dell'altro prodotto o servizio; e

(d) l'utente deve attenersi a tali termini e condizioni delle parti terze, nonché ai presenti Termini di utilizzo. In caso di incoerenza tra i presenti Termini di utilizzo e i termini e le condizioni delle parti terze, saranno applicati i termini delle parti terze.

12.2 Se l'utente sta pagando un Pass Eurosport tramite una terza parte (ad esempio un app store o tramite uno dei nostri partner) o tramite un altro prodotto o servizio venduto da quella terza parte o DEL e desidera modificare il metodo di pagamento, dovrà farlo attraverso quella terza parte o l'altro prodotto o servizio. In caso di problemi di fatturazione o pagamento in tali circostanze, si prega di contattare direttamente tale terza parte per discutere di rimborsi o crediti relativi al proprio Pass Eurosport.

13. Limitazioni inerenti ai dispositivi, dispositivi supportati e aggiornamenti

13.1 L'utente potrebbe essere in grado di guardare i Contenuti utilizzando il proprio Pass Eurosport su un certo numero di dispositivi contemporaneamente. È possibile sapere di più su tali limitazioni inerenti ai dispositivi nel nostro Centro assistenza.

13.2 La disponibilità e la funzionalità del Servizio, del proprio Pass Eurosport e dei Contenuti dipendono dalla qualità della propria connessione Internet e dalle capacità del dispositivo. Come descritto nella pagina di selezione del Pass Eurosport e nel nostro Centro assistenza, alcune funzioni del Servizio potrebbero non essere disponibili su tutti i dispositivi o su tutti i sistemi operativi. Visitare il Centro assistenza per visualizzare l'elenco completo dei dispositivi supportati e i requisiti del sistema operativo.

13.3 Per ottenere la migliore esperienza e per assicurarsi che il Servizio funzioni correttamente, consigliamo di accettare eventuali aggiornamenti del Servizio se e quando disponibili. Ciò può anche comportare che venga richiesto un aggiornamento del sistema operativo del proprio dispositivo. Man mano che verranno rilasciati nuovi sistemi operativi e dispositivi, nel tempo potremmo smettere di supportare versioni precedenti. L'utente è tenuto a visitare regolarmente il Centro assistenza per visualizzare l'elenco completo dei dispositivi attualmente supportati e i requisiti del sistema operativo.

13.4 L'utilizzo di eventuali aggiornamenti, modifiche o versioni sostitutive del Servizio sarà disciplinato dai presenti Termini di utilizzo e da eventuali termini ulteriori accettati durante l'installazione di tali aggiornamenti, modifiche o versioni sostitutive.

14. Utilizzo dei dati

L'utente è responsabile di tutti gli accessi a Internet, dei dati mobili o delle altre spese sostenute durante l'utilizzo del Servizio e del proprio Pass Eurosport. Riprodurre in streaming e scaricare contenuti audiovisivi come video e giochi può comportare l'utilizzo di molti dati.

15. Proprietà

15.1 I Contenuti del Servizio sono di nostra proprietà o ci sono stati concessi in licenza e sono soggetti al nostro copyright, ai nostri diritti sui marchi e ad altri diritti di proprietà intellettuale. Pertanto, l'utente non dispone di alcun diritto di proprietà intellettuale su, o verso, qualsiasi parte del Servizio, ad eccezione del diritto di utilizzarlo in conformità ai presenti Termini di utilizzo.

15.2 L'utente non può rimuovere, alterare o modificare in alcun modo le note di copyright o le altre indicazioni di proprietà comprese nel Servizio o nei Contenuti.

15.3 Qualsiasi copia, accesso, trasferimento, esibizione pubblica o comunicazione al pubblico o altro utilizzo di qualsiasi parte del Servizio (inclusi i Contenuti) diversa/o da quanto espressamente autorizzato dai presenti Termini di utilizzo costituirà una violazione dei nostri diritti di proprietà intellettuale (e di quelli dei rispettivi titolari) e una violazione dei presenti Termini di utilizzo.

15.4 Nell'eventualità di tale violazione, noi, o una delle nostre società affiliate, potremmo risolvere il contratto con effetto immediato e bloccare l'accesso dell’utente al Servizio, nonché chiudere qualsiasi Account Eurosport che l'utente possieda e far valere qualsiasi diritto o esperire qualsiasi rimedio a nostra disposizione.

