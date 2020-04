Football americano, annullata ufficialmente la Prima Divisione, si tornerà in campo nel 2021

Com’era purtroppo nell’aria già da tempo, è stata ufficialmente cancellata la stagione italiana 2020 per quanto riguarda il football americano. Lo ha comunicato la FIDAF per mezzo di un comunicato sul proprio sito ufficiale. Ecco quanto deciso dalla Federazione:

“Il perdurare dell’emergenza sanitaria nel nostro Paese, la proroga delle misure di “lock down” imposte dal Governo e l’impossibilità di programmare in modo certo e uniforme per tutta l’Italia la ripresa degli allenamenti, hanno portato il Presidente Orlando, in accordo con il CONI, ad annullare stamane ufficialmente la stagione agonistica tackle senior 2020. I Campionati di Prima e Seconda Divisione e il Campionato a 9 giocatori (CIF9), quindi, non verranno disputati, “al fine di tutelare la salute degli atleti, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti, di tutti i tesserati coinvolti nello svolgimento delle attività agonistiche e delle loro famiglie. Una decisione sofferta, ma inevitabile, quella della Federazione, che rinvia a data da stabilire ulteriori provvedimenti in merito al possibile regolare svolgimento degli altri campionati in programma in questa sfortunata stagione: flag junior e senior e tackle junior potranno ripartire solo se e quando le condizioni lo consentiranno. Non ci resta che attendere, con pazienza e ottimismo, affidandoci a chi sta lavorando con competenza ed abnegazione da tante settimane per tentare di arginare una situazione tanto drammatica quanto inattesa, che ha coinvolto il mondo intero, pronti a ripartire non appena ce lo consentiranno”.

