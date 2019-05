Politica sulla privacy Eurosport e trattamento dei dati personali

EUROSPORT

La nostra società si impegna a proteggere e rispettare la privacy degli utenti. La presente Politica di Riservatezza illustra i vari tipi di dati personali da noi raccolti, tramite i nostri siti web su eurosport.com ed eurosportplayer.com (i “Siti”), le nostre App per vari dispositivi e tramite la nostra fornitura di servizi di intrattenimento, video e contenuti digitali su piattaforme nostre e di terze parti (i “Servizi Eurosport”), le modalità con cui gli stessi vengono utilizzati, i soggetti con i quali vengono condivisi e come i dati siano protetti.

Leggere attentamente quanto segue per comprendere la nostra visione e le nostre politiche riguardanti i dati personali degli utenti e le modalità di trattamento. Continuando a utilizzare i nostri siti web, le App e i servizi Eurosport o sottoscrivendo i nostri servizi, l’utente conferma di aver letto e compreso la presente Politica di Riservatezza nella sua interezza.

Panoramica

Rispettiamo il diritto alla riservatezza dell’utente e non chiederemo né raccoglieremo informazioni maggiori di quelle necessarie per fornire i servizi richiesti. Il nostro obiettivo complessivo è di garantire che la raccolta e l’utilizzo dei dati personali siano appropriati per la fornitura di servizi all’utente e siano conformi alle leggi sulla protezione dei dati applicabili.

Ulteriori dettagli su come attuiamo tale obiettivo sono indicati in ciascuna sezione della nostra Politica di Riservatezza come segue:

Chi siamo

I dati a cui si applica la presente Politica di Riservatezza

Minori

Dati personali raccolti sull’utente

Come utilizziamo i Dati personali dell’utente?

Come condividiamo i tuoi dati personali e con chi li condividiamo

Trasferimenti internazionali

Cookie

Sicurezza

Conservazione dei dati

I diritti dell’utente

Siti di terze parti

Modifiche alla presente Politica di Riservatezza

Reclami, domande e suggerimenti

Chi siamo

Eurosport, SAS of 3 rue Gaston et René Caudron, 92798 Issy les Moulineaux Cedex 9, France (numero di iscrizione al registro di commercio: 353 735 657) è il responsabile del trattamento dei dati per i siti web e le applicazioni mobile di Eurosport, ad esclusione del servizio di abbonamento Eurosport Player e del sito web e dell’applicazione mobile associati al servizio Eurosport Player. DPlay Entertainment Limited of Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, United Kingdom (numero di iscrizione al registro di commercio 09615785) è il responsabile del trattamento dei dati per il servizio Eurosport Player e il sito web e l’applicazione mobile associati al servizio Eurosport Player. Insieme, i servizi forniti da Eurosport SAS e DPlay Entertainment Limited sono denominati Servizi Eurosport”. Eurosport SAS e DPlay Entertainment Limited sono singolarmente e separatamente responsabili del rispetto degli obblighi ad essi applicabili in qualità di responsabili del trattamento dei dati. Nella presente Informativa sulla Privacy, Eurosport SAS e DPlay Entertainment Limited sono congiuntamente indicate con le espressioni Eurosport”, noi”, ci” o nostro. Il nostro responsabile della protezione dei dati può essere contattato a DPO@discovery.com.

I dati a cui si applica la presente Politica di Riservatezza

La presente Politica di Riservatezza copre tutti i dati personali raccolti e utilizzati da Eurosport.

Per “dati personali” o “informazioni personali” intendiamo le informazioni che (da sole o in combinazione con altre informazioni in nostro possesso) consentono all’utente di essere identificato come persona fisica (direttamente o indirettamente). Le informazioni personali possono includere nome, data di nascita, indirizzo fisico, indirizzo e-mail, indirizzo IP, numero di telefono, numero di carta di pagamento, contenuti generati dall’utente o dati di login e informazioni tecniche sui dispositivi utilizzati dall’utente per ricevere i Servizi Eurosport. Consulta le sezioni “Dati forniti dall’utente” [collegamento ipertestuale alla sezione sottostante] e “Dati raccolti sull’utente” [collegamento ipertestuale alla sezione sottostante] per ulteriori informazioni su quali dati personali vengono raccolti in base alle modalità di utilizzo dei Servizi Eurosport.