16. Contenuti

16.1 Se si dispone di un Account Eurosport, l'utente potrebbe essere in grado di interagire con i Contenuti del Servizio, inclusa la possibilità di mettere “like” e condividere i Contenuti.

16.2 L'utente accetta:

(a) di non condividere, contribuire o caricare Contenuti diffamatori, offensivi, illegali, altrimenti discutibili, che violino i diritti di terzi o i presenti Termini di utilizzo; e

(b) che i Contenuti che invia al Servizio non conterranno alcun materiale di terzi soggetto a copyright o materiale soggetto ad altri diritti di proprietà di terzi (inclusi diritti di privacy o diritti di pubblicità), a meno che non sia in possesso di una licenza formale o del permesso del legittimo proprietario o sia altrimenti legalmente autorizzato a condividere il materiale in questione.

16.3 Ci riserviamo il diritto (ma non avremo alcun obbligo) di decidere se i Contenuti sono conformi ai requisiti stabiliti nei presenti Termini di utilizzo e potremmo rimuovere, modificare o cancellare tali Contenuti, interrompere o sospendere l'accesso dell'utente con riferimento alla possibilità di caricare Contenuti e/o terminare o sospendere l'Account Eurosport dell'utente senza preavviso, qualora dovessimo venire a conoscenza di qualsiasi violazione dei presenti Termini di utilizzo.

17. Utilizzo del Servizio

17.1 L'utente conferma di:

(a) rispettare in ogni momento i presenti Termini di utilizzo; e

(b) non utilizzare il Servizio per scopi illegali o in modo tale da violare i diritti di terzi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

17.2 L'utente può utilizzare e visualizzare il Servizio esclusivamente ad uso personale e non commerciale. Durante l'utilizzo del Servizio, garantiamo una licenza limitata, non esclusiva e non trasferibile per accedere ai Contenuti e trasmetterli, scaricarli, archiviarli temporaneamente e visualizzarli. I Contenuti a cui è possibile accedere sul Servizio varieranno a seconda che l'utente disponga o meno di un Account Eurosport e in base al proprio tipo di Pass Eurosport. Fatto salvo per la licenza limitata garantita all'utente nei presenti Termini di utilizzo, all'utente non verrà trasferito alcun diritto, titolo o interesse relativamente al Servizio.

17.3 L'utente non deve e non deve consentire a terzi di:

(a) trasmettere, mandare in onda, visualizzare, eseguire, pubblicare, concedere in licenza, offrire in vendita, creare e/o distribuire copie di qualsiasi parte del Servizio a beneficio di terzi o esibire qualsiasi Servizio in qualsiasi luogo pubblico;

(b) inquadrare qualsiasi elemento dei Contenuti o del Servizio o incorporare qualsiasi parte del Servizio in un altro sito Web, in un'altra applicazione, in un altro servizio online o servizio audiovisivo, di nostra proprietà o di proprietà dei nostri partner;

(c) accedere o visualizzare qualsiasi parte del Servizio e/o acquistare il proprio Pass Eurosport utilizzando una rete proxy virtuale;

(d) utilizzare il nome utente e la password per accedere al proprio Account Eurosport o Pass Eurosport senza autorizzazione;

(e) tentare di alterare, modificare, fare reverse engineering, disassemblare, decompilare, trasferire, scambiare o tradurre il Servizio, a meno che non abbia il diritto di farlo;

(f) rimuovere, disattivare, degradare o contrastare qualsiasi delle protezioni del contenuto nel Servizio o nei Contenuti;

(g) acquisire o prelevare dati personali di qualsiasi utente del Servizio (incluso qualsiasi nome di account) o utilizzare qualsiasi robot, bot, scraper, applicazione di ricerca/recupero di siti, proxy o altro dispositivo, metodo, sistema o processo manuale o automatico per accedere, recuperare, indicizzare, fare "data mining" o riprodurre o eludere in qualsiasi modo la struttura di navigazione o la presentazione del Servizio, del proprio Pass Eurosport o dei Contenuti.

17.4 L'utente acconsente a non registrarsi più volte a un periodo di accesso gratuito o allo stesso tipo di Offerta promozionale. Una qualsiasi di queste azioni sarà considerata una violazione dei presenti Termini di utilizzo e potrà comportare la cessazione dell'Account Eurosport e/o del Pass Eurosport.

