Perché stiamo rimuovendo i commenti

Questo è chiaramente un grande cambiamento per noi. Ed ecco perché lo stiamo facendo.

La nostra sezione dei commenti era un luogo in cui miravamo a creare una comunità di amanti di sport e di persone che potessero condividere la stessa passione. I vostri commenti hanno avuto il merito di arricchire i nostri contenuti e di creare una comunità riconosciuta e apprezzata nel mondo dello sport attorno al brand di Eurosport.

Purtroppo, però, non riusciamo più ad apprezzare alcuni commenti dei nostri utenti nella nostra comunità: troppo spesso, infatti, nei toni prevale la mancanza di rispetto.

Tutto questo ci ferisce personalmente e mina i valori di integrazione che Eurosport cerca di difendere. E soprattutto rende chiaro il fatto che i nostri contenuti non sono più uno strumento per la nostra comunità nel modo in cui li avevamo inizialmente intesi. Vogliamo che i nostri lettori si sentano sempre considerati e al sicuro quando utilizzano il nostro servizio, invece di essere offesi e provocati. Questa è una ragione sufficiente per chiuderli, per adesso.

Siamo estremamente grati a tutti coloro che hanno lasciato commenti costruttivi su Eurosport nell’arco degli anni. Avete ampliato la nostra conoscenza sportiva, offerto punti di vista preziosi alle nostre notizie, ai nostri eventi, alle nostre personalità sportive e - bisogna dirlo – non avete mai fatto passare un errore inosservato. Per questo vi ringraziamo!

Nel frattempo, stiamo vagliando nuovi modi per promuovere la comunità, che siano più al passo coi tempi e, ancora più importante, che siano più accoglienti e coinvolgenti per tutti. Annunceremo presto un nuovo servizio di commenti, non appena avremo trovato il modo di realizzarlo.

Grazie per l’attenzione.