Minori

Devi avere almeno 18 anni per iscriverti ai nostri servizi. I nostri Siti e i servizi non sono rivolti a minori e non raccogliamo consapevolmente dati personali dai minori.

Se sei un minore e veniamo a sapere di aver inavvertitamente ottenuto da te dati personali dai nostri Siti, provvederemo ad eliminare tali dati il prima possibile.

Contatta il nostro Responsabile della protezione dei dati a DPO@discovery.com se ti accorgi che potremmo avere inavvertitamente raccolto dati personali da un minore.

Quali dati raccogliamo dall’utente?

Raccogliamo dati sull’utente da fonti diverse.

Dati forniti dall’utente

Quando accedi o utilizzi i Servizi Eurosport, ad esempio quando:

- crei un account per abbonarti ai Servizi Eurosport Player;

- ti iscrivi a una newsletter;

- acquisti un Eurosport Pass oppure un Eurosport Bundled Pass (anche per il tramite di terzi);

- partecipi ad una competizione on-line da noi gestita; ovvero

- completi un sondaggio,

raccoglieremo dati personali su di te.

Quando crei un account per utilizzare i Servizi Eurosport, i dati personali che ci fornisci includono:

- nome;

- indirizzo e-mail;

- password dei Servizi Eurosport;

- sport preferiti;

- lingua; e

- se utilizzi la parte Eurosport Player dei Servizi Eurosport (ad esempio, acquisti un Eurosport Pass o un Eurosport Bundled Pass), il Paese di fatturazione e

- le informazioni sul pagamento.

È necessario che fornisci questi dati personali per utilizzare i Servizi Eurosport. Se l’utente non può fornire qualsiasi di questi dati personali, non saremo in grado di fornire i Servizi Eurosport che richiedono un account dell’utente.

Quando ti iscrivi a una newsletter, raccoglieremo i seguenti dati:

-nome; e

-indirizzo e-mail.

Quando partecipi a una competizione on-line da noi organizzata o completi un sondaggio, raccoglieremo i dati personali registrati nei moduli on-line che ti forniamo.

Dati raccolti sull’utente

Durante la visita ai nostri Siti, a prescindere che usi un account dei Servizi Eurosport o no, potremo utilizzare cookie e altre tecnologie per la raccolta automatica dei seguenti dati:

dati tecnici dell’utente, incluso l’indirizzo IP, i dati di login, il tipo e la versione di browser, l’identificativo del dispositivo, la localizzazione geografica e il fuso orario, i tipi e versioni di plug-in del browser, il sistema operativo e la piattaforma, i tempi di risposta della pagina e gli errori di download;

dati sulla visita dell’utente, inclusi i siti web visitati in precedenza e successivamente al nostro sito così come i prodotti visualizzati o ricercati dall’utente;

la durata delle visite a determinate pagine, i dati di interazione con la pagina (come scrolling, click e mouse over) e i metodi utilizzati per navigare via dalla pagina.

Per saperne di più sulle modalità di utilizzo dei cookie e su come verificare quali cookie siano utilizzati si veda la nostra Informativa sui Cookie che segue.

Se utilizzi la parte Eurosport Player dei Servizi Eurosport, raccoglieremo informazioni su come utilizzi Eurosport Player, inclusi, a mero titolo esemplificativo, il consumo e la riproduzione del video, l'accesso e la disconnessione, gli errori di riproduzione e le informazioni di navigazione.

Se non fornisci i tuoi dati personali

Laddove siamo tenuti a raccogliere i dati personali per legge, o in base ai termini di un contratto che abbiamo con te e non ci fornisci tali dati quando richiesto, potremmo non essere in grado di eseguire il contratto concluso o che stiamo cercando di concludere con te (ad esempio, per fornire i Servizi Eurosport). In questo caso, potremmo dover annullare un prodotto o un servizio che hai sottoscritto con noi, ma in tal caso ti avviseremo prontamente.