18. Utilizzo del Servizio al di fuori del proprio Paese di residenza

18.1 Se l'utente risiede nell'Unione europea (UE), può accedere ai Contenuti di norma disponibili con il proprio Pass Eurosport quando visita un altro Paese dell'UE, senza alcun costo aggiuntivo. Ciò significa che può utilizzare lo stesso servizio che usa a casa anche all'estero; accedere agli stessi Contenuti, nella stessa lingua, esattamente come fa tramite il proprio Pass Eurosport quando è a casa. Tale accesso è disponibile solo se si trova temporaneamente in un altro Paese dell'UE e noi siamo in grado di verificare che il suo Paese di residenza fa parte dell'UE.

18.2 Per maggiori informazioni sull'accesso al Servizio al di fuori del proprio Paese, visitare il Centro assistenza.

19. Cessazione del diritto a utilizzare il Servizio

19.1 Abbiamo facoltà di porre fine al nostro accordo con l'utente (e, di conseguenza, al diritto dell'utente di utilizzare il Servizio) in qualsiasi momento. Qualora ponessimo fine al nostro accordo con l'utente dopo che questi abbia acquistato un Pass Eurosport, forniremo all'utente un preavviso nel primo momento ragionevolmente possibile e garantiremo all'utente di: (i) avere accesso agli elementi a pagamento del Servizio a cui il proprio Pass Eurosport si riferisce per la parte rimanente del periodo di abbonamento; o (ii) ottenere un rimborso per qualsiasi parte rimanente del periodo di abbonamento successiva alla data di risoluzione del nostro accordo. L'utente ha anche la facoltà di risolvere il contratto stipulato con noi per il proprio Pass Eurosport in qualsiasi momento, in conformità alla sezione 11.

19.2 In ogni caso, potremmo immediatamente interrompere o sospendere il diritto dell'utente di utilizzare tutto o parte del Servizio o del proprio Pass Eurosport, qualora l'utente abbia violato gravemente i presenti Termini di utilizzo o stia utilizzando una parte del Servizio in modo fraudolento, illegale o in qualsiasi modo diverso da quanto previsto. Sarà nostra cura informare l'utente della nostra eventuale decisione di porre fine o sospendere il diritto dell'utente all'utilizzo del Servizio. Se quanto compiuto dall'utente può essere sanato, concederemo all'utente una ragionevole possibilità di farlo.

19.3 Se facciamo cessare il diritto dell'utente di utilizzare il Servizio, il suo Account Eurosport o il suo Pass Eurosport, l'utente deve interrompere tutte le attività autorizzate dai presenti Termini di utilizzo, compreso il proprio utilizzo del Servizio.

20. Le nostre responsabilità nei confronti dell'utente

20.1 L'utente dispone di alcuni diritti previsti dalle leggi in vigore nel proprio Paese. Nulla di quanto contenuto nei presenti Termini di utilizzo è inteso a influire su questi diritti e non escludiamo la nostra responsabilità laddove non ci sia permesso di farlo in conformità alle leggi vigenti nel Paese di residenza dell'utente. Per maggiori informazioni sui propri diritti, contattare la propria associazione dei consumatori locale.

20.2 Ci assumiamo la responsabilità per eventuali decessi o lesioni personali causati dalla nostra negligenza o da quella dei nostri dipendenti ed agenti. Siamo inoltre responsabili di dichiarazioni false e fraudolente, comportamenti dolosi o colpa grave da parte nostra o dei nostri dipendenti o agenti.

20.3 In caso di nostra violazione dei presenti Termini di utilizzo, saremo unicamente responsabili per le perdite prevedibili. Le perdite sono prevedibili laddove siano ovvie, oppure sia l'utente che DEL abbiano contezza del loro eventuale verificarsi al momento dell'accettazione dei presenti Termini di utilizzo.

