Colpisce in testa l'avversario usando il suo casco: follia di Garrett nella notte NFL

Robe da pazzi nella notte NFL: il defensive end dei Cleveland Browns Myles Garrett ha sottratto il casco al quarterback dei Pittsburgh Steelers Mason Rudolph per poi colpirlo violentemente in testa con lo stesso. Innescando, ça va sans dire, una rissa epocale sul rettangolo di gioco dell'Heinz Field di Pittsburgh con cazzotti e calcioni a volare come se non ci fosse un domani.

Negli States da ieri non si fa che parlare solo di questo increscioso episodio (oltre che di Carmelo Anthony) e pare scontato che per Garrett sia in arrivo una maxi squalifica... Fino al termine della stagione?