Come utilizziamo i Dati personali dell’utente? Come utilizziamo i dati personali per questo scopo? Qual è il fondamento legale per il trattamento dei dati personali dell’utente con queste modalità?

Potremo utilizzare i dati personali dell’utente per:

1. Creare e gestire l’account dell’utente.

Abbiamo l’esigenza di utilizzare i dati personali dell’utente (come l’indirizzo e-mail) per creare e gestire il suo account (ad esempio per inviare all’utente le password dimenticate o le notifiche in caso di modifica dei dati dell’account).

L’utilizzo dei dati personali dell’utente in questo modo ci è necessario per adempiere ai nostri obblighi contrattuali in caso di acquisto di un pass di accesso Eurosport da parte dell’utente stesso.

2. Fornire all’utente l’accesso ai contenuti Eurosport acquistati.

Avremo l’esigenza di utilizzare i dati personali dell’utente quando ciò è necessario per adempiere ai nostri obblighi contrattuali assunti con l’utente, ad esempio se questi ha acquistato un pass di accesso Eurosport e dobbiamo verificare la sua idoneità e fornire allo stesso i contenuti che ha validamente richiesto.

L’utilizzo dei dati personali dell’utente in questo modo ci è necessario per adempiere ai nostri obblighi contrattuali in caso di acquisto di un pass di accesso Eurosport da parte dell’utente stesso.

3. Contattare l’utente per notificargli eventuali premi vinti dallo stesso nei nostri concorsi.

Avremo l’esigenza di utilizzare i dati di contatto dell’utente (come indirizzo e-mail o fisico) per informarlo della vincita di un premio nell’ambito dei concorsi a cui si è iscritto.

Tale utilizzo dei dati personali dell’utente è necessario per l’adempimento delle nostre obbligazioni contrattuali in caso di partecipazione dello stesso a un concorso ed è altresì nel nostro legittimo interesse per amministrare la promozione cui ha aderito e non riteniamo che i suoi interessi o i suoi diritti fondamentali debbano precludere (o prevalere su) i nostri interessi legittimi.

4. Gestire i quesiti e le richieste dell’utente.

Dovremo utilizzare i dati personali dell’utente (come i dati di contatto) per rispondere a domande e richieste, ad esempio se l’utente deve chiamare i servizi di assistenza per chiedere aiuto e assistenza, avremmo bisogno di trattare i suoi dati di contatto e alcune informazioni sul suo account.

Tale utilizzo dei dati personali dell’utente è nel nostro legittimo interesse per rispondere alle sue domande e richieste e non riteniamo che i suoi interessi o i suoi diritti fondamentali debbano precludere (o prevalere su) i nostri interessi legittimi.

5. Fornire all’utente informazioni sui Servizi Eurosport (posto che l’utente vi abbia acconsentito).

Avremo l’esigenza di utilizzare i dati personali dell’utente (come indirizzo e-mail o altri dati di contatto) per inviargli informazioni sui contenuti Eurosport ai quali possa essere interessato, oppure per offrirgli l’opportunità di prendere parte a concorsi o sondaggi. Abbiamo l’esigenza di utilizzare le informazioni di contatto dell’utente per inviargli dettagli su contenuti, concorsi e sondaggi di Eurosport che potrebbero interessarlo.

Chiederemo all’utente il consenso prima di trattare i suoi dati personali in questo modo.

6. Combinare i dati ricevuti e raccolti (ad es. dallo storico di navigazione e acquisti) per comprendere interessi e preferenze dell’utente.

Potremo combinare i dati ricevuti e raccolti sull’utente per meglio comprendere i suoi interessi e preferenze, così da fornirgli un’esperienza creata su misura. Ad esempio potremo offrire all’utente dei pass di accesso Eurosport ai quali possa probabilmente essere interessato, oppure inviargli per e-mail offerte personalizzate o promozioni (laddove abbia acconsentito a ricevere le nostre e-mail), oppure offrirgli un contenuto pubblicitario attinente ai suoi interessi sui nostri Siti o sui Servizi Eurosport o su altri siti web e utilizzeremo una gamma di tecnologie per raggiungere questo obiettivo. Potremo ad esempio personalizzare la nostra offerta pubblicitaria per assicurarci che venga visualizzata una specifica pubblicità nei momenti in cui sarà probabilmente presente un determinato pubblico, o in relazione a Facebook, utilizzare il servizio Pubblico Personalizzato di Facebook condividendo il tuo indirizzo e-mail in un formato protetto con Facebook in modo che possiamo includerti in un pubblico personalizzato cui serviremo contenuti pubblicitari pertinenti su Facebook o creare un pubblico di altri utenti Facebook in base alle informazioni nel tuo profilo di Facebook. Puoi escludere il servizio Pubblico Personalizzato di Facebook nelle tue impostazioni sulla privacy di Facebook o contattando il nostro Responsabile della protezione dei dati a DPO@discovery.com.