20.4 Non siamo responsabili per:

(a) qualsiasi utilizzo del Servizio e dei Contenuti da parte dell'utente che non sia da noi autorizzato ai sensi dei presenti Termini di utilizzo;

(b) qualsiasi malfunzionamento o interruzione del Servizio o dei Contenuti a causa di circostanze imprevedibili al di fuori del nostro controllo che ci impediscano di adempiere ai nostri obblighi nei confronti dell'utente e che possano essere considerate un "evento di forza maggiore" ai sensi della legge locale (ove applicabile). Ciò potrebbe essere dovuto a eventi come fulmini, inondazioni, condizioni meteorologiche avverse, incendi, esplosioni, attività terroristiche, epidemie, rivolte, guerre, qualsiasi azione espletata da un governo o altra autorità pubblica, scioperi o altre azioni sindacali, laddove tali eventi siano imprevedibili e al di fuori del nostro controllo;

(c) qualsiasi mancanza di funzionalità o mancata fornitura di qualsiasi parte del Servizio o dei Contenuti, o qualsiasi perdita di contenuti o dati dovuta a:

(i) le apparecchiature, i dispositivi, il sistema operativo o la connessione a Internet dell’utente (inclusi malware, virus o bug provenienti da terze parti o presenti su qualsiasi dispositivo dell’utente);

(ii) l'incapacità dell'utente di scaricare qualsiasi aggiornamento o la versione pubblicata più recente del Servizio o di soddisfare i requisiti di compatibilità; o

(iii) le conseguenze della modifica delle apparecchiature, dei dispositivi, dei sistemi operativi o della connessione a Internet da parte dell’utente;

(d) l'incompatibilità di qualsiasi parte del Servizio o dei Contenuti con qualsiasi altro software o hardware (incluso uno dei dispositivi dell'utente) come spiegato nel nostro Centro assistenza; e

(e) azioni di terze parti non soggette al nostro ragionevole controllo, che possono includere produttori o fornitori di un sistema operativo del dispositivo.

20.5 A parte la responsabilità derivante dalle circostanze descritte nelle sezioni 20.1 e 20.2 (che è illimitata), nella misura massima consentita dalla legge locale, la nostra totale responsabilità nei confronti dell'utente per tutti i danni derivanti dall'utilizzo del Servizio sarà limitata all'importo totale pagato per il proprio Pass Eurosport.

20.6 Non possiamo garantire che il Servizio o i Contenuti saranno interamente privi di bug o errori o che il proprio accesso sarà esente da interruzioni (ad esempio potrebbero esserci momenti di interruzione per manutenzione o aggiornamenti, cali di corrente o guasti al server, o altre ragioni fuori dal nostro controllo), tuttavia, qualora fossimo al corrente di problemi tecnici, proveremo sempre a risolverli.

21. Inserzioni pubblicitarie e siti Web di terzi

21.1 Il Servizio e i Contenuti potrebbero contenere inserzioni pubblicitarie. Nella misura prevista dalla legge, non siamo responsabili nei confronti dell'utente per l'affidamento fatto da quest'ultimo sulla completezza, accuratezza o sussistenza di qualsiasi pubblicità sul Servizio e sui Contenuti, laddove tale pubblicità sia al di fuori del nostro controllo.

21.2 Il Servizio può includere link ipertestuali ad altri siti Web che non sono di nostra proprietà o non sono controllati da noi.

(a) Non abbiamo il controllo e non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla disponibilità, i contenuti, le informative sulla privacy o le pratiche di siti Web di terzi.

(b) L'utente prende atto e accetta che non siamo responsabili per eventuali perdite o danni che potrebbe sostenere a causa della disponibilità di tali siti Web o risorse esterni o come conseguenza di un proprio eventuale affidamento fatto sulla completezza, accuratezza o sussistenza di qualsiasi pubblicità, prodotto o altro materiale presente o disponibile su tali siti Web o risorse.

21.3 Invitiamo l'utente a prestare attenzione al momento in cui abbandona il Servizio e di leggere i termini e condizioni e l'informativa sulla privacy di ognuno di questi altri siti dallo stesso visitati.

22. Segnalazione dei Contenuti

Se all'interno del Servizio l'utente vede Contenuti che desidera contrassegnare o segnalarci perché, ad esempio, ritiene che violino i diritti di proprietà intellettuale altrui, invitiamo a seguire le istruzioni riportate nel nostro Centro assistenza.