È nel nostro legittimo interesse registrare le preferenze dell’utente che desumiamo dalla sua attività di navigazione e dagli acquisti che effettua, in modo da poter personalizzare il nostro servizio e la nostra pubblicità per lo stesso, per soddisfare meglio le sue esigenze come cliente, a condizione che ciò sia in linea con le sue scelte riguardo al marketing (si veda la sezione seguente su come impedire che utilizziamo i dati personali per scopi di marketing diretto) e non riteniamo che i suoi interessi o i suoi diritti fondamentali debbano precludere (o prevalere su) i nostri interessi legittimi.

7. Soddisfare i requisiti di legge.

Talvolta potremo avere l’esigenza di trattare i dati personali per soddisfare requisiti di legge a cui siamo tenuti (ad esempio requisiti di natura fiscale o di reporting finanziario).

Abbiamo l’esigenza di gestire i dati personali dell’utente allo scopo di soddisfare i requisiti legali a cui siamo soggetti.

8. Elaborare i pagamenti dell’utente e proteggere dalle operazioni fraudolente.

Abbiamo l’esigenza di trattare i dati personali dell’utente per permettergli di pagare eventuali abbonamenti e/o riscattare un voucher per un abbonamento e per garantire e salvaguardare i pagamenti dell’utente da operazioni fraudolente.

È nel nostro legittimo interesse trattare i dati personali per elaborare i pagamenti dei nostri clienti e garantirne la sicurezza e non riteniamo che i suoi interessi o i suoi diritti fondamentali debbano precludere (o prevalere su) i nostri interessi legittimi.

9. Trattare i dati personali dell’utente laddove necessario per mantenere i nostri siti web sicuri e salvaguardati.

Abbiamo l’esigenza di trattare i dati personali per mantenere i nostri siti web sicuri e salvaguardati da attività illecite o fraudolente come i cyber-attacchi.

È nel nostro legittimo interesse monitorare come vengano utilizzati i nostri siti web per rilevare e prevenire frodi, altri reati e l’utilizzo improprio dei siti stessi. Questo ci aiuta a garantire che l’utente possa utilizzare tranquillamente i nostri siti web e non riteniamo che i suoi interessi o i suoi diritti fondamentali debbano precludere (o prevalere su) i nostri interessi legittimi.

10. Tenere un elenco di rimozioni aggiornato nel caso l’utente abbia chiesto di non essere contattato, così da non ricontattarlo inavvertitamente.

Comprendiamo che l’utente possa preferire di non essere contattato con il dettaglio dei nostri prodotti, servizi o promozioni. Teniamo un elenco di preferenze dell’utente per assicurarci di non contattarlo nel caso ci abbia chiesto di non farlo. Per farlo potremmo avere l’esigenza di trattare certi dati personali (come nome e indirizzo e-mail).

È nel nostro legittimo interesse trattare i dati personali per mantenere un elenco di rimozioni aggiornato e garantire che non venga contattato un utente che ci ha chiesto di non farlo e non riteniamo che i suoi interessi o i suoi diritti fondamentali debbano precludere (o prevalere su) i nostri interessi legittimi.

11. Assicurarci di fornire all’utente i contenuti appropriati in base alla sua posizione.

Utilizziamo le informazioni sulla posizione dell’utente per garantirci di servire a questi i contenuti corretti in base alla sua posizione (ad esempio, dove abbiamo i diritti di mostrare solo determinati contenuti in determinati Paesi o laddove reindirizziamo l’utente alla versione specifica per paese dei nostri Servizi Eurosport).

È nel nostro legittimo interesse trattare i dati personali per garantirci di mostrare all’utente i contenuti specifici per la sua posizione e non riteniamo che i suoi interessi o i suoi diritti fondamentali debbano precludere (o prevalere su) i nostri interessi legittimi.

12. Se l’utente vive nell’UE, ha il diritto di guardare i Servizi Eurosport quando visita un altro paese nell’UE, a condizione che abbiamo verificato il suo paese di residenza.

Se l’utente vive nell’UE, useremo le informazioni incluso il suo indirizzo IP e le informazioni di pagamento per accertare se ha il diritto di guardare i suoi Servizi Eurosport quando visita un altro paese nell’UE.

Se l’utente vive nell’UE, ha il diritto di guardare i Servizi Eurosport quando visita un altro paese nell’UE, a condizione che abbiamo verificato il suo paese di residenza e siamo legalmente tenuti a trattare le sue informazioni a tal fine. Trattare i dati personali dell’utente in tal modo è altresì nel nostro legittimo interesse e non riteniamo che i suoi interessi o i suoi diritti fondamentali debbano precludere (o prevalere su) i nostri interessi legittimi.

13. Aggiornare e migliorare i Servizi Eurosport, inclusi a mero titolo esemplificativo, ai nostri contenuti, funzionalità, programmazione, tecnologia e prodotti.

Analizziamo le tue abitudini in merito al consumo di video, la riproduzione e le abitudini di visualizzazione generale, e aggregiamo i tuoi dati personali con i dati personali di altri utenti al fine di comprendere il pubblico, ad esempio, i profili del pubblico e i migliori programmi o contenuti.

Rientra nei nostri interessi legittimi trattare i dati personali al fine di aggiornare e migliorare i Servizi Eurosport e riteniamo che i benefici di ciò prevalgano e non pregiudichino indebitamente i vostri diritti e interessi.

Chi può utilizzare i dati personali dell’utente?

I dati personali vengono raccolti quando si abbona ai Servizi Eurosport. I suoi dati personali sono destinati a Eurosport e sono condivisi con terze parti in determinate circostanze.

Il nostro sito web di tanto in tanto conterrà link a e verso i siti web appartenenti alle reti dei nostri partner, a operatori pubblicitari e consociate. Seguendo un link verso tali siti tenere presente che essi saranno soggetti alle proprie politiche di riservatezza e che la nostra Società non ha alcun controllo sulle modalità di utilizzo dei dati personali dell’utente. L’utente dovrebbe verificare le politiche di riservatezza di siti terzi prima di fornire loro dati personali.

Condividiamo i dati personali dell’utente con i seguenti tipologie di enti terzi:

Il gruppo di società Eurosport

Al fine di fornire all’utente assistenza clienti, elaborare i pagamenti dovuti, comprendere le sue preferenze, inviargli informazioni su prodotti e servizi che possano essere di suo interesse (a condizione che ciò sia in linea con le sue scelte relative al marketing) e svolgere le altre attività descritte nella presente Politica di Riservatezza, condivideremo i dati personali dell’utente con le società del nostro gruppo, ivi incluse le nostre controllate e controllanti. Riteniamo di avere un legittimo interesse nel gestire le informazioni personali dell’utente per questi scopi, e crediamo che i vantaggi di tale conservazione e tale utilizzo dei dati personali supereranno qualsiasi potenziale impatto sull’utente e non pregiudicheranno indebitamente i suoi diritti o le sue libertà.

I nostri provider di servizi

La nostra Società utilizza altre società, agenti o appaltatori (“Provider di Servizi”) che forniscono servizi per nostro conto o ci aiutano a fornire all’utente i Servizi Eurosport. Ad esempio, incarichiamo i Provider di servizi di:

fornire servizi di marketing, pubblicità, comunicazione, infrastrutture e IT;

personalizzare e ottimizzare il nostro servizio;

elaborare le transazioni con carte di credito o altri metodi di pagamento;

fornire un servizio clienti;

riscuotere i debiti;

analizzare e migliorare i dati (compresi i dati sulle interazioni degli utenti con il nostro servizio); e

trattare e amministrare i sondaggi sui consumatori.