23. Modifiche ai presenti Termini di utilizzo

23.1 Abbiamo il diritto di modificare i presenti Termini di utilizzo in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

(a) per migliorare i Termini di utilizzo, per rendere i nostri Termini di utilizzo più chiari o più facili da comprendere o per far sì che tutti i nostri clienti si attengano agli stessi Termini di utilizzo;

(b) per ottemperare ai requisiti legali o normativi, come le leggi applicabili a noi e al nostro accordo stipulato con l'utente, o qualora fossimo soggetti a un provvedimento o una sentenza dell'autorità giudiziaria;

(c) per fornire all'utente ulteriori informazioni sul Servizio;

(d) laddove apportassimo modifiche al Servizio al fine di migliorarlo, compresa l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del Servizio aggiungendo caratteristiche, funzionalità o contenuti ulteriori;

(e) laddove aggiornassimo i dettagli o la struttura del Pass Eurosport dell'utente o di qualsiasi altro Pass Eurosport o dei prodotti da noi offerti sul Servizio;

(f) laddove sia nostra intenzione modificare il modo in cui strutturiamo il nostro Servizio o riorganizziamo il modo in cui strutturiamo o gestiamo la nostra attività; o

(g) per motivi di sicurezza, inclusa l'eventuale introduzione di controlli di sicurezza o software aggiuntivi a protezione dei nostri Contenuti o del nostro Servizio.

Inoltre, forniamo il Servizio su base continuativa e non possiamo prevedere cosa potrebbe cambiare in futuro. Ciò significa che possiamo apportare modifiche o aggiunte ai presenti Termini di utilizzo per ragioni diverse da quelle indicate sopra.

23.2 In caso di modifica dei presenti Termini di utilizzo, sarà nostra cura darne informazione all'utente. Informeremo l'utente prima di apportare qualsiasi modifica, a meno che detta modifica non debba essere implementata rapidamente per motivi di sicurezza, di legge o regolamentari, nel qual caso la notificheremo non appena sarà possibile.

23.3 Laddove una qualsiasi modifica apportata ai presenti Termini di utilizzo vada a svantaggio dell'utente, informeremo l'utente di tali modifiche con almeno 30 giorni di preavviso e l'utente avrà la possibilità di cancellare il Pass Eurosport prima che le modifiche diventino efficaci. La mancata cancellazione del proprio Pass Eurosport dopo la notifica di tali eventuali modifiche e prima che tali modifiche siano applicate, sarà ritenuta un'accettazione delle modifiche.

(a) Cercheremo di assicurarci che qualsiasi modifica che sia a svantaggio dell'utente non entri in vigore durante il periodo di abbonamento in corso di validità. Ciò significa che informeremo l'utente in anticipo e l'utente avrà la possibilità di cancellare l'abbonamento al proprio Pass Eurosport prima che la modifica abbia effetto (all'inizio del periodo di abbonamento successivo) seguendo la procedura riportata alla sezione 11 (Cancellazione).

(b) Se una modifica svantaggiosa entrerà in vigore durante il periodo di abbonamento in corso di validità, l'utente sarà comunque in grado di cancellare il proprio Pass Eurosport prima dell'entrata in vigore della modifica. In tali circostanze, rimborseremo all'utente gli importi corrisposti per il Servizio a pagamento di cui non ha usufruito.

23.4 La versione più aggiornata dei Termini di utilizzo sarà sempre disponibile sul Sito Web e sulle App dalla data della sua entrata in vigore.

24. Messaggi inerenti al Servizio

24.1 Se l'utente ha effettuato l'iscrizione a un Account Eurosport, invieremo all'utente le informazioni relative al proprio utilizzo del Servizio, al proprio Account Eurosport e/o a qualsiasi Pass Eurosport acquistato (ad es. modifiche della password, autorizzazioni di pagamento, fatture o metodi di pagamento, messaggi di conferma, aggiornamenti di contenuti e funzionalità e altri messaggi di servizio o di natura commerciale) tramite messaggio all'interno del Servizio o tramite SMS o e-mail ai recapiti di contatto forniti durante la registrazione.

24.2 Se l'utente ha effettuato l'iscrizione tramite una terza parte, ad esempio tramite uno dei nostri partner o utilizzando le credenziali di un proprio account su un'altra piattaforma, possiamo ottenere il suo indirizzo e-mail da tale terza parte o piattaforma per inviare all'utente aggiornamenti e messaggi inerenti al Servizio.

25. Trasferimento dei diritti

Il contratto stipulato tra noi e l'utente è personale e nessuna terza parte è tenuta a trarne beneficio. Con il consenso dell'utente, possiamo trasferire i nostri diritti e doveri ai sensi dei presenti Termini di utilizzo a qualsiasi società, impresa o persona, a condizione che il Pass Eurosport dell'utente non venga colpito negativamente a seguito di tale trasferimento. A meno che i nostri diritti ai sensi dei presenti Termini di utilizzo non siano trasferiti a terzi nel corso di una fusione, acquisizione di altri trasferimenti della nostra attività, l'utente ha il diritto di cancellare il proprio Pass Eurosport prima del trasferimento. L'utente non può trasferire a nessuno i propri diritti e obblighi previsti dai presenti Termini di utilizzo.

26. Separabilità

Laddove un paragrafo o una sezione dei presenti Termini di utilizzo sia ritenuta illegittima, non valida o non applicabile da un tribunale o un'autorità giudiziaria, tale paragrafo o sezione sarà ritenuto/a come rimosso/a. La validità e l'applicabilità delle restanti parti dei presenti Termini di utilizzo continueranno a permanere e non ne saranno interessate.

27. Rinuncia

Nel caso in cui non riuscissimo o decidessimo di non esercitare alcun diritto di rivalsa a noi spettante, ciò non costituirà una rinuncia di tale diritto se non altrimenti comunicato all’utente per iscritto.

28. Legge applicabile

28.1 I presenti Termini di utilizzo saranno disciplinati e interpretati in conformità alle leggi del Paese identificato nella tabella di seguito. Tuttavia, i presenti Termini di utilizzo non limiteranno alcun diritto di protezione del consumatore previsto dalle normative vigenti nel proprio Paese di residenza.

Paese di residenza Legge applicabile Finlandia Legge finlandese Polonia Legge polacca Spagna Legge spagnola Resto del mondo Inghilterra e Galles

28.2 Se l'utente vive in Inghilterra o Galles, potrà intentare un'azione riguardante o derivante dai presenti Termini di utilizzo solo nei tribunali di Inghilterra e Galles. Se l'utente non vive in Inghilterra o Galles, potrà intentare un'azione nei tribunali del proprio Paese di residenza.

29. Reclami

29.1 In caso di reclami, invitiamo a parlarne in primo luogo con noi contattandoci ai recapiti riportati di seguito.

29.2 Inoltre, prima che il Regno Unito lasci l'Unione europea ("Brexit") e sia soggetto a qualsiasi periodo transitorio pre-Brexit, si noti che se l'utente vive in uno Stato membro dell'Unione Europea, o in Norvegia, Islanda o Liechtenstein, le controversie potrebbero essere presentate ai fini della risoluzione online sulla piattaforma di risoluzione delle controversie online (Online Dispute Resolution, "ODR") della Commissione Europea disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ad eccezione di quanto indicato di seguito, attualmente non utilizziamo la risoluzione alternativa delle controversie, neanche attraverso la piattaforma ODR, come mezzo per la risoluzione dei reclami dei consumatori.

(a) Se l'utente vive in Finlandia, ha il diritto di presentare una controversia al Consumer Disputes Board (in conformità alla legge finlandese in materia di protezione dei consumatori). L'indirizzo del Consumer Disputes Board è Hämeentie 3, PO Box 306, FI-00531 Helsinki e il sito Web è disponibile all'indirizzo www.kuluttajariita.fi.

(b) Se l'utente vive in Svezia, qualsiasi controversia derivante da o correlata ai presenti Termini di utilizzo che non sia possibile risolvere reciprocamente, può essere risolta dal Consiglio nazionale svedese per le controversie dei consumatori ('"ARN"), Box 174, 101 23 Stoccolma, Svezia (www.arn.se). L'ARN è un'autorità pubblica preposta alla risoluzione delle controversie tra consumatori e operatori del settore. Come consumatore, è possibile che tale controversia venga risolta dall'ARN gratuitamente. Rispetteremo la decisione dell'ARN.

30. Contatti

L'utente può contattarci all'indirizzo customerservice@eurosportplayer.com o utilizzare i recapiti riportati nel nostro Centro assistenza.