Nell’ambito della prestazione dei suddetti servizi i Provider di Servizi potranno avere accesso ai dati personali dell’utente. Tuttavia forniremo ai Provider di Servizi solo i dati necessari agli stessi per eseguire i servizi, ed essi sono autorizzati ad utilizzare i dati dell’utente solo in conformità con le istruzioni.

I terzi consentiti per legge

In talune circostanze saremo tenuti a divulgare o condividere i dati personali dell’utente per soddisfare obblighi di legge o di vigilanza (ad esempio se siamo tenuti a divulgare le informazioni alla polizia oppure ad autorità giudiziarie o amministrative).

Inoltre divulgheremo i dati personali dell’utente a terzi laddove tale divulgazione sia consentita per legge e necessaria per tutelare e difendere i nostri diritti, dare esecuzione alle nostre Condizioni di Utilizzo ovvero tutelare i diritti dell’utente o del pubblico.

Terzi collegati con cessioni di azienda

Potremo cedere i dati personali dell’utente a terzi a seguito di una riorganizzazione, ristrutturazione, fusione, acquisizione o cessione di beni, posto che la parte destinataria acconsenta a trattare i dati personali dell’utente in modo coerente con la presente Politica di Riservatezza. Se siamo coinvolti in tale trasferimento d’azienda, l’utente successivamente riceverà un avviso via e-mail e/o mediante una nota in evidenza sui nostri Siti in merito a qualsiasi cambiamento di proprietà o utilizzo delle informazioni personali, nonché qualsiasi opzione di cui potrebbe avvalersi in merito ai propri dati personali. Tale utilizzo dei dati personali dell’utente è nel nostro legittimo interesse e non riteniamo che i suoi interessi o i suoi diritti fondamentali debbano precludere (o prevalere su) i nostri interessi legittimi.

Non venderemo i dati personali dell’utente a terzi.

Il luogo di conservazione dei dati personali dell’utente

I dati personali che raccogliamo dall’utente possono essere trasferiti e conservati in una destinazione al di fuori dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) (ad esempio, negli Stati Uniti). Possono altresì essere elaborati da personale che opera al di fuori del SEE che lavora per noi (si veda l’Allegato 2 per un elenco di tutti i paesi in cui offriamo i Servizi Eurosport) o per uno dei nostri Provider di Servizi (come le società del gruppo con sede negli USA).

Occorre tenere presente che i Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo potrebbero non offrire lo stesso livello di protezione dei dati dell’Unione europea, anche se la raccolta, conservazione e utilizzo dei dati personali dell’utente continueranno a essere disciplinati dalla presente Politica di Riservatezza.

Quando trasferiamo i dati personali al di fuori del SEE, noi:

includeremo le clausole contrattuali standard di protezione dei dati approvate dalla Commissione europea per il trasferimento di dati personali al di fuori del SEE nei nostri contratti con tali terze parti (si tratta delle clausole approvate ai sensi dell’Articolo 46.2 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)); o

(ove appropriato e laddove la terza parte abbia sede negli Stati Uniti), ci assicureremo che esse facciano parte del Privacy Shield che impone loro di fornire una analoga protezione ai dati personali condivisi tra l’Europa e gli Stati Uniti; o

ci assicureremo che il paese in cui saranno gestiti i dati personali sia stato giudicato “adeguato” dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 45 del GDPR.

È possibile trovare ulteriori informazioni sulle norme sul trasferimento dei dati al di fuori del SEE, compresi i meccanismi su cui ci basiamo, nel sito web della Commissione europea qui.

I diritti dell’utente

L’utente ha il diritto legale di:

• accedere a qualsiasi dato personale che abbiamo sullo stesso;

• aggiornare i propri dati personali non aggiornati o errati;

• cancellare qualsiasi dato personale che abbiamo sull’utente;

• limitare il modo in cui trattiamo i dati personali sull’utente;

• impedire il trattamento dei dati personali dell’utente per fini di marketing diretto;

• fornire i dati personali a un terzo fornitore di servizi;

• fornire all’utente una copia di tutti i dati personali che conserviamo su di lui;

• opporsi al nostro utilizzo dei propri dati personali;

• dare istruzioni sulla gestione dei propri dati personali dopo la sua morte.

Se desidera ulteriori informazioni in merito a questi diritti o desidera esercitare uno qualsiasi tra gli stessi, l’utente può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo DPO@discovery.com in qualsiasi momento. Prenderemo in considerazione tutte le richieste e forniremo la nostra risposta entro un termine ragionevole (e in ogni caso entro i termini previsti dalla legge applicabile). Si noti, tuttavia, che alcuni dati personali potrebbero essere sottratti a tali richieste in determinate circostanze.

Se si applica un’eccezione, informeremo l’utente a proposito quando rispondiamo alla sua richiesta. Potremmo chiedere all’utente di fornirci i dati necessari per confermare la sua identità prima di rispondere a qualsiasi sua richiesta.

Il diritto dell’utente ad accedere ai dati in nostro possesso

L’utente può richiedere l’accesso ai propri dati in nostro possesso contattandoci utilizzando i dati di contatto indicati nel prosieguo. Il nostro archivio dei dati dell’utente sarà solitamente messo a disposizione dello stesso entro 30 giorni, anche se occasionalmente potremmo non essere in grado di dare accesso ai dati personali che deteniamo sull’utente (ad esempio, potremmo non essere in grado di dare accesso all’utente se ciò danneggerebbe irragionevolmente la privacy di qualcun altro o qualora un tale accesso costituisca una seria minaccia per la vita, la salute o la sicurezza di qualcuno). Sottolineiamo che in alcune circostanze sarà possibile applicare un onere amministrativo per la disponibilità dell’accesso ai dati, laddove permesso dalla legge applicabile. Si noti che la richiesta di copia dei dati pervenuta per via elettronica (ad esempio per e-mail) darà luogo all’invio della copia dei dati con il medesimo formato, salva la diversa richiesta dell’utente.

Il diritto dell’utente a correggere, aggiornare o cancellare i propri dati

Qualora l’utente disponga di un account presso di noi, gli sarà possibile accedere a tale account per aggiornare o cancellare i propri dati personali.

In caso di problemi con l’aggiornamento dei dati sul proprio account oppure qualora si desideri l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati, inviare cortesemente un’e-mail di richiesta al nostro Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo DPO@eurosport.com e noi vi provvederemo non appena possibile.

Laddove abbiamo la necessità di raccogliere i dati personali dell’utente per legge o in base ai termini di un contratto che abbiamo con l’utente e se volete cancellare i vostri dati personali, potremmo non essere in grado di eseguire il contratto sottoscritto (per esempio, fornire i Servizi Eurosport). In questo caso, potremmo dover annullare un prodotto o un servizio che hai sottoscritto con noi, ma in tal caso ti avviseremo prontamente.

Il diritto dell’utente ad opporsi al trattamento dei propri dati personali

L’utente ha il diritto di chiederci di interrompere il trattamento dei propri dati personali, anche laddove tale trattamento sia necessario per i nostri legittimi interessi (ad esempio, laddove il trattamento sia necessario per gli obiettivi commerciali che perseguiamo nel corso della nostra attività), compresa la profilazione che effettuiamo per inviare offerte personalizzate, consigli sui prodotti e contenuti simili. Prenderemo in considerazione tutte le richieste e forniremo la nostra risposta entro un termine ragionevole (e in ogni caso entro i termini previsti dalla legge applicabile). Si noti, tuttavia, che alcuni dati personali potrebbero essere sottratti a tali richieste in determinate circostanze.

Il diritto di impedirci il trattamento dei dati personali dell’utente per fini di marketing diretto

L’utente ha inoltre il diritto di chiederci di interrompere il trattamento dei propri dati personali a fini di marketing diretto, ivi inclusa l’attività di monitoraggio del profilo per finalità di marketing diretto. In ogni caso invieremo all’utente comunicazioni di marketing solo qualora l’utente vi abbia precedentemente acconsentito; ⇌ se cambiasse idea potrà facilmente annullare la sottoscrizione alle comunicazioni di marketing in qualsiasi momento seguendo le istruzioni incluse nelle comunicazioni stesse.

Il diritto dell’utente alla trasmissione dei propri dati personali ad altra organizzazione

Laddove la nostra Società sia in possesso di dati personali dell’utente con il suo consenso ovvero per l’esecuzione di un contratto stipulato con l’utente, quest’ultimo avrà il diritto di chiederci l’invio dei dati personali in nostro possesso in un formato strutturato, comunemente utilizzato e leggibile da un elaboratore e, laddove tecnicamente possibile, di trasmettere tali dati personali ad altra organizzazione.

Il diritto dell’utente di darci istruzioni sulla gestione dei propri dati personali dopo la sua morte

L’utente ha il diritto di fornirci le istruzioni sulla gestione (ad es. conservazione, cancellazione e divulgazione) dei suoi dati dopo la sua morte. Può modificare o revocare le sue istruzioni in qualsiasi momento. Si prega di contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati presso DPO@discovery.com per fornirci le relative istruzioni.

In caso di reclami

L’utente ha il diritto di sollevare reclami presso un’autorità garante di protezione dei dati locale all’interno dello Spazio Economico Europeo(SEE)qualora ritenga che la nostra Società non abbia osservato le leggi applicabili sulla protezione dei dati.

La locale autorità di protezione dei dati varia a seconda del paese in cui si trova l’utente. Di seguito viene accluso l’Allegato alla presente Politica di Riservatezza per un elenco delle locali autorità di protezione dei dati nei paesi SEE in cui operiamo.

Come contattarci

Per domande o dubbi sulle modalità di trattamento dei dati personali, se si vuole chiedere di interrompere il trattamento dei propri dati personali oppure se si vuole richiedere una copia dei propri dati personali in nostro possesso, o per esercitare qualsiasi dei diritti summenzionati, è possibile contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo DPO@discovery.com o scrivere al nostro Responsabile della protezione dei dati a:

Responsabile della protezione dei dati

Responsabile della protezione dei dati

Privacy Office

Eurosport Player

c/o Dplay Entertainment Limited

Chiswick Park Building 2

566 Chiswick High Road

Londra W4 5YB

Regno Unito

o

Responsabile della protezione dei dati

Privacy Office

Eurosport

c/o Eurosport SAS

3 rue Gaston et René Caudron

92798 Issy les Moulineaux Cedex 9

Francia

Per la risposta includere cortesemente il proprio indirizzo nella richiesta.

Per quanto tempo conserviamo i dati personali dell’utente?

I dati personali dell’utente vengono conservati da noi e/o dai nostri Provider di Servizi per il tempo strettamente necessario all’adempimento dei nostri obblighi nonché per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Una volta cessata l’esigenza di utilizzare i dati dell’utente, li rimuoveremo dai nostri sistemi e registri e/o prenderemo le misure necessarie ad anonimizzarli, così da non consentire più l’identificazione dell’utente attraverso tali dati (fatta salva l’esigenza di conservare i dati in osservanza di obblighi di legge o di vigilanza a cui siamo soggetti). Ciò significa che, se l’utente non ha più un diritto attuale e valido per i Servizi Eurosport e non ha effettuato l’accesso al nostro servizio per 5 anni, provvederemo a eliminare o anonimizzare i suoi dati personali.

Come garantiamo la sicurezza dei dati personali dell’utente?

I dati personali dell’utente vengono raccolti attraverso un server sicuro. Prima di trasmetterli a noi il software del server sicuro codifica i dati forniti. Inoltre abbiamo adottato procedure di sicurezza per proteggere la conservazione e impedire l’accesso non autorizzato ai dati personali dell’utente. Nell’ambito delle misure di sicurezza adottate, potremo talvolta chiedere all’utente di dar prova della propria identità prima di inviare allo stesso i suoi dati personali.

Modifiche alla presente Politica di Riservatezza

Di tanto in tanto potremo aggiornare la presente Politica di Riservatezza in risposta a mutati requisiti di legge, di vigilanza o operativi. Sarà nostra cura dare notifica all’utente di tali modifiche (nonché della data di efficacia delle stesse).

Allegato

